Railway Apprentice Recruitment 2025: रेलवे में 550 पदों के लिए आवेदन, मेरिट लिस्ट के आधार चयन, आवेदन सहित डिटेल देखें

Railway Apprentice Recruitment 2025: रेल कोच फैक्ट्री (RCF) कपूरथला अप्रेंटिस भर्ती 2025 के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 7 जनवरी, 2026 को समाप्त होने जा रही है। इस भर्ती अभियान के तहत कुल 550 रिक्त पदों को भरा जा रहा है। जिसके लिए उम्मीदवारों की योग्यता आईटीआई के साथ 10वीं पास होनी अनिवार्य है। इसी के साथ आयु सीमा 15 से 24 वर्ष तय की गई है। उम्मीदवारों को ध्यान देना चाहिए कि संबंधित भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन 9 दिसंबर, 2025 से शुरू किए गए हैं। अंतिम तिथि से पहले उम्मीदवारों को ऑफिशियल वेबसाइट rcf.indianrailways.gov.in पर जाकर आवेदन पूरा करने की सलाह दी जाती है। इसी के साथ अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/दिव्यांग/महिला उम्मीदवारों के लिए आवेदन निशुल्क है। Railway Apprentice Recruitment 2025: नोटिफिकेशन रेल कोच फैक्ट्री (RCF) कपूरथला विज्ञापन संख्या A-1/2025 के तहत कुल 550 रिक्त पदों को भरने के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। आवेदन 9 दिसंबर, 2025 से शुरू किए गए हैं, जिसकी अंतिम तिथि नजदीक है। इस भर्ती अभियान के जरिए फिटर, वेल्डर (जी एंड ई), मशीनिस्ट, पेंटर, बढ़ई, इलेक्ट्रीशियन सहित अन्य पदों को भरा जाना है। इसके लिए चयन प्रक्रिया मेरिट लिस्ट के आधार पर पूरी की जाएगी। जिसमें उम्मीदवारों के 10वीं और आईटीआई के अंक शामिल होंगे। अधिक जानकारी के लिए योग्य व इच्छुक उम्मीदवारों को नोटिफिकेशन देखने की सलाह दी जाती है।

RCF Kapurthala Apprentice 2025: महत्वपूर्ण विवरण आरसीएफ की ओर से जारी किए गए नोटिफिकेशन के अनुसार, संबंधित भर्ती के लिए उम्मीदवारों का चनय मेरिट लिस्ट के आधार पर किया जाएगा। भर्ती से जुड़ी महत्वपूर्ण डिटेल नीचे टेबल में देखें: भर्ती प्राधिकरण का नाम रेल कोच फैक्ट्री (RCF) कपूरथला पद का नाम एक्ट अप्रेंटिस पदों की संख्या 550 विज्ञापन संख्या A-1/2025 रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 9 दिसंबर 2025 से 7 जनवरी 2026 शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास, आईटीआई या समकक्ष योग्यता आयु सीमा 15 से 24 वर्ष आवेदन शुल्क सामान्य/ओबीसी/ईडब्ल्यूएस ₹100/-

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/दिव्यांग/महिला उम्मीदवारों के लिए: ₹0/- (निशुल्क ) चयन प्रक्रिया मेरिट सूची (10वीं और आईटीआई के अंकों के आधार पर) ऑफिशियल वेबसाइट rcf.indianrailways.gov.in RCF Kapurthala Apprentice Recruitment 2025: महत्वपूर्ण तिथियां

आरसीएफ कपूरथला अप्रेंटिस भर्ती 2025 के लिए आवेदन करने हेतु उम्मीदवारों को पात्रता मानदंडों को पूरा करना आवश्यक है। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता एनसीवीटी/एससीवीटी से आईटीआई के साथ कक्षा 10वीं पास होना अनिवार्य है। भर्ती से संबंधित महत्वपूर्ण तिथियां नीचे टेबल में देखें: विवरण महत्वपूर्ण तिथियां आवेदन का तरीका ऑनलाइन आवेदन शुरू होने की तिथि 9 दिसंबर, 2025 आवेदन की अंतिम तिथि 7 जनवरी 2026 RCF Kapurthala Apprentice 2025 Selection Process: चयन प्रक्रिया

आरसीएफ कपूरथला अप्रेंटिस चयन प्रक्रिया 2025 में उम्मीदवारों के कौशल का मूल्यांकन निम्नलिखित चरणों के आधार पर किया जाएगा: मेरिट सूची (कक्षा 10 और आईटीआई)

डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन

मेडिकल RCF Kapurthala Apprentice Vacancy 2025: आवेदन लिंक रेल कोच फैक्ट्री (RCF) कपूरथला अप्रेंटिस भर्ती 2025 के लिए आवेदन ऑनलाइन माध्यम से मांगे गए हैं। आवेदन की प्रक्रिया 9 दिसंबर 2025 से शुरू की गई है। जिसकी अंतिम तिथि 7 जनवरी, 2026 है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर या नीचे दिए डायरेक्ट लिंक पर क्लिक कर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं।