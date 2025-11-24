BIhar STET Answer Key 2025
Focus
Quick Links
News

Chhattisgarh Board 2026: CGBSE बोर्ड 10वीं और 12वीं की पूरी डेटशीट जारी, देखें लेटेस्ट अपडेट

Akshara Verma
By Akshara Verma
Nov 24, 2025, 12:11 IST

CGBSE Exam Date 2026 Class 10, 12 Latest Update: छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल (CGBSE) ने साल 2026 के बोर्ड एग्जाम की डेटशीट जारी कर दी है। कक्षा 10वीं (हाई स्कूल) और 12वीं (हायर सेकेंडरी) दोनों कक्षाओं के लिए अलग-अलग डेट शीट घोषित कर दी गई है। इस घोषणा से लाखों छात्रों का इंतजार खत्म हो गया है। CGBSE ने इस साल के शुरुआत में ही बोर्ड 10वीं और 12वीं के एग्जाम डेट्स जारी कर दी। सभी छात्र डेटशीट की डिटेल्स जानने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट cgbse.nic.in पर पीडीएफ फोर्मेट को डाउनलोड कर सकते हैं। 

CGBSE बोर्ड 10वीं-12वीं एग्जाम की डेट्स 

CGBSE की 10वीं और 12वीं के मुख्य एग्जाम फरवरी और मार्च 2026 में आयोजित किए गए है। 

कक्षा  एग्जाम शुरू होने की डेट  एग्जाम खत्म होने की डेट 
10वीं (हाई स्कूल) 21 फरवरी 2026 13 मार्च 2026
12वीं (हायर सेकेंडरी) 20 फरवरी 2026 18 मार्च 2026

कक्षा 10वीं (हाई स्कूल) डेट शीट 2026

कक्षा 10वीं के एग्जाम 21 फरवरी 2026 से शुरू होंगे। सभी छात्र नीचे दी गई टेबल से देखें। 

डेट दिन  सब्जेक्ट 
21 फरवरी शनिवार हिंदी
24 फरवरी मंगलवार इंग्लिश 
26 फरवरी गुरुवार सामाजिक विज्ञान
28 फरवरी शनिवार विज्ञान
6 मार्च शुक्रवार गणित
9 मार्च सोमवार संस्कृत/मराठी/उर्दू 
11 मार्च बुधवार व्यावसायिक पाठ्यक्रम
13 मार्च शुक्रवार संगीत/ड्राइंग एंड पेंटिंग (दिव्यांग छात्रों के लिए)

कक्षा 12वीं (हायर सेकेंडरी) डेट शीट 2026

कक्षा 10वीं के एग्जाम 20 फरवरी 2026 से शुरू होंगे। सभी छात्र नीचे दी गई टेबल से देखें। 

डेट

दिन 

सब्जेक्ट 

20 फरवरी

शुक्रवार

भूगोल / भौतिक विज्ञान

23 फरवरी

सोमवार

राजनीति विज्ञान / रसायन विज्ञान / लेखाशास्त्र 

25 फरवरी

बुधवार

संस्कृत

27 फरवरी

शुक्रवार

जीव विज्ञान / अर्थशास्त्र

2 मार्च

सोमवार

गणित / कंप्यूटर एप्लीकेशन / संगीत

7 मार्च

शनिवार

समाजशास्त्र

10 मार्च

मंगलवार

इंग्लिश 

12 मार्च

गुरुवार

इतिहास / व्यवसाय अध्ययन 

14 मार्च

शनिवार

हिंदी 

18 मार्च

बुधवार

मनोविज्ञान / गृह विज्ञान

डायरेक्ट की के लिए डायरेक्ट लिंक - यहां देखें 

CGBSE डेट शीट 2026 PDF कैसे डाउनलोड करें? 

छात्रों को सीजी बोर्ड 2026 डेट शीट PDF डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करना होगा।

1. सभी छात्र डेट शीट डाउनलोड करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट cgbse.nic.in पर जाएं।

2. फिर, नोटिस बोर्ड वाले सेक्शन पर जाएं।

3. “सीजी बोर्ड 10वीं हाई स्कूल और 12वीं हायर सेकेंडरी टाइम टेबल 2026” लिंक पर क्लिक करें। 

4. CGBSE डेट शीट 2026 कक्षा 10 और 12 स्क्रीन पर PDF के रूप में खुलेगी।

5. फिर, आप वहां से PDF डाउनलोड करें।

यहां भी पढ़े - NIOS April 2026 Registration: NIOS अप्रैल 2026 रजिस्ट्रेशन और फीस विंडो खुली, sdmis.nios.ac.in पर करें रजिस्टर

Add as a preferred source on Google
Join us
CGBSE announces 2026 exams: Class 12 from Feb 20 and Class 10 from Feb 21
CGBSE announces 2026 exams: Class 12 from Feb 20 and Class 10 from Feb 21
Register for Result Updates

