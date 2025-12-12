EMRS Admit Card 2025 OUT
INI CET जनवरी 2026 मॉक सीट अलॉटमेंट रिजल्ट जारी, aiimsexams.ac.in से करें डाउनलोड

By Akshara Verma
Dec 12, 2025, 18:35 IST

ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (AIIMS) ने INI CET जनवरी 2026 के मॉक सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट जारी कर दिया है। सभी छात्र ऑफिशियल वेबसाइट aiimsexams.ac.in पर जाकर अपना रिजल्ट चेक करें।

INI CET Jan 2026 Mock Seat Allotment Result Announced
ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (AIIMS) ने इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपोर्टेंस कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट (INI CET) जनवरी 2026 साल के लिए मॉक सीट अलॉटमेंट रिजल्ट घोषित कर दिया है।

वे सभी छात्र जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएट (PG) कोर्सेज MD, MS, MCh (6 वर्ष), DM (6 वर्ष) और MDS में एंट्री के लिए काउंसलिंग के मॉक राउंड में भाग लिया था, वे अब ऑफिशियल वेबसाइट aiimsexams.ac.in पर जाकर अपना प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट PDF डाउनलोड कर सकते हैं।

INI CET मॉक सीट अलॉटमेंट PDF कैसे डाउनलोड करें? 

छात्रों को मॉक अलॉटमेंट रिजल्ट देखने के लिए नीचे दिए गए इन आसान स्टेप्स को फॉलो करें।

  1. AIIMS की ऑफिशियल एग्जाम वेबसाइट aiimsexams.ac.in पर जाएं।
  2. होमपेज पर 'Important Announcements' सेक्शन पर क्लिक करें।
  3. "Result of Mock Round of Online Seat Allocation for INI CET January 2026 Session" नाम के लिंक पर क्लिक करें।
  4. रिजल्ट एक PDF फाइल के रूप में खुलेगा, जिसमें आपके रोल नंबर और रैंक मौजूद होगी। 
  5. फिर, आप इसे डाउनलोड करें और भविष्य के लिए प्रिंट आउट निकाल लें।

मॉक राउंड के बाद का शेड्यूल 

मॉक राउंड का रिजल्ट जारी होने के बाद, छात्रों के लिए पहले राउंड की काउंसलिंग के लिए अपनी बेस्ट चॉइस भरना और लॉक करना काफी जरूरी है।

एक्टिविटी  डेट  समय-सीमा 
राउंड 1 के लिए चॉइस फिलिंग/एडिटिंग 12 दिसंबर 2025 से 13 दिसंबर 2025 13 दिसंबर 2025 को शाम 5:00 बजे तक
राउंड 1 सीट अलोटेड रिजल्ट 18 दिसंबर 2025  
सीट की ऑनलाइन स्वीकृति  19 दिसंबर से 24 दिसंबर 2025 24 दिसंबर 2025 को शाम 5:00 बजे तक
संस्थान को रिपोर्टिंग 19 दिसंबर से 24 दिसंबर 2025 24 दिसंबर 2025 को शाम 5:00 बजे तक

पहले राउंड के लिए चॉइस फिलिंग की समय सीमा 13 दिसंबर 2025, शाम 5 बजे तक है। जो भी छात्र इस समय सीमा तक अपनी पसंद को लॉक नहीं करेंगे, वे राउंड 1 की काउंसलिंग के लिए नहीं जा पाएंगे।

सभी योग्य छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे मॉक अलॉटमेंट रिजल्ट का सावधानीपूर्वक विश्लेषण करें। साथ ही, अपनी रैंक के अनुसार टॉप ऑप्शन चुनकर राउंड 1 के लिए अपनी चॉइस को आज ही फाइनल कर दें। 



