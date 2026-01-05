Bank of India Recruitment 2026: क्रेडिट ऑफिसर के 514 पदों पर आवेदन की अंतिम तिथि आज, तुरंत करें bankofindia.co.in अप्लाई

Bank of India Recruitment 2026: बैंक ऑफ इंडिया (BOI) की ओर से निकाले गए 514 रिक्त पदों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि आज समाप्त होने जा रही है। जिन उम्मीदवारों ने आवेदन पूरा नहीं किया है, वे ऑफिशियल वेबसाइट bankofindia.co.in पर जाकर आवेदन पूरा कर सकते हैं। निकाले गए सभी पदों के लिए भारत सरकार के नियमों के अनुसार उम्मीदवारों को आरक्षण का लाभ दिया जाएगा।
उम्मीदवारों को ध्यान देना चाहिए कि संबंधित भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन 20 दिसंबर, 2025 से मांगे गए थे, जिसकी अंतिम तिथि आज यानि 5 जनवरी, 2026 को समाप्त होने जा रही है। इच्छुक उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि अंतिम समय में आने वाली तकनीकी समस्या से बचने के लिए समय से पहले अपना आवेदन पूरा करें।
Bank of India Recruitment 2026: महत्वपूर्ण विवरण
उम्मीदवारों को ध्यान देना चाहिए कि संबंधित भर्ती के लिए उम्मीदवारों का चयन ऑनलाइन परीक्षा और इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा। जिसके बाद परीक्षा में शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। भर्ती से संबंधित अधिक जानकारी नीचे टेबल में देखें:
|
भर्ती प्राधिकरण का नाम
|
बैंक ऑफ इंडिया (BOI)
|
पद का नाम
|
क्रेडिट ऑफिसर
|
पदों की संख्या
|
514
|
नोटिफिकेशन जारी होने की तिथि
|
17 दिसंबर, 2025
|
रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि
|
20 दिसंबर 2025 से 5 फरवरी 2026
|
शैक्षणिक योग्यता
|
सभी पदों के अनुसार
|
आयु सीमा
|
पदों के अनुसार
|
आवेदन शुल्क
|
Gen/ OBC/ EWS - ₹850/-
SC/ ST/ PWD - ₹175/-
|
चयन प्रक्रिया
|
|
ऑफिशियल वेबसाइट
|
bankofindia.co.in
Bank of India Recruitment 2026: महत्वपूर्ण तिथियां
संबंधित भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तिथि आज यानि 5 जनवरी, 2026 को समाप्त होने जा रही है। जिसका विवरण नीचे टेबल में दिया गया है:
|
विवरण
|
महत्वपूर्ण तिथियां
|
नोटिफिकेशन जारी होने की तिथि
|
17 दिसंबर, 2025
|
रजिस्ट्रेशन की तिथि
|
20 दिसंबर 2025
|
रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि
|
5 फरवरी 2026
|
आवेदन शुल्क
|
20 दिसंबर 2025 से 5 फरवरी 2026
Bank of India Recruitment 2026 Apply Online: आवेदन लिंक
बैंक ऑफ इंडिया (BOI) की ओर से संबंधित भर्ती के लिए आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से सबमिट किए जा रहे हैं। क्रेडिट ऑफिसर के पद पर इच्छुक उम्मीदवार नीचे दिए गए डायरेक्ट लिंक पर क्लिक कर उम्मीदवार अपना ऑनलाइन आवेदन पूरा कर सकते हैं:
|
बैंक ऑफ इंडिया क्रेडिट ऑफिसर भर्ती 2025
Bank of India Credit Officer Recruitment 2026: आवेदन करने के स्टेप
संबंधित भर्ती के लिए इच्छुक व योग्य उम्मीदवार अंतिम समय में आने वाली तकनीकी समस्या से बचने के लिए नीचे दिए गए सिंपल स्टेप को फॉलो कर सकते हैं:
स्टेप 1 सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट bankofindia.co.in पर जाएं
स्टेप 2 होम पेज पर, Career Section पर जाएं।
स्टेप 3 प्रोजेक्ट नंबर 2025-06-01, Bank of India Credit Officer Recruitment 2026 पर जाएं।
स्टेप 4 रजिस्ट्रेशन पूरा करने के बाद आवेदन पत्र में दी जरूरी डिटेल्स भरें।
स्टेप 5 आवेदन शुल्क का भुगतान करें और प्रिंट आउट लेना ना भूलें।
