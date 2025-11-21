SBI Clerk Mains Cut Off 2025: देखें कैटेगरी के अनुसार अपेक्षित कट ऑफ मार्क्स PDF

SBI क्लर्क मेन्स कट ऑफ 2025 वे न्यूनतम अंक होते हैं, जिन्हें Candidates को अगले चरण में जाने के लिए हासिल करना जरूरी होता है। भारतीय स्टेट बैंक ने 21 नवंबर को SBI क्लर्क मेन्स परीक्षा ऑनलाइन मोड में आयोजित की थी। यह परीक्षा मध्यम कठिनाई स्तर की थी। इसलिए, जिन Candidates ने यह परीक्षा दी है, वे अपेक्षित कट ऑफ मार्क्स जानने के लिए उत्सुक हैं। SBI क्लर्क कट ऑफ कई बातों के आधार पर तय किया जाता है। इसमें परीक्षा में शामिल हुए Candidates की कुल संख्या, घोषित रिक्तियों की संख्या और परीक्षा का कठिनाई स्तर शामिल है। आयोग Result की घोषणा के बाद सभी राज्यों और कैटेगरी के लिए SBI क्लर्क मेन्स कट ऑफ की घोषणा करेगा। इस बीच, आप अपने पास होने की संभावना का अनुमान लगाने के लिए SBI क्लर्क मेन्स अपेक्षित कट ऑफ 2025 देख सकते हैं।

SBI क्लर्क मेन्स कट ऑफ 2025

SBI ने 21 नवंबर को देश भर में कई निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर SBI क्लर्क मेन्स परीक्षा आयोजित की। इस परीक्षा के माध्यम से, जूनियर एसोसिएट्स (कस्टमर सपोर्ट और सेल्स) के कुल 6589 रिक्त पदों को भरा जाएगा। SBI क्लर्क मेन्स कट ऑफ 2025 Result की घोषणा के बाद जारी किया जाएगा। आमतौर पर, अधिकारी परीक्षा की तारीख से एक महीने बाद कट ऑफ मार्क्स जारी करते हैं। हालांकि, यह सिर्फ एक अनुमान है, क्योंकि अधिकारियों ने अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है।