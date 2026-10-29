UP Board Exam Centre List 2027: यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए एटा में बने 85 एग्जाम सेंटर, लगभग 53,000 छात्र होंगे शामिल

Etah Exam Centre List 2027 Class 10 & 12: उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (UPMSP) द्वारा साल 2027 के 10वीं (हाईस्कूल) और 12वीं (इंटरमीडिएट) बोर्ड एग्जाम के लिए तैयारियों को तेज कर दिया गया है। इसी प्रोसेस में बोर्ड ने एटा (Etah) जिले के लिए एग्जाम सेंटर की Provisional Centre List ऑफिशियल रूप से जारी कर दी है। एटा जिले में इस साल कुल 85 एग्जाम सेंटर्स को जोड़ा गया है, जिन पर जिले के लगभग 53,000 छात्र बोर्ड एग्जाम में शामिल होंगे।

बोर्ड द्वारा जारी की गई इस सिल्ट में सरकारी, सहायता प्राप्त और गैर-सहायता प्राप्त प्राइवेट स्कूल को शामिल किया गया है। साथ ही, ऑब्जेक्शन फिल कराने की लास्ट डेट 28 अक्टूबर 2026 बीत चुकी है, अब जिला प्रशासन ऑब्जेक्शन के परीक्षण के बाद फाइनल लिस्ट को फाइनल रूप देने की प्रक्रिया में जुटा है।

Etah UP Board Exam Centre List 2027: मुख्य डिटेल्स

एटा जिले में साल 2027 के लिए निर्धारित एग्जाम सेंटर और उससे जुड़े प्रमुख नंबर और डिटेल्स की जानकारी लेने के लिए छात्र नीचे दी गई टेबल को देखें।