Bank of India Recruitment 2026: क्रेडिट ऑफिसर के 514 पदों पर आवेदन की अंतिम तिथि आज, तुरंत करें bankofindia.co.in अप्लाई

Bank of India Recruitment 2026: बैंक ऑफ इंडिया (BOI) की ओर से निकाले गए 514 रिक्त पदों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि आज समाप्त होने जा रही है। जिन उम्मीदवारों ने आवेदन पूरा नहीं किया है, वे ऑफिशियल वेबसाइट bankofindia.co.in पर जाकर आवेदन पूरा कर सकते हैं। निकाले गए सभी पदों के लिए भारत सरकार के नियमों के अनुसार उम्मीदवारों को आरक्षण का लाभ दिया जाएगा।

उम्मीदवारों को ध्यान देना चाहिए कि संबंधित भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन 20 दिसंबर, 2025 से मांगे गए थे, जिसकी अंतिम तिथि आज यानि 5 जनवरी, 2026 को समाप्त होने जा रही है। इच्छुक उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि अंतिम समय में आने वाली तकनीकी समस्या से बचने के लिए समय से पहले अपना आवेदन पूरा करें।

Bank of India Recruitment 2026: महत्वपूर्ण विवरण

उम्मीदवारों को ध्यान देना चाहिए कि संबंधित भर्ती के लिए उम्मीदवारों का चयन ऑनलाइन परीक्षा और इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा। जिसके बाद परीक्षा में शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। भर्ती से संबंधित अधिक जानकारी नीचे टेबल में देखें: