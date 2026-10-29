UP NEET UG 2026 Round 3 Merit List जारी: upneet.gov.in पर ऐसे करें चेक, च्वाइस फिलिंग शुरू

UP NEET UG 2026 Round 3 State Merit List: उत्तर प्रदेश के मेडिकल और डेंटल कॉलेजों में एडमिशन पाने वाले छात्रों के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण अपडेट सामने आया है। चिकित्सा शिक्षा और प्रशिक्षण विभाग, उत्तर प्रदेश (DGME UP) ने ऑफिशियल वेबसाइट upneet.gov.in पर UP NEET UG 2026 Round 3 की मेरिट लिस्ट को जारी कर दिया गया है। इसके साथ ही योग्य छात्रों के लिए ऑनलाइन च्वाइस फिलिंग और लॉकिंग की प्रक्रिया को भी शुरू कर दिया गया है।

यदि आपने भी नीट यूजी 2026 एग्जाम पास किए है। साथ ही, उत्तर प्रदेश के सरकारी या प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस (MBBS) या बीडीएस (BDS) सीटों के लिए रजिस्ट्रेशन किया है, तो सभी छात्र यहां से राउंड 3 काउंसलिंग से जुड़ी हर छोटी-बड़ी जानकारी, महत्वपूर्ण डेट्स और कट-ऑफ ट्रेंड्स के बारे में जानें ।

UP NEET UG 2026 Round 3: काउंसलिंग प्रक्रिया और मुख्य बातें

राउंड 3 काउंसलिंग उन छात्रों के लिए एक सुनहरा अवसर हैं, जिन्हें पिछले राउंड्स में मनपसंद सीट नहीं मिल पाई थी। साथ ही, जो अपग्रेडेशन का ऑप्शन चुनना चाहते हैं। इस स्टेप में भाग लेने के लिए छात्रों को ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर अपनी प्रक्रिया को पूरी करना होगा।