Bihar Board 10th Social Science Model Paper 2026: डाउनलोड 10th का सामाजिक विज्ञान Sample Paper PDF

Dec 8, 2025, 16:15 IST

Bihar Board Class 10th Social Science Model Paper 2026: बिहार बोर्ड 10वीं सामाजिक विज्ञान मॉडल पेपर 2026 छात्रों को परीक्षा की सही तैयारी करने में मदद करता है। इससे प्रश्नों का पैटर्न, समय प्रबंधन और महत्वपूर्ण टॉपिक्स समझ में आते हैं। नियमित अभ्यास से आत्मविश्वास बढ़ता है और अच्छे अंक पाने में सहायता मिलती है।

बिहार बोर्ड 10वीं सामाजिक विज्ञान मॉडल पेपर 2026
बिहार बोर्ड 10वीं सामाजिक विज्ञान मॉडल पेपर 2026

Bihar Board Class 10th Social Science Model Paper 2026: बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं की सामाजिक विज्ञान परीक्षा 20 फरवरी 2026 (शुक्रवार) को आयोजित की जाएगी और इसका विषय कोड 111, Social Science रहेगा। ऐसे में छात्रों के लिए सही समय पर सही तैयारी करना बेहद जरूरी हो जाता है। 

बिहार बोर्ड 10वीं सामाजिक विज्ञान मॉडल पेपर 2026 परीक्षा की तैयारी का सबसे बेहतरीन माध्यम माना जाता है, क्योंकि इससे छात्रों को असली परीक्षा के प्रश्नों का सही अंदाजा मिलता है। यह मॉडल पेपर छात्रों को नए परीक्षा पैटर्न, प्रश्नों के स्तर और समय प्रबंधन को समझने में मदद करता है। 

Bihar School Examination Board द्वारा जारी यह मॉडल पेपर आत्मविश्वास बढ़ाने और अच्छे अंक प्राप्त करने का मजबूत आधार बनता है। बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान मॉडल पेपर 2026 डाउनलोड करने के लिए पढ़ें.

बिहार बोर्ड 10वीं सामाजिक विज्ञान मॉडल पेपर 2026: Key Highlights

छात्र बिहार बोर्ड 10वीं सामाजिक विज्ञान परीक्षा 2026 के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए नीचे दी गई टेबल देख सकते हैं।

विवरण 

जानकारी 

परीक्षा बोर्ड

Bihar School Examination Board (BSEB)

कक्षा

10वीं

विषय

सामाजिक विज्ञान (Social Science)

विषय कोड

111

परीक्षा तिथि

20 फरवरी 2026 (शुक्रवार)

मॉडल पेपर फॉर्मेट

PDF

उपयोग

परीक्षा पैटर्न समझने और अभ्यास के लिए

ऑफिशियल वेबसाइट

biharboardonline.com

बिहार बोर्ड 10वीं सामाजिक विज्ञान मॉडल पेपर 2026 डाउनलोड PDF 

बिहार बोर्ड 10वीं सामाजिक विज्ञान मॉडल पेपर 2026 डाउनलोड PDF छात्रों को परीक्षा की बेहतर तैयारी में मदद करता है। इससे छात्रों को नए परीक्षा पैटर्न, प्रश्नों के प्रकार और समय प्रबंधन की सही समझ मिलती है। नियमित अभ्यास से आत्मविश्वास बढ़ता है और अच्छे अंक लाने में सहायता मिलती है। बिहार बोर्ड 10वीं सामाजिक विज्ञान मॉडल पेपर 2026 डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए गए लिंक को देखें।

बिहार बोर्ड 10वीं सामाजिक विज्ञान मॉडल पेपर 2026 डाउनलोड करने के आसान स्टेप्स

कक्षा 10 के छात्र नीचे दिए गए सरल स्टेप्स को अपनाकर सामाजिक विज्ञान मॉडल पेपर आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं:

  • सबसे पहले बिहार बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट biharboardonline.com पर जाएं।

  • होमपेज पर दिए गए ‘Model Paper 2026’ वाले लिंक पर क्लिक करें।

  • नई पेज खुलने पर अपनी कक्षा ‘Matric (10th)’ चुनें।

  • सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर की सूची दिखाई देगी।

  • जिस विषय का मॉडल पेपर चाहिए, उस पर क्लिक करें। PDF खुल जाएगी।

  • मॉडल पेपर को डाउनलोड करें और परीक्षा की तैयारी करें।

बिहार बोर्ड 10वीं सामाजिक विज्ञान मॉडल पेपर 2026 से तैयारी कैसे करें?

बिहार बोर्ड 10वीं सामाजिक विज्ञान मॉडल पेपर 2026 से सही तरीके से तैयारी करने पर परीक्षा में अच्छे अंक लाना आसान हो जाता है। नीचे दिए गए आसान और उपयोगी टिप्स की मदद से आप अपनी तैयारी को ज्यादा मजबूत बना सकते हैं:

  • सिलेबस देखें: पहले अपना पूरा सामाजिक विज्ञान का सिलेबस देख लें और मॉडल पेपर से मिलान करें कि कौन-कौन से टॉपिक ज्यादा पूछे जा रहे हैं।

  • टाइम सेट करके हल करें: मॉडल पेपर को असली परीक्षा की तरह 3 घंटे में बैठकर हल करें। इससे समय प्रबंधन (टाइम मैनेजमेंट) अच्छा होगा।

  • गलतियों को चेक करें: पेपर हल करने के बाद अपने उत्तर मिलाएँ, जहाँ गलती हो रही है वहाँ के चैप्टर दोबारा पढ़ें।

  • बार-बार प्रैक्टिस करें: केवल एक बार नहीं, अलग-अलग मॉडल पेपर कई बार हल करें। इससे लिखने की स्पीड और कॉन्फिडेंस दोनों बढ़ेगा।

  • लॉन्ग आंसर: 3 और 5 अंक वाले प्रश्नों के लिए साफ-सुथरी, पॉइंट्स में और सही शब्दों में उत्तर लिखने की आदत डालें।

