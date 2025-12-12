EMRS Admit Card 2025 OUT
SSC JHT Paper 2 Admit Card 2025: 14 दिसंबर को परीक्षा, एडमिट कार्ड, हॉल टिकट ssc.gov.in डाउनलोड करें

By Priyanka Pal
Dec 12, 2025, 16:58 IST

SSC JHT Paper 2 Admit Card 2025: एसएससी JHT पेपर 2 एडमिट कार्ड 2025 जारी कर दिया है। पेपर 1 में पास हुए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट ssc.gov.in पर जाकर हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं। 

SSC JHT Paper 2 Admit Card 2025: कर्मचारी चयन आयोग (SSC) की ओर से पेपर 2 के लिए जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, जूनियर ट्रांसलेटर और सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। जो उम्मीदवार पेपर 1 में पास हुए थे, वे ऑफिशियल वेबसाइट ssc.gov.in पर जाकर एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। एसएससी JHT पेपर 2 की परीक्षा का आयोजन 14 दिसंबर, 2025 को किया जाएगा। इस भर्ती परीक्षा के माध्यम से आयोग की ओर से 552 रिक्त पदों को भरा जाएगा। उम्मीदवारों को एसएससी JHT एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए यूजरनेम और पासवर्ड का उपयोग करने की आवश्यकता होगी। बिना एडमिट कार्ड के उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। 

SSC JHT Paper 2 Admit Card 2025: एडमिट कार्ड 

एसएससी पेपर 1 में पास हुए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट ssc.gov.in से एसएससी JHT 2025 प्रवेश ल प्रमाण पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड के साथ ही पेपर 2 के लिए एसएससी JHT स्क्राइब एंट्री पास भी उन उम्मीदवारों के लिए जारी कर दिया गया है, जिन उम्मीदवारों ने परीक्षा के लिए आवेदन किया था। 

यहां क्लिक करें

SSC JHT Paper 2 Admit Card 2025: एडमिट कार्ड डाउनलोड कैसे करें?

जो उम्मीदवार एसएससी पेपर 2 में शामिल होना चाहते हैं, वे अपना एडमिट कार्ड नीचे दिए गए सिंपल स्टेप के जरिए डाउनलोड कर सकते हैं:

स्टेप 1 सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट ssc.gov.in पर जाएं। 

स्टेप 2 होम पेज पर, लॉगिन या रजिस्टर पर क्लिक करें।

स्टेप 3 अब अपना यूजरनेम और पासवर्ड दर्ज करें। 

स्टेप 4 SSC JHT Paper 2 Admit Card 2025 पर क्लिक करें।
स्टेप 5 एडमिट कार्ड आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा। 

स्टेप 6 भविष्य के संदर्भ के लिए प्रिंट आउट लेना ना भूलें।

