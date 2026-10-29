Rajasthan Driver Result 2026 OUT: राजस्थान वाहन चालक रिजल्ट जारी, डाउनलोड करें मेरिट लिस्ट PDF
Rajasthan Driver Result 2026 OUT: राजस्थान वाहन चालक भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। अभ्यर्थी ट्रेड टेस्ट में पास हुए कैंडिडेट्स की मेरिट लिस्ट RSSB की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं।
Rajasthan Driver Result 2026: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) ने वाहन चालक भर्ती परीक्षा का रिजल्ट 2026 जारी कर दिया गया है। बोर्ड ने ट्रेड टेस्ट में सफल उम्मीदवारों की प्री-डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन (Pre-DV) लिस्ट को मंजूरी दे दी है। परीक्षा में शामिल उम्मीदवार अब RSSB की आधिकारिक वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in पर जाकर अपना रिजल्ट और मेरिट लिस्ट PDF डाउनलोड कर सकते हैं।
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RSSB Driver Result 2026 Link
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RSSB Driver Result 2026 DV Shortlist PDF
बोर्ड ने आज वाहन चालक भर्ती तहत ट्रेड टेस्ट में सफल कैंडिडेट्स की प्री डीवी सूची का अनुमोदन किया। सभी सफल हुए कैंडिडेट्स को बहुत बहुत बधाई।— Alok Raj (@alokrajRSSB) October 29, 2026
RSSB Driver Result 2026 - हाइलाइट्स
राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) ने वाहन चालक सीधी भर्ती 2024 के तहत आयोजित ट्रेड टेस्ट के परिणाम की घोषणा कर दी है। भर्ती अभियान के माध्यम से कुल 2,756 रिक्त पदों को भरा जाना है। परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार नीचे दी गई तालिका में राजस्थान ड्राइवर ट्रेड टेस्ट परिणाम 2026 की मुख्य जान देख सकते हैं।
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भर्ती संगठन का नाम
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राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB)
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भर्ती परीक्षा का नाम
|
वाहन चालक सीधी भर्ती 2024
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पद का नाम
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वाहन चालक (Driver)
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कुल पद
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2,756
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ट्रेड टेस्ट रिजल्ट तिथि
|
29 अक्टूबर 2026
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आधिकारिक वेबसाइट
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rssb.rajasthan.gov.in
राजस्थान वाहन चालक रिजल्ट 2026 कैसे डाउनलोड करें?
उम्मीदवार नीचे दिए आसान स्टेप्स की मदद से अपना रिजल्ट देख और मेरिट लिस्ट पीडीएफ डाउनलोड कर सकेंगे।
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सबसे पहले राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in पर जाएं।
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होमपेज पर "Results" सेक्शन पर क्लिक करें।
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इसके बाद "Rajasthan Driver Result / Pre-DV List 2026" लिंक पर क्लिक करें।
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अब रिजल्ट और मेरिट लिस्ट की PDF आपकी स्क्रीन पर खुल जाएगी।
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अपना रोल नंबर/नाम सर्च करें और PDF डाउनलोड कर लें।
राजस्थान ड्राइवर रिजल्ट मेरिट लिस्ट में उल्लिखित विवरण
राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) द्वारा जारी वाहन चालक मेरिट लिस्ट और रिजल्ट PDF में निम्नलिखित विवरण दर्ज होते हैं, जिन्हें उम्मीदवार ध्यानपूर्वक चेक सकते हैं:
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उम्मीदवार का नाम
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रोल नंबर
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कैटेगरी
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प्राप्तांक
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रिजल्ट स्टेटस सहित अन्य डिटेल्स।
Senior Executive - Editorial
Vijay Pratap Singh is an Education and Career Journalist with over 4 years of experience in covering Government Jobs, Sarkari Naukri, Competitive Exams, Recruitment Notifications, Exam Results, Admissions, and Education News. He currently works with Jagran Josh, where he writes extensively on SSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, Railway, Banking, Defence, and other government recruitment examinations.
He holds a Master's degree in Journalism and Mass Communication (MJMC) from Jaipur National University, Jaipur. His expertise includes government job recruitment, exam notifications, eligibility criteria, application processes, admit cards, answer keys, results, career guidance, courses, and employability skills. Through accurate, well-researched, and timely content, he helps students, job seekers, and competitive exam aspirants stay informed and make better academic and career decisions.