RRB NTPC Cutoff 2025: जानें कितनी गई रेलवे के सभी जोन की कट ऑफ, यहाँ देखें पीडीएफ लिंक

By Sonal Mishra
Nov 21, 2025, 16:51 IST

RRB NTPC UG CutOFF 2025:   आरआरबी एनटीपीसी यूजी कट ऑफ 2025 परीक्षा परिणामों और स्कोरकार्ड के साथ जारी कर दिया गया है। उम्मीदवार क्षेत्रीय आरआरबी वेबसाइटों पर क्षेत्रवार और श्रेणीवार कट-ऑफ देख सकते हैं। रिक्तियों, परीक्षा की कठिनाई, उम्मीदवार के प्रदर्शन और सामान्यीकरण से प्रभावित कट-ऑफ अंक अगले चरण के लिए पात्रता निर्धारित करते हैं। इस लेख में स्नातक परीक्षाओं के लिए क्षेत्रवार आरआरबी एनटीपीसी कट ऑफ 2025 देखें।

RRB NTPC UG Cut Off 2025:  रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) ने RRB NTPC UG कट ऑफ 2025 के साथ-साथ हर चरण के परीक्षा परिणाम और स्कोरकार्ड जारी कर दिए हैं। कट-ऑफ अंक अंडरग्रेजुएट CBT 1 परीक्षा के परिणाम के साथ घोषित किए जाएँगे।

हालाँकि, स्नातक स्तर की कट-ऑफ पहले ही जारी हो चुकी है। सभी क्षेत्रीय आरआरबी अपनी आधिकारिक वेबसाइटों पर श्रेणीवार और वेतन-स्तरवार कट-ऑफ अंक प्रकाशित करेंगे, जिससे उम्मीदवार अपनी योग्यता की स्थिति आसानी से जाँच सकेंगे।

उम्मीदवार इस लेख में स्नातक परीक्षा के लिए आरआरबी एनटीपीसी कट ऑफ 2025 की जांच कर सकते हैं।

आरआरबी एनटीपीसी यूजी कट ऑफ 2025 जारी

आरआरबी एनटीपीसी यूजी कट ऑफ 2025, आरआरबी की क्षेत्रीय वेबसाइटों पर परिणाम के साथ जारी कर दिया गया है। आरआरबी एनटीपीसी कट ऑफ 2025, भर्ती प्रक्रिया के अगले चरण के लिए अर्हता प्राप्त करने हेतु उम्मीदवारों द्वारा आवश्यक न्यूनतम अंक दर्शाता है। रेलवे भर्ती बोर्ड, परिणाम और स्कोरकार्ड के साथ कट-ऑफ भी जारी करता है।

ये अंक हर साल कुल रिक्तियों की संख्या, परीक्षा की कठिनाई और उम्मीदवारों के समग्र प्रदर्शन जैसे कारकों के आधार पर भिन्न होते हैं। स्नातक और स्नातकोत्तर पदों के लिए अलग-अलग कट-ऑफ सूचियाँ, श्रेणीवार कट-ऑफ के साथ जारी की जाती हैं। आधिकारिक कट-ऑफ को पूरा करने वाले या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों को दस्तावेज़ सत्यापन दौर के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा।

आरआरबी एनटीपीसी यूजी कट ऑफ 2025 जोनवार

स्नातक स्तर की सीबीटी 1 परीक्षा के लिए आरआरबी एनटीपीसी कट ऑफ 2025 21 नवंबर, 2025 को जारी कर दिया गया है।आरआरबी एनटीपीसी यूजी परिणामऔर स्कोरकार्ड। रेलवे भर्ती बोर्ड ने अपनी आधिकारिक वेबसाइटों पर प्रत्येक श्रेणी और प्रत्येक रेलवे ज़ोन के लिए अलग-अलग कट-ऑफ अंक प्रकाशित किए हैं।

आरआरबी सिलीगुड़ी एनटीपीसी कट ऑफ 2025


CAT

UR

SC

ST

OBC

EWS

ESM

R-VI

R-HI

R-LD

R-OD

R-MD

B-VI

B-HI

B-LD

B-OD

B-MD

1

76.15305

71.98949

62.47545

74.68285

65.54079

33.61349

  

31.58935

47.13431

              

3

75.50871

                              



