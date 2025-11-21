SBI Clerk Mains Cut Off 2025: देखें कैटेगरी के अनुसार अपेक्षित कट ऑफ मार्क्स PDF

SBI क्लर्क मेन्स कट ऑफ 2025 वे न्यूनतम अंक होते हैं, जिन्हें Candidates को अगले चरण में जाने के लिए हासिल करना जरूरी होता है। भारतीय स्टेट बैंक ने 21 नवंबर को SBI क्लर्क मेन्स परीक्षा ऑनलाइन मोड में आयोजित की थी। यह परीक्षा मध्यम कठिनाई स्तर की थी। इसलिए, जिन Candidates ने यह परीक्षा दी है, वे अपेक्षित कट ऑफ मार्क्स जानने के लिए उत्सुक हैं। SBI क्लर्क कट ऑफ कई बातों के आधार पर तय किया जाता है। इसमें परीक्षा में शामिल हुए Candidates की कुल संख्या, घोषित रिक्तियों की संख्या और परीक्षा का कठिनाई स्तर शामिल है। आयोग Result की घोषणा के बाद सभी राज्यों और कैटेगरी के लिए SBI क्लर्क मेन्स कट ऑफ की घोषणा करेगा। इस बीच, आप अपने पास होने की संभावना का अनुमान लगाने के लिए SBI क्लर्क मेन्स अपेक्षित कट ऑफ 2025 देख सकते हैं।
SBI क्लर्क मेन्स कट ऑफ 2025
SBI ने 21 नवंबर को देश भर में कई निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर SBI क्लर्क मेन्स परीक्षा आयोजित की। इस परीक्षा के माध्यम से, जूनियर एसोसिएट्स (कस्टमर सपोर्ट और सेल्स) के कुल 6589 रिक्त पदों को भरा जाएगा। SBI क्लर्क मेन्स कट ऑफ 2025 Result की घोषणा के बाद जारी किया जाएगा। आमतौर पर, अधिकारी परीक्षा की तारीख से एक महीने बाद कट ऑफ मार्क्स जारी करते हैं। हालांकि, यह सिर्फ एक अनुमान है, क्योंकि अधिकारियों ने अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है।
SBI क्लर्क मेन्स कट ऑफ 2025 [ अपेक्षित ]
Candidates नीचे दी गई तालिका से सभी राज्यों के लिए SBI क्लर्क मेन्स का अपेक्षित कट ऑफ देख सकते हैं। उम्मीदवारों की प्रतिक्रिया के अनुसार, SBI क्लर्क मेन्स परीक्षा का अपेक्षित कट ऑफ 86 से 73 के बीच रहने का अनुमान है। हालांकि, असली कट ऑफ मार्क्स SBI क्लर्क के अपेक्षित कट ऑफ से अलग हो सकते हैं।
|
राज्य/केंद्र शासित प्रदेश
|
अपेक्षित कट-ऑफ रेंज
|
अंडमान और निकोबार
|
73.00 – 76.00
|
आंध्र प्रदेश
|
80.00 – 83.00
|
अरुणाचल प्रदेश
|
72.00 – 75.00
|
असम
|
75.00 – 78.00
|
बिहार
|
77.00 – 80.00
|
छत्तीसगढ़
|
74.00 – 77.00
|
दिल्ली
|
82.50 – 85.50
|
गोवा
|
72.00 – 75.00
|
गुजरात
|
75.00 – 78.00
|
हरियाणा
|
83.00 – 86.00
|
हिमाचल प्रदेश
|
83.00 – 86.00
|
जम्मू और कश्मीर
|
81.00 – 84.00
|
झारखंड
|
76.00 – 79.00
|
कर्नाटक
|
76.50 – 79.50
|
केरल
|
81.00 – 84.00
|
लद्दाख
|
71.00 – 74.00
|
मध्य प्रदेश
|
78.50 – 81.50
|
महाराष्ट्र
|
78.00 – 81.00
|
मणिपुर
|
74.00 – 77.00
|
