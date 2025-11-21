RRB NTPC Cutoff 2025: जानें कितनी गई रेलवे के सभी जोन की कट ऑफ, यहाँ देखें पीडीएफ लिंक

RRB NTPC UG Cut Off 2025: रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) ने RRB NTPC UG कट ऑफ 2025 के साथ-साथ हर चरण के परीक्षा परिणाम और स्कोरकार्ड जारी कर दिए हैं। कट-ऑफ अंक अंडरग्रेजुएट CBT 1 परीक्षा के परिणाम के साथ घोषित किए जाएँगे।
हालाँकि, स्नातक स्तर की कट-ऑफ पहले ही जारी हो चुकी है। सभी क्षेत्रीय आरआरबी अपनी आधिकारिक वेबसाइटों पर श्रेणीवार और वेतन-स्तरवार कट-ऑफ अंक प्रकाशित करेंगे, जिससे उम्मीदवार अपनी योग्यता की स्थिति आसानी से जाँच सकेंगे।
उम्मीदवार इस लेख में स्नातक परीक्षा के लिए आरआरबी एनटीपीसी कट ऑफ 2025 की जांच कर सकते हैं।
आरआरबी एनटीपीसी यूजी कट ऑफ 2025 जारी
आरआरबी एनटीपीसी यूजी कट ऑफ 2025, आरआरबी की क्षेत्रीय वेबसाइटों पर परिणाम के साथ जारी कर दिया गया है। आरआरबी एनटीपीसी कट ऑफ 2025, भर्ती प्रक्रिया के अगले चरण के लिए अर्हता प्राप्त करने हेतु उम्मीदवारों द्वारा आवश्यक न्यूनतम अंक दर्शाता है। रेलवे भर्ती बोर्ड, परिणाम और स्कोरकार्ड के साथ कट-ऑफ भी जारी करता है।
ये अंक हर साल कुल रिक्तियों की संख्या, परीक्षा की कठिनाई और उम्मीदवारों के समग्र प्रदर्शन जैसे कारकों के आधार पर भिन्न होते हैं। स्नातक और स्नातकोत्तर पदों के लिए अलग-अलग कट-ऑफ सूचियाँ, श्रेणीवार कट-ऑफ के साथ जारी की जाती हैं। आधिकारिक कट-ऑफ को पूरा करने वाले या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों को दस्तावेज़ सत्यापन दौर के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा।
आरआरबी एनटीपीसी यूजी कट ऑफ 2025 जोनवार
स्नातक स्तर की सीबीटी 1 परीक्षा के लिए आरआरबी एनटीपीसी कट ऑफ 2025 21 नवंबर, 2025 को जारी कर दिया गया है।आरआरबी एनटीपीसी यूजी परिणामऔर स्कोरकार्ड। रेलवे भर्ती बोर्ड ने अपनी आधिकारिक वेबसाइटों पर प्रत्येक श्रेणी और प्रत्येक रेलवे ज़ोन के लिए अलग-अलग कट-ऑफ अंक प्रकाशित किए हैं।
आरआरबी सिलीगुड़ी एनटीपीसी कट ऑफ 2025
|
CAT
|
UR
|
SC
|
ST
|
OBC
|
EWS
|
ESM
|
R-VI
|
R-HI
|
R-LD
|
R-OD
|
R-MD
|
B-VI
|
B-HI
|
B-LD
|
B-OD
|
B-MD
|
1
|
76.15305
|
71.98949
|
62.47545
|
74.68285
|
65.54079
|
33.61349
|
31.58935
|
47.13431
|
3
|
75.50871
आरआरबी गोरखपुर एनटीपीसी कट ऑफ 2025
|
CAT
|
UR
|
SC
|
ST
|
OBC
|
EWS
|
ESM
|
R-VI
|
R-HI
|
R-LD
|
R-OD
|
R-MD
|
B-VI
|
B-HI
|
B-LD
|
B-OD
|
B-MD
|
1
|
76.62125
|
67.3085
|
63.11668
|
75.1165
|
73.98373
|
31.03942
|
33.99591
|
71.77438
|
3
|
78.53459
|
71.15167
|
76.39179
|
75.17415
|
35.61976
|
54.74203
|
66.11262
|
4
|
77.17407
|
68.87793
|
75.60134
आरआरबी रांची एनटीपीसी कट ऑफ 2025
|
CAT
|
UR
|
SC
|
ST
|
OBC
|
EWS
|
ESM
|
R-VI
|
R-HI
|
R-LD
|
R-OD
|
R-MD
|
B-VI
|
B-HI
|
B-LD
|
B-OD
|
B-MD
|
1
|
77.99097
|
64.92068
|
66.02941
|
75.29783
|
71.85063
|
42.80036
|
47.76644
|
29.81832
|
32.44151
|
3
|
76.92234
|
64.90762
|
65.99446
|
75.1707
|
71.43354
|
41.23488
|
24.57244
|
42.95201
|
70.15064
आरआरबी प्रयागराज एनटीपीसी कट ऑफ 2025
|
CAT
|
UR
|
SC
|
ST
|
OBC
|
EWS
|
ESM
|
R-VI
|
R-HI
|
R-LD
|
R-OD
|
R-MD
|
B-VI
|
B-HI
|
B-LD
|
B-OD
|
B-MD
|
1
|
77.00251
|
72.64041
|
68.31752
|
76.50024
|
75.98129
|
51.8805
|
42.72634
|
61.07786
|
30.32831
|
2
|
82.69531
|
75.24609
|
72.22387
|
80.18779
|
81.05807
|
59.35375
|
60.6295
|
3
|
77.65648
|
73.55922
|
67.99283
|
76.41004
|
75.77932
|
50.45056
|
52.59829
|
39.85153
|
4
|
82.01094
|
77.33321
|
78.76441
|
75.98073
|
59.51495
आरआरबी बिलासपुर एनटीपीसी कट ऑफ 2025
|
CAT
|
UR
|
SC
|
ST
|
OBC
|
EWS
|
ESM
|
R-VI
|
R-HI
|
R-LD
|
R-OD
|
R-MD
|
B-VI
|
B-HI
|
B-LD
|
B-OD
|
B-MD
|
1
|
80.0702
|
70.88203
|
63.87121
|
76.42717
|
74.6968
|
37.32207
|
26.24432
|
52.83439
|
46.68008
|
2
|
79.49928
|
70.60402
|
63.84144
|
76.63465
|
74.68182
|
32.6722
|
45.57796
|
3
|
76.3595
|
70.51409
|
63.64473
|
76.27908
|
74.33175
|
32.01363
|
42.9485
|
31.25825
आरआरबी एनटीपीसी कट ऑफ 2025 कैसे देखें ?
उम्मीदवार इन सरल चरणों का पालन करके अपने आरआरबी एनटीपीसी यूजी कट ऑफ अंक की जांच कर सकते हैं:
-
क्षेत्रीय आरआरबी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
-
नवीनतम अधिसूचनाओं के अंतर्गत “आरआरबी एनटीपीसी परिणाम और कट ऑफ 2025” लिंक देखें।
-
क्षेत्र का चयन करें और कट-ऑफ पीडीएफ डाउनलोड करें।
-
श्रेणीवार और पदवार कट-ऑफ अंक देखें।
-
यह देखने के लिए कि क्या आप अगले चरण के लिए अर्हता प्राप्त करते हैं, सामान्यीकृत स्कोर की कट-ऑफ से तुलना करें।
आरआरबी यूजी एनटीपीसी न्यूनतम योग्यता अंक 2025
आरआरबी एनटीपीसी न्यूनतम योग्यता अंक 2025, परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त किए जाने वाले न्यूनतम प्रतिशत को दर्शाता है। भर्ती प्रक्रिया में आगे बढ़ने के लिए इन अंकों से अधिक अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। नीचे दी गई तालिका में न्यूनतम योग्यता अंक देखें:
|
श्रेणियाँ
|
योग्यता अंक (%)
|
उर
|
40%
|
अनुसूचित जाति
|
30%
|
अनुसूचित जनजाति
|
25%
आरआरबी एनटीपीसी यूजी कट ऑफ 2025 को प्रभावित करने वाले कारक
आरआरबी एनटीपीसी यूजी कट ऑफ 2025 कई प्रमुख कारकों से प्रभावित होती है जो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक निर्धारित करते हैं। इन कारकों को समझने से उम्मीदवारों को कट-ऑफ के रुझान का अनुमान लगाने और उसके अनुसार अपनी तैयारी की योजना बनाने में मदद मिल सकती है।
-
रिक्तियों की संख्या
-
परीक्षा कठिनाई स्तर
-
उम्मीदवारों का समग्र प्रदर्शन
-
उम्मीदवार की श्रेणी
-
सामान्यीकरण प्रक्रिया
Comments
All Comments (0)
Join the conversation