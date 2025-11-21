IB ACIO Result 2025: जारी हुआ आईबी ACIO रिजल्ट, डायरेक्ट लिंक mha.gov.in से करें चेक

IB ACIO Result 2025: गृह मंत्रालय, भारत सरकार की ओर से आईबी ACIO ग्रेड 2 एग्जीक्यूटिव पोस्ट रिजल्ट 2025 जारी कर दिया गया है। इसके जरिए कुल 3717 रिक्त पदों को भरा जाएगा। इसमें उम्मीदवारों का सिलेक्शन टियर I, टियर II और टियर III एग्जाम के आधार पर किया जाता है। 21 नवंबर, 2025 को रिजल्ट जारी होने के बाद, उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट mha.gov.in पर लॉग इन करके अपने रोल नंबर और DOB का उपयोग करके अपने अंक और कटऑफ अंक देख सकेंगे।

उम्मीदवारों को ध्यान देना चाहिए की ये रिजल्ट पीडीएफ के रूप में जारी किया गया है। इसमें टियर II एग्जाम में सिलेक्ट हुए उम्मीदवारों के नाम और रोल नंबर शामिल हैं।

IB ACIO Result 2025: महत्वपूर्ण विवरण

गृह मंत्रालय ने 21 नवंबर, 2025 को IB ACIO टियर 1 परिणाम 2025 जारी कर दिया है, जिसमें टियर II परीक्षा के लिए चुने गए उम्मीदवारों की सूची शामिल है। IB ACIO परिणाम 2025 की मुख्य विशेषताओं के लिए नीचे दी गई टेबल देखें: