RRB NTPC Cutoff 2025: जानें कितनी गई रेलवे के सभी जोन की कट ऑफ, यहाँ देखें पीडीएफ लिंक

RRB NTPC UG Cut Off 2025: रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) ने RRB NTPC UG कट ऑफ 2025 के साथ-साथ हर चरण के परीक्षा परिणाम और स्कोरकार्ड जारी कर दिए हैं। कट-ऑफ अंक अंडरग्रेजुएट CBT 1 परीक्षा के परिणाम के साथ घोषित किए जाएँगे। हालाँकि, स्नातक स्तर की कट-ऑफ पहले ही जारी हो चुकी है। सभी क्षेत्रीय आरआरबी अपनी आधिकारिक वेबसाइटों पर श्रेणीवार और वेतन-स्तरवार कट-ऑफ अंक प्रकाशित करेंगे, जिससे उम्मीदवार अपनी योग्यता की स्थिति आसानी से जाँच सकेंगे। उम्मीदवार इस लेख में स्नातक परीक्षा के लिए आरआरबी एनटीपीसी कट ऑफ 2025 की जांच कर सकते हैं। आरआरबी एनटीपीसी यूजी कट ऑफ 2025 जारी आरआरबी एनटीपीसी यूजी कट ऑफ 2025, आरआरबी की क्षेत्रीय वेबसाइटों पर परिणाम के साथ जारी कर दिया गया है। आरआरबी एनटीपीसी कट ऑफ 2025, भर्ती प्रक्रिया के अगले चरण के लिए अर्हता प्राप्त करने हेतु उम्मीदवारों द्वारा आवश्यक न्यूनतम अंक दर्शाता है। रेलवे भर्ती बोर्ड, परिणाम और स्कोरकार्ड के साथ कट-ऑफ भी जारी करता है।

ये अंक हर साल कुल रिक्तियों की संख्या, परीक्षा की कठिनाई और उम्मीदवारों के समग्र प्रदर्शन जैसे कारकों के आधार पर भिन्न होते हैं। स्नातक और स्नातकोत्तर पदों के लिए अलग-अलग कट-ऑफ सूचियाँ, श्रेणीवार कट-ऑफ के साथ जारी की जाती हैं। आधिकारिक कट-ऑफ को पूरा करने वाले या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों को दस्तावेज़ सत्यापन दौर के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। आरआरबी एनटीपीसी यूजी कट ऑफ 2025 जोनवार स्नातक स्तर की सीबीटी 1 परीक्षा के लिए आरआरबी एनटीपीसी कट ऑफ 2025 21 नवंबर, 2025 को जारी कर दिया गया है।आरआरबी एनटीपीसी यूजी परिणामऔर स्कोरकार्ड। रेलवे भर्ती बोर्ड ने अपनी आधिकारिक वेबसाइटों पर प्रत्येक श्रेणी और प्रत्येक रेलवे ज़ोन के लिए अलग-अलग कट-ऑफ अंक प्रकाशित किए हैं। आरआरबी सिलीगुड़ी एनटीपीसी कट ऑफ 2025

CAT UR SC ST OBC EWS ESM R-VI R-HI R-LD R-OD R-MD B-VI B-HI B-LD B-OD B-MD 1 76.15305 71.98949 62.47545 74.68285 65.54079 33.61349 31.58935 47.13431 3 75.50871





आरआरबी गोरखपुर एनटीपीसी कट ऑफ 2025

CAT UR SC ST OBC EWS ESM R-VI R-HI R-LD R-OD R-MD B-VI B-HI B-LD B-OD B-MD 1 76.62125 67.3085 63.11668 75.1165 73.98373 31.03942 33.99591 71.77438 3 78.53459 71.15167 76.39179 75.17415 35.61976 54.74203 66.11262 4 77.17407 68.87793 75.60134



आरआरबी रांची एनटीपीसी कट ऑफ 2025

CAT UR SC ST OBC EWS ESM R-VI R-HI R-LD R-OD R-MD B-VI B-HI B-LD B-OD B-MD 1 77.99097 64.92068 66.02941 75.29783 71.85063 42.80036 47.76644 29.81832 32.44151 3 76.92234 64.90762 65.99446 75.1707 71.43354 41.23488 24.57244 42.95201 70.15064



आरआरबी प्रयागराज एनटीपीसी कट ऑफ 2025

CAT UR SC ST OBC EWS ESM R-VI R-HI R-LD R-OD R-MD B-VI B-HI B-LD B-OD B-MD 1 77.00251 72.64041 68.31752 76.50024 75.98129 51.8805 42.72634 61.07786 30.32831 2 82.69531 75.24609 72.22387 80.18779 81.05807 59.35375 60.6295 3 77.65648 73.55922 67.99283 76.41004 75.77932 50.45056 52.59829 39.85153 4 82.01094 77.33321 78.76441 75.98073 59.51495

आरआरबी बिलासपुर एनटीपीसी कट ऑफ 2025

CAT UR SC ST OBC EWS ESM R-VI R-HI R-LD R-OD R-MD B-VI B-HI B-LD B-OD B-MD 1 80.0702 70.88203 63.87121 76.42717 74.6968 37.32207 26.24432 52.83439 46.68008 2 79.49928 70.60402 63.84144 76.63465 74.68182 32.6722 45.57796 3 76.3595 70.51409 63.64473 76.27908 74.33175 32.01363 42.9485 31.25825



आरआरबी एनटीपीसी कट ऑफ 2025 कैसे देखें ? उम्मीदवार इन सरल चरणों का पालन करके अपने आरआरबी एनटीपीसी यूजी कट ऑफ अंक की जांच कर सकते हैं: क्षेत्रीय आरआरबी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। नवीनतम अधिसूचनाओं के अंतर्गत “आरआरबी एनटीपीसी परिणाम और कट ऑफ 2025” लिंक देखें। क्षेत्र का चयन करें और कट-ऑफ पीडीएफ डाउनलोड करें। श्रेणीवार और पदवार कट-ऑफ अंक देखें। यह देखने के लिए कि क्या आप अगले चरण के लिए अर्हता प्राप्त करते हैं, सामान्यीकृत स्कोर की कट-ऑफ से तुलना करें। आरआरबी यूजी एनटीपीसी न्यूनतम योग्यता अंक 2025 आरआरबी एनटीपीसी न्यूनतम योग्यता अंक 2025, परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त किए जाने वाले न्यूनतम प्रतिशत को दर्शाता है। भर्ती प्रक्रिया में आगे बढ़ने के लिए इन अंकों से अधिक अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। नीचे दी गई तालिका में न्यूनतम योग्यता अंक देखें: श्रेणियाँ योग्यता अंक (%) उर 40% अनुसूचित जाति 30% अनुसूचित जनजाति 25%