CLAT 2026 एडमिट कार्ड जल्द होगा जारी, consortiumofnlus.ac.in से हॉल टिकट डाउनलोड करें

Nov 21, 2025, 18:01 IST

CLAT 2026 Admit Card: कंसोर्टियम ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज जल्द ही CLAT 2026 एडमिट कार्ड जारी कर सकता है। इस साल, CLAT 2026 परीक्षा 7 दिसंबर, 2025 को होनी है। यह परीक्षा देश भर में निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। जिन छात्रों ने ऑनलाइन आवेदन पूरा कर लिया है, उन्हें अगले हफ्ते CLAT एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे।

पिछले सालों के ट्रेंड को देखें तो, कंसोर्टियम लॉ एंट्रेंस टेस्ट शुरू होने से 10 दिन पहले CLAT एडमिट कार्ड 2026 जारी कर सकता है। CLAT एडमिट कार्ड एक अनिवार्य दस्तावेज है, जिसे छात्रों को परीक्षा केंद्र पर ले जाना जरूरी है। एडमिट कार्ड में कैंडिडेट की जानकारी, परीक्षा केंद्र का विवरण, परीक्षा का शेड्यूल और कैंडिडेट के लिए जरूरी निर्देश शामिल होंगे।

CLAT 2026 एडमिट कार्ड आधिकारिक वेबसाइट - consortiumofnlus.ac.in पर डाउनलोड के लिए उपलब्ध होगा। कैंडिडेट इस पेज पर दिए गए लिंक के माध्यम से भी अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे।

CLAT 2026 Admit Card: डेट और टाइम 

CLAT 2026 का एडमिट कार्ड जल्द ही आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध होगा। CLAT परीक्षा 7 दिसंबर को आयोजित होगी। इसे देखते हुए, यह उम्मीद है कि हॉल टिकट अगले हफ्ते तक डाउनलोड के लिए उपलब्ध हो जाएगा। हॉल टिकट डाउनलोड करने के लिए कैंडिडेट को आधिकारिक वेबसाइट पर नजर बनाए रखनी चाहिए।

CLAT 2026 एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के स्टेप्स

कैंडिडेट के लिए CLAT एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का लिंक जल्द ही आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध होगा। कैंडिडेट हॉल टिकट डाउनलोड करने के लिए यहां दिए गए स्टेप्स का पालन कर सकते हैं।

स्टेप 1: CLAT की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।

स्टेप 2: CLAT एडमिट कार्ड लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 3: लॉग-इन आईडी और पासवर्ड से लॉग-इन करें।

स्टेप 4: एडमिट कार्ड स्क्रीन पर दिखाई देगा।

स्टेप 5: भविष्य के लिए एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लें।

यह भी पढ़ें: JEE Main 2026: जेईई मेन 2026 करेक्शन विंडो की डेट्स घोषित, 27 नवंबर को बंद होगा रजिस्ट्रेशन

