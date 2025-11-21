MAHA TET Syllabus 2025: पेपर 1 और 2 का सिलेबस PDF डाउनलोड करें

MAHA TET Syllabus 2025: महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद 23 नवंबर को पेपर I और पेपर II, दोनों के लिए महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा 2025 आयोजित करने के लिए पूरी तरह तैयार है। इस परीक्षा को पास करने का लक्ष्य रखने वाले उम्मीदवारों को समय पर सिलेबस पूरा करने के लिए अपनी तैयारी तुरंत शुरू कर देनी चाहिए। आमतौर पर, MAHA TET का सिलेबस दो पेपर में बंटा होता है: पेपर 1 और पेपर 2. पेपर 1 प्राथमिक शिक्षकों (कक्षा 1 से 5) के लिए है और पेपर 2 उच्च प्राथमिक शिक्षकों (कक्षा 6 से 8) के लिए है। हर पेपर में कई विषय होते हैं और हर विषय में कई टॉपिक होते हैं। सिलेबस में दिए गए सभी चैप्टर को अच्छी तरह से पढ़ने से आपके पास होने की संभावना बढ़ जाएगी। इस पेज पर MAHA TET सिलेबस 2025 और परीक्षा पैटर्न के बारे में ज्यादा जानने के लिए आगे पढ़ें। MAHA TET Syllabus 2025: सिलेबस महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा 2025 प्राथमिक शिक्षकों (कक्षा 1 से 5) और उच्च प्राथमिक शिक्षकों (कक्षा 6 से 8) के पदों के लिए उम्मीदवारों की पात्रता जांचने के लिए आयोजित की जाती है। जो लोग इस परीक्षा में शामिल होने की योजना बना रहे हैं, उन्हें पूरे सिलेबस को ध्यान से देखना चाहिए। इससे उन्हें यह पता चल जाएगा कि परीक्षा के लिए किन विषयों का अध्ययन करना है और वे MAHA TET कट ऑफ से ज्यादा अंक हासिल कर पाएंगे।

MAHA TET Syllabus 2025: महत्वपूर्ण विवरण आपकी जानकारी के लिए MAHA TET सिलेबस का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है: परीक्षा संचालन प्राधिकरण महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद परीक्षा का नाम महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा 2025 परीक्षा स्तर राज्य पत्रों की संख्या पेपर-I (प्राथमिक शिक्षक) पेपर-II (उच्च प्राथमिक शिक्षक) परीक्षा मोड ऑफलाइन प्रश्नों के प्रकार बहु विकल्पीय प्रश्न प्रत्येक पेपर के अंक 150 प्रत्येक प्रश्नपत्र में प्रश्नों की कुल संख्या 150 परीक्षा अवधि 2 घंटे और 30 मिनट महा टीईटी अंकन योजना प्रत्येक सही उत्तर के लिए +1 और कोई नकारात्मक अंकन नहीं MAHA TET Exam Pattern 2025: एग्जाम पैटर्न उम्मीदवारों को MAHA TET परीक्षा पैटर्न को अच्छे से देख लेना चाहिए। इससे उन्हें परीक्षा का फॉर्मेट, सवालों का प्रकार, सवालों की संख्या, अधिकतम अंक, परीक्षा की अवधि, मार्किंग स्कीम और अन्य जरूरी जानकारी को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलेगी। यह आपको परीक्षा की नई जरूरतों के आधार पर अपनी रणनीति बनाने और सही दिशा में तैयारी करने में मदद कर सकता है। MAHA TET 2025 परीक्षा का नया पैटर्न नीचे दिया गया है।

TET परीक्षा में बहुविकल्पीय प्रश्न (multiple-choice questions) होते हैं।

पेपर 1 कक्षा 1 से 5 के शिक्षकों के लिए है और पेपर 2 कक्षा 6 से 8 के शिक्षकों के लिए है।

हर पेपर में कुल 150 सवाल पूछे जाएंगे, जो 150 अंकों के होंगे।

गलत जवाबों के लिए कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी।

हर पेपर के लिए परीक्षा की अवधि 2.5 घंटे होगी। MAHA TET Exam Pattern 2025: परीक्षा पैटर्न MAHA TET के पेपर 1 में कुल 150 ऑब्जेक्टिव-टाइप सवाल होते हैं। इसके लिए अधिकतम 150 अंक तय किए गए हैं और परीक्षा की अवधि 2 ½ घंटे होगी। गलत जवाबों के लिए कोई नेगेटिव मार्किंग लागू नहीं है। पेपर 1 के लिए MAHA TET परीक्षा पैटर्न नीचे देखें: विषयों निशान अवधि बाल विकास और शिक्षाशास्त्र 30 2 घंटे 30 मिनट भाषा 1 30 भाषा 2 30 अंक शास्त्र 30 पर्यावरण अध्ययन 30 कुल 150 MAHA TET पेपर 2 के लिए परीक्षा पैटर्न

MAHA TET के पेपर 2 में 150 ऑब्जेक्टिव-टाइप सवाल होते हैं। कुल अंक 150 होंगे और परीक्षा की अवधि 2 ½ घंटे होगी। गलत जवाबों के लिए कोई जुर्माना या नेगेटिव मार्किंग नहीं है। पेपर 2 के लिए MAHA TET परीक्षा पैटर्न नीचे देखें: विषयों निशान अवधि बाल विकास और शिक्षाशास्त्र 30 2 घंटे 30 मिनट भाषा 1 30 भाषा 2 30 गणित और विज्ञान या सामाजिक विज्ञान 60 कुल 150 MAHA TET सिलेबस में कितने विषय हैं? MAHA TET सिलेबस दो भागों में बंटा है: पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 में बाल विकास और शिक्षाशास्त्र, भाषा 1, भाषा 2, गणित और पर्यावरण अध्ययन जैसे विषय शामिल हैं। पेपर 2 के सिलेबस में बाल विकास और शिक्षाशास्त्र, भाषा 1, भाषा 2, और गणित व विज्ञान या सामाजिक विज्ञान शामिल हैं। क्या MAHA TET परीक्षा में कोई नेगेटिव मार्किंग है? नहीं। MAHA TET परीक्षा में गलत जवाबों के लिए कोई अंक नहीं काटा जाएगा।

