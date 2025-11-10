बाल दिवस पर भाषण 2025: हर साल 14 नवंबर को पूरे भारत में बाल दिवस (Children’s Day) बड़े उत्साह और जोश के साथ मनाया जाता है। यह दिन भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। बच्चे उन्हें प्यार से ‘चाचा नेहरू’ कहते थे, क्योंकि वे बच्चों से अपार स्नेह करते थे और मानते थे कि बच्चे ही देश का भविष्य हैं। स्कूलों, कॉलेजों और संस्थानों में इस दिन विशेष कार्यक्रम, भाषण प्रतियोगिताएँ, सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ और खेल-कूद आयोजित किए जाते हैं। बाल दिवस का मुख्य उद्देश्य बच्चों के अधिकारों की रक्षा करना और समाज को यह संदेश देना है कि हर बच्चे को समान शिक्षा, सुरक्षा और अवसर मिलना चाहिए। यह दिन हमें याद दिलाता है कि बच्चों की खुशियाँ और मुस्कान ही किसी भी देश की असली संपत्ति हैं। इस लेख में बाल दिवस पर भाषण (Children’s Day Speech in Hindi 2025) को कक्षा 1 से 12 तक के छात्रों के लिए शब्द सीमा अनुसार तैयार किया है। यहाँ आपको 150, 250, 400 और 500 शब्दों में भाषण मिलेंगे जिन्हें स्कूल के कार्यक्रमों, भाषण प्रतियोगिताओं और असेंबली में आसानी से बोला जा सकता है। यह भाषण सरल, प्रेरणादायक और भावनात्मक हैं, ताकि छात्र आत्मविश्वास के साथ बाल दिवस पर अपना विचार प्रस्तुत कर सकें।

Speech on Children’s Day for Class 1 to 5 (150 शब्दों में): कक्षा 1 से 5 तक के लिए बाल दिवस पर भाषण सुप्रभात सभी को,

आज हम सब यहाँ बाल दिवस मनाने के लिए एकत्र हुए हैं। हर साल 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है। यह दिन हमारे पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की जयंती है। नेहरू जी बच्चों से बहुत प्यार करते थे और बच्चों का भविष्य देश का भविष्य मानते थे। इस दिन स्कूलों में खेल, गाने और नाच का आयोजन किया जाता है। हमें नेहरू जी से यह सीखनी चाहिए कि हमेशा मेहनत करें और दूसरों की मदद करें। हम सभी को अपने सपनों को पूरा करने के लिए पढ़ाई में मन लगाना चाहिए। धन्यवाद और आप सभी को बाल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ! Speech on Children’s Day for Class 6 to 8 (200-250 शब्दों में): कक्षा 6 से 8 तक के लिए बाल दिवस पर भाषण सुप्रभात सभी शिक्षकों और मेरे प्यारे मित्रों,

आज हम सब एक बहुत खास दिन मनाने के लिए यहाँ एकत्र हुए हैं बाल दिवस! हर साल 14 नवंबर को हम यह दिन भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की याद में मनाते हैं।

नेहरू जी बच्चों से बहुत प्यार करते थे। वे हमेशा कहा करते थे, “बच्चे देश का भविष्य हैं।” उन्होंने बच्चों की शिक्षा और अधिकारों के लिए कई काम किए। उनका मानना था कि हर बच्चे को सीखने, खेलने और खुश रहने का अवसर मिलना चाहिए। बाल दिवस हमें यह याद दिलाता है कि बचपन जीवन का सबसे सुंदर समय है। इस दिन हमें अपने माता-पिता और शिक्षकों का धन्यवाद करना चाहिए जो हमें सिखाते हैं और सही रास्ता दिखाते हैं। आइए, हम सब वादा करें कि हम ईमानदारी, मेहनत और सच्चाई के रास्ते पर चलेंगे और अपने देश का नाम रोशन करेंगे। धन्यवाद! Speech on Children’s Day for Class 9 to 10 (300-400 शब्दों में): कक्षा 9 से 10 तक के लिए बाल दिवस पर भाषण नमस्कार आदरणीय शिक्षकों, प्रधानाचार्य जी और मेरे प्यारे साथियों,

आज हम सब यहाँ बाल दिवस मनाने के लिए एकत्र हुए हैं एक ऐसा दिन जो हमारे देश के भविष्य, यानी बच्चों को समर्पित है। हर साल 14 नवंबर को हम पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की जयंती को बाल दिवस के रूप में मनाते हैं। नेहरू जी बच्चों से बेहद प्यार करते थे और उन्हें राष्ट्र की असली ताकत मानते थे। उन्होंने बच्चों की शिक्षा के लिए कई कदम उठाए, जैसे कि स्कूलों और कॉलेजों का विकास और वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देना।

बाल दिवस सिर्फ एक उत्सव नहीं, बल्कि एक संदेश है कि हर बच्चे को समान अवसर, शिक्षा, प्यार और सुरक्षा मिलनी चाहिए। हमें याद रखना चाहिए कि बच्चे ही आने वाले कल के नेता हैं। इस दिन हमें यह भी सोचना चाहिए कि हम अपने अंदर के ‘बच्चे’ को कैसे जीवित रखें वह जिज्ञासा, सीखने की ललक और मुस्कुराने का कारण। आइए, हम सब नेहरू जी के आदर्शों पर चलकर देश के विकास में अपना योगदान दें। अंत में, मैं यही कहूँगा:

“बच्चे फूलों की तरह होते हैं,

उन्हें प्यार और देखभाल की ज़रूरत होती है।” धन्यवाद और बाल दिवस की शुभकामनाएँ! Speech on Children’s Day for Class 11 to 12 (400-500 शब्दों में): कक्षा 11 से 12 तक के लिए बाल दिवस पर भाषण नमस्कार आदरणीय प्रधानाचार्य जी, शिक्षकों और मेरे सहपाठियों,

आज हम सब बाल दिवस मनाने के लिए यहाँ एकत्र हुए हैं। यह दिन सिर्फ बच्चों का उत्सव नहीं, बल्कि उनके सपनों, अधिकारों और भविष्य को सम्मान देने का दिन है।

14 नवंबर को मनाया जाने वाला बाल दिवस, हमारे पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की जयंती है। उन्हें बच्चों से गहरा लगाव था। वे कहते थे “बच्चे देश की आत्मा हैं।” उन्होंने बच्चों के लिए शिक्षा और समान अवसरों की दिशा में कई सुधार किए। बाल दिवस हमें यह याद दिलाता है कि एक देश तभी आगे बढ़ सकता है जब उसके बच्चे शिक्षित, स्वस्थ और खुशहाल हों। आज के समय में बच्चों के अधिकारों की रक्षा करना, उन्हें मानसिक और शारीरिक रूप से सुरक्षित वातावरण देना बहुत ज़रूरी है। हम युवाओं के रूप में यह जिम्मेदारी उठाएँ कि समाज में हर बच्चे को शिक्षा और प्यार मिले। हमें अपने अंदर के बचपन को भी जीवित रखना चाहिए, क्योंकि वही हमें संवेदनशील और रचनात्मक बनाता है। आइए इस बाल दिवस पर हम सभी यह प्रण लें कि हम एक बेहतर समाज और उज्जवल भविष्य के लिए मिलकर काम करेंगे। अंत में, मैं नेहरू जी के शब्दों में कहना चाहूँगा: “आज के बच्चे कल के निर्माता हैं। उनका भविष्य हमारे देश का भविष्य है।”