मेघालय
|
83.00 – 86.00
|
मिजोरम
|
72.00 – 75.00
|
नागालैंड
|
71.00 – 74.00
|
ओडिशा
|
82.00 – 85.00
|
पंजाब
|
77.00 – 80.00
|
राजस्थान
|
82.00 – 85.00
|
सिक्किम
|
73.00 – 76.00
|
तमिलनाडु
|
85.00 – 88.00
|
तेलंगाना
|
79.00 – 82.00
|
त्रिपुरा
|
76.00 – 79.00
|
उत्तर प्रदेश
|
80.50 – 83.50
|
उत्तराखंड
|
82.00 – 85.00
|
पश्चिम बंगाल
|
81.00 – 84.00
|
लक्षद्वीप
|
72.00 - 75.00
SBI क्लर्क मेन्स कट ऑफ तय करने वाले कारक
ऐसे कई कारक हैं जो SBI क्लर्क कटऑफ मार्क्स को प्रभावित करते हैं। हर राज्य और कैटेगरी के लिए कट ऑफ तय करने वाले कारक नीचे दिए गए हैं:
-
जारी की गई रिक्तियों की संख्या
-
परीक्षा का कठिनाई स्तर
-
परीक्षा में शामिल हुए Candidates की संख्या
-
पिछले साल के कट ऑफ मार्क्स
SBI क्लर्क मेन्स पिछले साल का कट ऑफ
SBI क्लर्क के पिछले साल के कट ऑफ मार्क्स देखने से आपको पिछले साल के कट ऑफ ट्रेंड का विश्लेषण करने में मदद मिलेगी। इससे आप एक सुरक्षित टारगेट स्कोर तय कर पाएंगे। पिछले साल का कट ऑफ ट्रेंड अन्य कारकों के साथ-साथ इस साल के कट ऑफ मार्क्स को भी काफी हद तक प्रभावित करता है। SBI क्लर्क मेन्स कट ऑफ 2025 की रेंज का अनुमान लगाने में आपकी मदद के लिए, हमने नीचे दी गई तालिका में सभी राज्यों और कैटेगरी के लिए SBI क्लर्क मेन्स कट ऑफ 2024 का उल्लेख किया है।
SBI क्लर्क मेन्स कट ऑफ 2024 (200 में से)
|
राज्य
|
जनरल
|
EWS
|
OBC
|
SC
|
ST
|
असम
|
77.5
|
70
|
68.75
|
66.25
|
60
|
अरुणाचल प्रदेश
|
70
|
70
|
-
|
-
|
60
|
आंध्र प्रदेश
|
90.75
|
82
|
85
|
67.25
|
60
|
बिहार
|
80.5
|
76.5
|
74.75
|
60
|
60
|
दिल्ली
|
87.5
|
72.5
|
76.5
|
69.5
|
64.5
|
गुजरात
|
77
|
70.5
|
70.75
|
67.25
|
60
|
राजस्थान
|
85
|
76
|
80.25
|
65
|
60
|
महाराष्ट्र
|
82
|
76.5
|
77.5
|
73.5
|
60
|
मध्य प्रदेश
|
80.5
|
73.75
|
75.5
|
63.5
|
60
|
हरियाणा
|
87.25
|
80
|
77.5
|
64.75
|
-
|
चंडीगढ़
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
जम्मू और कश्मीर
|
84
|
70
|
68
|
67
|
63.75
|
झारखंड
|
77.25
|
70
|
71.5
|
60
|
60
|
हिमाचल प्रदेश
|
85.5
|
76.75
|
71.5
|
68.75
|
66.5
|
पंजाब
|
85.75
|
76.75
|
72.25
|
63.5
|
-
|
मेघालय
|
74.5
|
70
|
72
|
-
|
61
|
केरल
|
84.25
|
70
|
79.75
|
60.75
|
60
|
मणिपुर
|
76.5
|
70
|
76.25
|
72.25
|
64
|
ओडिशा
|
85.25
|
74.75
|
79.75
|
61.75
|
60
|
कर्नाटक
|
83
|
70
|
75.75
|
67
|
63.25
|
उत्तर प्रदेश
|
82.75
|
75.75
|
74
|
63
|
60
|
उत्तराखंड
|
84.5
|
76.5
|
70.75
|
64.75
|
62.75
|
तमिलनाडु
|
89
|
70
|
86.25
|
74
|
64.25
|
तेलंगाना
|
84.5
|
77.25
|
81.25
|
74
|
66.5
|
पश्चिम बंगाल
|
82
|
70
|
69
|
65
|
60
