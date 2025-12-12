HP Patwari Recruitment 2025: पटवारी के 530 पदों पर आवेदन शुरू, 12वीं पास तुरंत भरें फॉर्म

HP Patwari Bharti 2025: हिमाचल प्रदेश स्टेट सिलेक्शन कमीशन (HPRCA) ने आज, 12 दिसंबर 2025, से 530 पटवारी पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस भर्ती में आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को पात्रता मानदंड और आवश्यक निर्देशों की पूरी जानकारी लेने के लिए आयोग द्वारा जारी आधिकारिक नोटिफिकेशन ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए। केवल उसके बाद ही उम्मीदवार अपना आवेदन फॉर्म भरें। एचपी पटवारी भर्ती 2025 की महत्वपूर्ण तिथियां, पात्रता मानदंड, आवेदन प्रक्रिया और अन्य आवश्यक विवरण नीचे दिए गए लेख में उपलब्ध हैं।
HP Patwari Recruitment 2025 Application Form Link
HPRCA पटवारी भर्ती 2025 के लिए ऑनलाइन आवेदन लिंक हिमाचल प्रदेश स्टेट सिलेक्शन कमीशन (HPRCA), हमीरपुर की आधिकारिक वेबसाइट hprca.hp.gov.in पर एक्टिव कर दिया गया है। उम्मीदवार ध्यान दें कि इन पदों के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 16 जनवरी 2026 है। इसलिए बिना किसी देरी के निर्धारित समय से पहले अपना फॉर्म भरकर जमा कर दें।
HP Patwari Recruitment 2025 Apply Online Link
HPRCA Patwari Recruitment 2025- एचपी पटवारी भर्ती हाइलाइट
HPRCA पटवारी भर्ती 2025 के तहत उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन (DV) और मेडिकल टेस्ट के आधार पर किया जाएगा। सभी चरणों को सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद ही उम्मीदवारों को पटवारी पद का नियुक्ति पत्र जारी किया जाएगा। भर्ती से संबंधित विस्तृत जानकारी आप नीचे दी गई तालिका में देख सकते हैं।
विवरण
जानकारी
आयोग का नाम
हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग (HPRCA), हमीरपुर
पद का नाम
पटवारी
रिक्त पदों की संख्या
530
आवेदन तिथियां
12 दिसंबर 2025 से 16 जनवरी 2026
शैक्षणिक योग्यता
12वीं पास
आयु सीमा
18 से 45 वर्ष
आधिकारिक वेबसाइट
www.hprca.hp.gov.in
एचपी पटवारी आवेदन शुल्क 2025 क्या है?
उम्मीदवारों को परीक्षा और प्रोसेसिंग शुल्क केवल ऑनलाइन पेमेंट गेटवे के माध्यम से क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग से ही भुगतान करना होगा। अन्य किसी माध्यम से भुगतान स्वीकार नहीं किया जाएगा।
-
परीक्षा शुल्क (सभी श्रेणियां): 100 रुपये
-
प्रोसेसिंग शुल्क: 700 रुपये
-
कुल शुल्क: 800 रुपये
-
सुधार शुल्क (Correction Fee): 100 रुपये
