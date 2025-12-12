RRB Railway Teacher Result OUT 2025: रेलवे शिक्षक भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी, यहाँ देखें Result PDF

RRB Railway Teacher Result OUT 2025: रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आरआरबी ने टीजीटी पीजीटी और पीआरटी परीक्षा का परिणाम अपनी रीजनल वेबसाइट पर जारी कर दिया है. जो उम्मीदवार रेलवे की परीक्षा में शामिल हुए हैं वे आधिकारिक वेबसाइट से या इस पेज से डाउनलोड कर सकते हैं. ये परिणाम सीईएन संख्या 07/2024 के तहत मुंबई, पटना, गोरखपुर, भोपाल, कोलकाता, मालदा और गुवाहाटी और अन्य रीजन के लिए जारी हुआ है. रिजल्ट PDF फॉर्मेट में जारी किए गए हैं, जिसमें अलग-अलग रीजन में टीचिंग स्किल टेस्ट के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों के रोल नंबर भी शामिल हैं।
RRB Railway Teacher Result पीडीएफ
उम्मीदवार सभी रीजन के रिजल्ट पीडीएफ इस पेज से डाउनलोड कर सकते हैं-
|
रीजन
|
पीडीएफ लिंक
|
मुंबई
|
भोपाल
|
रांची
|
पटना
|
|
बंगलुरु
|
बिलासपुर
|
PTI
|
गोरखपुर
|
प्रयागराज
|
TGT
PGT
PRT
PTI
|
चेन्नई
|
TGT
PGT
PRT
PTI
|
कोलकाता
|
PRT
TGT
PGT
|
माल्दा
|
PTI
|
गुवाहाटी
|
TGT
PGT
PRT
PTI
MUSIC TEACHER
