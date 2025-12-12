INI CET जनवरी 2026 मॉक सीट अलॉटमेंट रिजल्ट जारी, aiimsexams.ac.in से करें डाउनलोड

छात्रों को मॉक अलॉटमेंट रिजल्ट देखने के लिए नीचे दिए गए इन आसान स्टेप्स को फॉलो करें।

वे सभी छात्र जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएट (PG) कोर्सेज MD, MS, MCh (6 वर्ष), DM (6 वर्ष) और MDS में एंट्री के लिए काउंसलिंग के मॉक राउंड में भाग लिया था, वे अब ऑफिशियल वेबसाइट aiimsexams.ac.in पर जाकर अपना प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट PDF डाउनलोड कर सकते हैं।

ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (AIIMS) ने इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपोर्टेंस कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट (INI CET) जनवरी 2026 साल के लिए मॉक सीट अलॉटमेंट रिजल्ट घोषित कर दिया है।

मॉक राउंड के बाद का शेड्यूल

मॉक राउंड का रिजल्ट जारी होने के बाद, छात्रों के लिए पहले राउंड की काउंसलिंग के लिए अपनी बेस्ट चॉइस भरना और लॉक करना काफी जरूरी है।

एक्टिविटी डेट समय-सीमा राउंड 1 के लिए चॉइस फिलिंग/एडिटिंग 12 दिसंबर 2025 से 13 दिसंबर 2025 13 दिसंबर 2025 को शाम 5:00 बजे तक राउंड 1 सीट अलोटेड रिजल्ट 18 दिसंबर 2025 सीट की ऑनलाइन स्वीकृति 19 दिसंबर से 24 दिसंबर 2025 24 दिसंबर 2025 को शाम 5:00 बजे तक संस्थान को रिपोर्टिंग 19 दिसंबर से 24 दिसंबर 2025 24 दिसंबर 2025 को शाम 5:00 बजे तक

पहले राउंड के लिए चॉइस फिलिंग की समय सीमा 13 दिसंबर 2025, शाम 5 बजे तक है। जो भी छात्र इस समय सीमा तक अपनी पसंद को लॉक नहीं करेंगे, वे राउंड 1 की काउंसलिंग के लिए नहीं जा पाएंगे।

सभी योग्य छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे मॉक अलॉटमेंट रिजल्ट का सावधानीपूर्वक विश्लेषण करें। साथ ही, अपनी रैंक के अनुसार टॉप ऑप्शन चुनकर राउंड 1 के लिए अपनी चॉइस को आज ही फाइनल कर दें।