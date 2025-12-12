EMRS Admit Card 2025 OUT
By Sonal Mishra
Dec 12, 2025, 17:56 IST

RRB Railway Teacher Result OUT 2025: रेलवे ने टीचर भर्ती परीक्षा का परिणाम रेलवे की रीजनल वेबसाइट पर जारी कर दिया है, जो उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हुए हैं वे रीजनल वेबसाइट से या इस पेज पर दिए गए लिंक से अपना परिणाम चेक और डाउनलोड कर सकते हैं. 

RRB Railway Teacher Result OUT 2025: रेलवे शिक्षक भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी, यहाँ देखें Result PDF

RRB Railway Teacher Result OUT 2025:  रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आरआरबी ने टीजीटी पीजीटी और पीआरटी परीक्षा का परिणाम अपनी रीजनल वेबसाइट पर जारी कर दिया है. जो उम्मीदवार रेलवे की परीक्षा में शामिल हुए हैं वे आधिकारिक वेबसाइट से या इस पेज से डाउनलोड कर सकते हैं. ये परिणाम सीईएन संख्या 07/2024 के तहत मुंबई, पटना, गोरखपुर, भोपाल, कोलकाता, मालदा और गुवाहाटी  और अन्य रीजन के लिए जारी हुआ है. रिजल्ट PDF फॉर्मेट में जारी किए गए हैं, जिसमें अलग-अलग रीजन में टीचिंग स्किल टेस्ट के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों के रोल नंबर भी शामिल हैं।  


RRB Railway Teacher Result पीडीएफ 

उम्मीदवार सभी रीजन के रिजल्ट पीडीएफ इस पेज से डाउनलोड कर सकते हैं-

रीजन 

पीडीएफ लिंक 

मुंबई 

TGT, PRT

MUSIC TEACHER

JUNIOR TRANSLATOR

भोपाल 

TGT

PTI

JUNIOR TRANSLATOR

रांची 

TGT

पटना 

TGT


JUNIOR TRANSLATOR

बंगलुरु 

PTI

बिलासपुर 

PTI

गोरखपुर 

TGT

PGT

प्रयागराज 

TGT

PGT

PRT

PTI

चेन्नई 

TGT

PGT

PRT

PTI

कोलकाता 

PRT

TGT

PGT

JUNIOR TRANSLATOR

माल्दा 

TGT, PGT

PRT

PTI

गुवाहाटी 

TGT

PGT

PRT

PTI

MUSIC TEACHER
   

 


Sonal Mishra
Sonal Mishra

Senior Content Writer

Sonal Mishra is an education industry professional with 6+ years of experience. She has previously worked with Dhyeya IAS and BYJU'S as a state PCS and UPSC content creator. She participated UPPCS mains exam in 2018.and is a postgraduate in geography from CSJMU Kanpur. She can be reached at sonal.mishra@jagrannewmedia.com