MAHA TET सिलेबस 2025 PDF Candidates को MAHA TET सिलेबस PDF डाउनलोड करना चाहिए ताकि उन्हें परीक्षा के नजरिए से जरूरी विषयों की स्पष्ट जानकारी मिल सके। इससे उन्हें एक ऐसा स्टडी प्लान बनाने में मदद मिलेगी, जिसमें परीक्षा से जुड़े सभी विषयों के लिए रिवीजन और अभ्यास पर ध्यान देने के लिए पर्याप्त समय हो। MAHA TET Syllabus PDF 2025 यहां से डाउनलोड करें MAHA TET Syllabus 2025: विषय-वार टॉपिक MAHA TET सिलेबस दो पेपर में बंटा है, यानी पेपर 1 और पेपर 2। परीक्षा में अच्छे अंक लाने के लिए आपको सभी विषयों के हर टॉपिक की बेसिक बातें समझनी होंगी और उनमें महारत हासिल करनी होगी। इसके लिए, आपको सबसे पहले संबंधित पेपर के सिलेबस को समझना होगा और फिर उसी के अनुसार अपनी रणनीति बनानी होगी। MAHA TET पेपर 1 के सिलेबस में 5 विषय शामिल हैं, जिनके नाम हैं - बाल विकास और शिक्षाशास्त्र, भाषा 1, भाषा 2, गणित और पर्यावरण अध्ययन।

वहीं, MAHA TET पेपर 2 के सिलेबस में 4 विषय शामिल हैं, जैसे - बाल विकास और शिक्षाशास्त्र, भाषा 1, भाषा 2, और गणित व विज्ञान या सामाजिक विज्ञान। आपकी तैयारी को आसान बनाने के लिए हमने नीचे MAHA TET 2025 के लिए विषय के अनुसार सिलेबस तैयार किया है। बाल विकास और शिक्षाशास्त्र के लिए MAHA TET सिलेबस सफलता की संभावना को बढ़ाने के लिए Candidates को बाल विकास और शिक्षाशास्त्र के सभी क्षेत्रों में महारत हासिल करनी होगी। इसमें नीचे दिए गए मुख्य चैप्टर शामिल हैं: बच्चे का विकास योग्यता, रुचि, आदतें, बुद्धि और उनका मूल्यांकन समायोजन, व्यवहार संबंधी समस्याएं, मानसिक स्वास्थ्य बाल विकास के तरीके और दृष्टिकोण व्यक्तित्व का विकास व्यक्तित्व के विकास को प्रभावित करने वाले कारक विकास को प्रभावित करने वाले कारक, अर्थात जैविक, मनोवैज्ञानिक और समाजशास्त्रीय विकास के आयाम और उनके अंतर्संबंध विकासात्मक कार्य और खतरे विकास, वृद्धि और परिपक्वता विकास के सिद्धांत व्यक्तिगत मतभेद विकास को समझना सीखना समझना सीखने के आयाम स्मृति और विस्मरण सीखने की अवधारणा, प्रकृति प्रेरणा और पोषण सीखने के कारक: व्यक्तिगत और पर्यावरणीय सीखने का स्थानांतरण सीखने के दृष्टिकोण और उनकी प्रयोज्यता शैक्षणिक चिंताएँ कक्षा में सीखना नियोजित गतिविधि के रूप में शिक्षण शिक्षण के चरण संदर्भों में शिक्षार्थी विविध संदर्भों से बच्चे शैक्षणिक विधियों की समझ व्यक्तिगत और समूह शिक्षण सीखना, सर्वेक्षण, अवलोकन और गतिविधि-आधारित सीखना विषम कक्षा समूहों में सीखने का आयोजन सीखने के आयोजन के प्रतिमान सामान्य और विषय संबंधी कौशल कक्षा प्रबंधन शिक्षण और उसका संबंध

MAHA TET अंग्रेजी और मराठी भाषा पाठ्यक्रम अंग्रेजी और मराठी खंड का उद्देश्य उम्मीदवार के व्याकरण, बोध कौशल और शब्दावली अवधारणाओं का मूल्यांकन करना है। इसमें निम्नलिखित अध्याय शामिल हैं: संघटन

शब्दावली

तुलना की डिग्री

प्रश्न और प्रश्न टैग

सक्रिय और निष्क्रिय आवाज

वाक्यों के प्रकार

प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष भाषण

पूर्वसर्ग और उपपद

वाक्यांशों का प्रयोग

समझ

शब्दभेद

काल महा टीईटी गणित पाठ्यक्रम गणित अनुभाग को उम्मीदवार की संख्याओं और अंकगणित, बीजगणित, ज्यामिति आदि से संबंधित विषयों की समझ का मूल्यांकन करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसमें निम्नलिखित प्रमुख अध्याय शामिल हैं: जोड़ना

घटाव

गुणा

विभाजन

औसत

एकात्मक विधि

लाभ और हानि

ज्यामिति

दशमलव

सरल ज्यामितीय आकृतियों का क्षेत्रफल और आयतन

बीजगणित

को PERCENTAGE

भिन्नात्मक संख्याएं

रेखीय समीकरण

संख्या प्रणाली

अंश

क्षेत्रमिति

गति और दूरी

एचसीएफ और एलसीएम