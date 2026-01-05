Bihar STET Result 2025
Bank of India Recruitment 2026: क्रेडिट ऑफिसर के 514 पदों पर आवेदन की अंतिम तिथि आज, तुरंत करें bankofindia.co.in अप्लाई

By Priyanka Pal
Jan 5, 2026, 12:27 IST

Bank of India Recruitment 2026: बैंक ऑफ इंडिया में क्रेडिट ऑफिसर के पद पर आवेदन की अंतिम तिथि आज समाप्त होने जा रही है। इच्छुक उम्मीदवारों को ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन पूरा करने की सलाह दी जाती है। 

Bank of India Recruitment 2026 Application last date
Bank of India Recruitment 2026: बैंक ऑफ इंडिया (BOI) की ओर से निकाले गए 514 रिक्त पदों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि आज समाप्त होने जा रही है। जिन उम्मीदवारों ने आवेदन पूरा नहीं किया है, वे ऑफिशियल वेबसाइट bankofindia.co.in पर जाकर आवेदन पूरा कर सकते हैं। निकाले गए सभी पदों के लिए भारत सरकार के नियमों के अनुसार उम्मीदवारों को आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। 

उम्मीदवारों को ध्यान देना चाहिए कि संबंधित भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन 20 दिसंबर, 2025 से मांगे गए थे, जिसकी अंतिम तिथि आज यानि 5 जनवरी, 2026 को समाप्त होने जा रही है। इच्छुक उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि अंतिम समय में आने वाली तकनीकी समस्या से बचने के लिए समय से पहले अपना आवेदन पूरा करें।

Bank of India Recruitment 2026: महत्वपूर्ण विवरण 

उम्मीदवारों को ध्यान देना चाहिए कि संबंधित भर्ती के लिए उम्मीदवारों का चयन ऑनलाइन परीक्षा और इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा। जिसके बाद परीक्षा में शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। भर्ती से संबंधित अधिक जानकारी नीचे टेबल में देखें:

भर्ती प्राधिकरण का नाम 

बैंक ऑफ इंडिया (BOI)  

पद का नाम 

क्रेडिट ऑफिसर 

पदों की संख्या 

514

नोटिफिकेशन जारी होने की तिथि 

17 दिसंबर, 2025

रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 

20 दिसंबर 2025 से 5 फरवरी 2026 

शैक्षणिक योग्यता

सभी पदों के अनुसार

आयु सीमा 

पदों के अनुसार

आवेदन शुल्क 

Gen/ OBC/ EWS - ₹850/-

SC/ ST/ PWD - ₹175/-

चयन प्रक्रिया 

  • ऑनलाइन परीक्षा

  • इंटरव्यू

ऑफिशियल वेबसाइट 

bankofindia.co.in

Bank of India Recruitment 2026: महत्वपूर्ण तिथियां 

संबंधित भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तिथि आज यानि 5 जनवरी, 2026 को समाप्त होने जा रही है। जिसका विवरण नीचे टेबल में दिया गया है:

विवरण 

महत्वपूर्ण तिथियां

नोटिफिकेशन जारी होने की तिथि 

17 दिसंबर, 2025

रजिस्ट्रेशन की तिथि

20 दिसंबर 2025 

रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि

5 फरवरी 2026 

आवेदन शुल्क 

20 दिसंबर 2025 से 5 फरवरी 2026

Bank of India Recruitment 2026 Apply Online: आवेदन लिंक 

बैंक ऑफ इंडिया (BOI) की ओर से संबंधित भर्ती के लिए आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से सबमिट किए जा रहे हैं। क्रेडिट ऑफिसर के पद पर इच्छुक उम्मीदवार नीचे दिए गए डायरेक्ट लिंक पर क्लिक कर उम्मीदवार अपना ऑनलाइन आवेदन पूरा कर सकते हैं:

बैंक ऑफ इंडिया क्रेडिट ऑफिसर भर्ती 2025

यहां क्लिक करें

Bank of India Credit Officer Recruitment 2026: आवेदन करने के स्टेप

संबंधित भर्ती के लिए इच्छुक व योग्य उम्मीदवार अंतिम समय में आने वाली तकनीकी समस्या से बचने के लिए नीचे दिए गए सिंपल स्टेप को फॉलो कर सकते हैं:

स्टेप 1 सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट bankofindia.co.in पर जाएं

स्टेप 2 होम पेज पर, Career Section पर जाएं। 

स्टेप 3 प्रोजेक्ट नंबर 2025-06-01, Bank of India Credit Officer Recruitment 2026 पर जाएं। 

स्टेप 4 रजिस्ट्रेशन पूरा करने के बाद आवेदन पत्र में दी जरूरी डिटेल्स भरें। 

स्टेप 5 आवेदन शुल्क का भुगतान करें और प्रिंट आउट लेना ना भूलें। 

Priyanka Pal
Priyanka Pal

Content Writer

Priyanka Pal is a passionate writer with 2.5 years of experience in creative storytelling and research writing. She is a graduate with a BJMC from Ramlal Anand College, Delhi University. With a strong background in social media handling and education beat coverage, she brings both creativity and insight to her work. Her interests also include general knowledge and current affairs, allowing her to engage a wide range of audiences with compelling and informative content.

... Read More

