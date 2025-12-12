HP Patwari Recruitment 2025: पटवारी के 530 पदों पर आवेदन शुरू, 12वीं पास तुरंत भरें फॉर्म

HP Patwari Bharti 2025: हिमाचल प्रदेश स्टेट सिलेक्शन कमीशन (HPRCA) ने आज, 12 दिसंबर 2025, से 530 पटवारी पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस भर्ती में आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को पात्रता मानदंड और आवश्यक निर्देशों की पूरी जानकारी लेने के लिए आयोग द्वारा जारी आधिकारिक नोटिफिकेशन ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए। केवल उसके बाद ही उम्मीदवार अपना आवेदन फॉर्म भरें। एचपी पटवारी भर्ती 2025 की महत्वपूर्ण तिथियां, पात्रता मानदंड, आवेदन प्रक्रिया और अन्य आवश्यक विवरण नीचे दिए गए लेख में उपलब्ध हैं।

HP Patwari Recruitment 2025 Application Form Link

HPRCA पटवारी भर्ती 2025 के लिए ऑनलाइन आवेदन लिंक हिमाचल प्रदेश स्टेट सिलेक्शन कमीशन (HPRCA), हमीरपुर की आधिकारिक वेबसाइट hprca.hp.gov.in पर एक्टिव कर दिया गया है। उम्मीदवार ध्यान दें कि इन पदों के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 16 जनवरी 2026 है। इसलिए बिना किसी देरी के निर्धारित समय से पहले अपना फॉर्म भरकर जमा कर दें।