आरआरबी गोरखपुर एनटीपीसी कट ऑफ 2025


CAT

UR

SC

ST

OBC

EWS

ESM

R-VI

R-HI

R-LD

R-OD

R-MD

B-VI

B-HI

B-LD

B-OD

B-MD

1

76.62125

67.3085

63.11668

75.1165

73.98373

31.03942

  

33.99591

71.77438

              

3

78.53459

71.15167

  

76.39179

75.17415

35.61976

54.74203

  

66.11262

              

4

77.17407

68.87793

  

75.60134

                        



आरआरबी रांची एनटीपीसी कट ऑफ 2025


CAT

UR

SC

ST

OBC

EWS

ESM

R-VI

R-HI

R-LD

R-OD

R-MD

B-VI

B-HI

B-LD

B-OD

B-MD

1

77.99097

64.92068

66.02941

75.29783

71.85063

42.80036

    

47.76644

      

29.81832

32.44151

    

3

76.92234

64.90762

65.99446

75.1707

71.43354

41.23488

          

24.57244

42.95201

    

70.15064


आरआरबी प्रयागराज एनटीपीसी कट ऑफ 2025


CAT

UR

SC

ST

OBC

EWS

ESM

R-VI

R-HI

R-LD

R-OD

R-MD

B-VI

B-HI

B-LD

B-OD

B-MD

1

77.00251

72.64041

68.31752

76.50024

75.98129

51.8805

  

42.72634

61.07786

  

30.32831

          

2

82.69531

75.24609

72.22387

80.18779

81.05807

59.35375

60.6295

                  

3

77.65648

73.55922

67.99283

76.41004

75.77932

50.45056

52.59829

39.85153

                

4

82.01094

77.33321

  

78.76441

75.98073

59.51495

                    


आरआरबी बिलासपुर  एनटीपीसी कट ऑफ 2025


CAT

UR

SC

ST

OBC

EWS

ESM

R-VI

R-HI

R-LD

R-OD

R-MD

B-VI

B-HI

B-LD

B-OD

B-MD

1

80.0702

70.88203

63.87121

76.42717

74.6968

37.32207

  

26.24432

52.83439

  

46.68008

          

2

79.49928

70.60402

63.84144

76.63465

74.68182

32.6722

45.57796

                  

3

76.3595

70.51409

63.64473

76.27908

74.33175

32.01363

42.9485

31.25825

                


आरआरबी एनटीपीसी कट ऑफ 2025 कैसे देखें ?

उम्मीदवार इन सरल चरणों का पालन करके अपने आरआरबी एनटीपीसी यूजी कट ऑफ अंक की जांच कर सकते हैं:

  1. क्षेत्रीय आरआरबी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।

  2. नवीनतम अधिसूचनाओं के अंतर्गत “आरआरबी एनटीपीसी परिणाम और कट ऑफ 2025” लिंक देखें।

  3. क्षेत्र का चयन करें और कट-ऑफ पीडीएफ डाउनलोड करें।

  4. श्रेणीवार और पदवार कट-ऑफ अंक देखें।

  5. यह देखने के लिए कि क्या आप अगले चरण के लिए अर्हता प्राप्त करते हैं, सामान्यीकृत स्कोर की कट-ऑफ से तुलना करें।

आरआरबी यूजी एनटीपीसी न्यूनतम योग्यता अंक 2025

आरआरबी एनटीपीसी न्यूनतम योग्यता अंक 2025, परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त किए जाने वाले न्यूनतम प्रतिशत को दर्शाता है। भर्ती प्रक्रिया में आगे बढ़ने के लिए इन अंकों से अधिक अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। नीचे दी गई तालिका में न्यूनतम योग्यता अंक देखें:

श्रेणियाँ

योग्यता अंक (%)

उर

40%

अनुसूचित जाति

30%

अनुसूचित जनजाति

25%

आरआरबी एनटीपीसी यूजी कट ऑफ 2025 को प्रभावित करने वाले कारक

आरआरबी एनटीपीसी यूजी कट ऑफ 2025 कई प्रमुख कारकों से प्रभावित होती है जो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक निर्धारित करते हैं। इन कारकों को समझने से उम्मीदवारों को कट-ऑफ के रुझान का अनुमान लगाने और उसके अनुसार अपनी तैयारी की योजना बनाने में मदद मिल सकती है।

  1. रिक्तियों की संख्या

  2. परीक्षा कठिनाई स्तर

  3. उम्मीदवारों का समग्र प्रदर्शन

  4. उम्मीदवार की श्रेणी

  5. सामान्यीकरण प्रक्रिया