CGBSE Exam Date 2026 Class 10, 12 Latest Update: छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल (CGBSE) ने साल 2026 के बोर्ड एग्जाम की डेटशीट जारी कर दी है। कक्षा 10वीं (हाई स्कूल) और 12वीं (हायर सेकेंडरी) दोनों कक्षाओं के लिए अलग-अलग डेट शीट घोषित कर दी गई है। इस घोषणा से लाखों छात्रों का इंतजार खत्म हो गया है। CGBSE ने इस साल के शुरुआत में ही बोर्ड 10वीं और 12वीं के एग्जाम डेट्स जारी कर दी। सभी छात्र डेटशीट की डिटेल्स जानने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट cgbse.nic.in पर पीडीएफ फोर्मेट को डाउनलोड कर सकते हैं। 

CGBSE बोर्ड 10वीं-12वीं एग्जाम की डेट्स 

CGBSE की 10वीं और 12वीं के मुख्य एग्जाम फरवरी और मार्च 2026 में आयोजित किए गए है। 

कक्षा  एग्जाम शुरू होने की डेट  एग्जाम खत्म होने की डेट 
10वीं (हाई स्कूल) 21 फरवरी 2026 13 मार्च 2026
12वीं (हायर सेकेंडरी) 20 फरवरी 2026 18 मार्च 2026

कक्षा 10वीं (हाई स्कूल) डेट शीट 2026

कक्षा 10वीं के एग्जाम 21 फरवरी 2026 से शुरू होंगे। सभी छात्र नीचे दी गई टेबल से देखें। 

डेट दिन  सब्जेक्ट 
21 फरवरी शनिवार हिंदी
24 फरवरी मंगलवार इंग्लिश 
26 फरवरी गुरुवार सामाजिक विज्ञान
28 फरवरी शनिवार विज्ञान
6 मार्च शुक्रवार गणित
9 मार्च सोमवार संस्कृत/मराठी/उर्दू 
11 मार्च बुधवार व्यावसायिक पाठ्यक्रम
13 मार्च शुक्रवार संगीत/ड्राइंग एंड पेंटिंग (दिव्यांग छात्रों के लिए)

कक्षा 12वीं (हायर सेकेंडरी) डेट शीट 2026

कक्षा 10वीं के एग्जाम 20 फरवरी 2026 से शुरू होंगे। सभी छात्र नीचे दी गई टेबल से देखें। 

डेट

दिन 

सब्जेक्ट 

20 फरवरी

शुक्रवार

भूगोल / भौतिक विज्ञान

23 फरवरी

सोमवार

राजनीति विज्ञान / रसायन विज्ञान / लेखाशास्त्र 

25 फरवरी

बुधवार

संस्कृत

27 फरवरी

शुक्रवार

जीव विज्ञान / अर्थशास्त्र

2 मार्च

सोमवार

गणित / कंप्यूटर एप्लीकेशन / संगीत

7 मार्च

शनिवार

समाजशास्त्र

10 मार्च

मंगलवार

इंग्लिश 

12 मार्च

गुरुवार

इतिहास / व्यवसाय अध्ययन 

14 मार्च

शनिवार

हिंदी 

18 मार्च

बुधवार

मनोविज्ञान / गृह विज्ञान

डायरेक्ट की के लिए डायरेक्ट लिंक - यहां देखें 

CGBSE डेट शीट 2026 PDF कैसे डाउनलोड करें? 

छात्रों को सीजी बोर्ड 2026 डेट शीट PDF डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करना होगा।

1. सभी छात्र डेट शीट डाउनलोड करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट cgbse.nic.in पर जाएं।

2. फिर, नोटिस बोर्ड वाले सेक्शन पर जाएं।

3. “सीजी बोर्ड 10वीं हाई स्कूल और 12वीं हायर सेकेंडरी टाइम टेबल 2026” लिंक पर क्लिक करें। 

4. CGBSE डेट शीट 2026 कक्षा 10 और 12 स्क्रीन पर PDF के रूप में खुलेगी।

5. फिर, आप वहां से PDF डाउनलोड करें।

यहां भी पढ़े - NIOS April 2026 Registration: NIOS अप्रैल 2026 रजिस्ट्रेशन और फीस विंडो खुली, sdmis.nios.ac.in पर करें रजिस्टर

Akshara Verma
Akshara Verma

Content Writer

    Akshara Verma is an Executive Content Writer at Jagran Josh, specializing in authoritative content focused on Education, Current Affairs, and General Knowledge. A graduate of Bharati Vidyapeeth's Institute of Computer Applications and Management (BVICAM) with a Bachelor of Journalism and Mass Communication, Akshara leverages her 1.5 years of experience to create impactful pieces, building on her previous roles in content writing and Public Relations at both Genesis BCW and Dainik Bhaskar. She can be reached at akshara.verma@jagrannewmedia.com.

    ... Read More

    Latest Stories

    Get the latest Education News and updates on Indian School Boards, Colleges , University, Government Jobs , Results and Career Counseling, Also Download Jagran Josh GK & Current Affairs App.

    Trending

    Popular Searches

    Latest Education News