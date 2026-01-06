JEE Main 2026 City Intimation Slip
Focus
Quick Links
Breaking News

RSSB Exam Calendar 2026 OUT: आरएसएसबी CET और Non-CET भर्ती परीक्षा कैलेंडर जारी, देखें आधिकारिक शेड्यूल नोटिस

By Vijay Pratap Singh
Jan 6, 2026, 13:27 IST

RSSB Exam Calendar 2026 OUT: राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड (RSSB) ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in पर RSSB एग्जाम कैलेंडर 2026 जारी कर दिया है। एग्जाम कैलेंडर में 5 मुख्य भर्ती परीक्षाओं की संभावित तारीखें दी गई हैं। उम्मीदवार इस लेख से आरएसएसबी परीक्षा कैलेंडर की PDF डाउनलोड कर सकते हैं।

Add as a preferred source on Google
Join us
RSSB Exam Calendar 2026 OUT
RSSB Exam Calendar 2026 OUT

RSSB Exam Calendar 2026 OUT: राजस्थान में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए बड़ी खबर है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSMB) ने RSSB एग्जाम कैलेंडर 2026 अपनी वेबसाइट पर जारी कर दिया है। इस कैलेंडर में एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, लेबोरेटरी असिस्टेंट, जूनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट, फीमेल सुपरवाइजर और फॉरेस्ट गार्ड जैसी भर्ती परीक्षाओं की संभावित तारीखें दी गई हैं। ये एग्जाम अप्रैल से जून के बीच होने वाले हैं। उम्मीदवार यह एग्जाम कैलेंडर बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in से देख और डाउनलोड कर सकते हैं।

Screenshot 2026-01-06 130900

RSSB एग्जाम कैलेंडर 2026

राजस्थान के युवा उम्मीदवार, जो इन भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, वे नीचे दी गई तालिका में RSSB CET और Non-CET भर्ती परीक्षाओं की संभावित तारीखें देख सकते हैं।

क्र.सं.

परीक्षा का नाम

CET/Non CET

आयोजन दिनांक

1.

कृषि पर्यवेक्षक सीधी भर्ती परीक्षा–2026

Non CET

18.04.2026 (शनिवार)

2.

प्रयोगशाला सहायक संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा (भूगोल)–2026

Non CET

09.05.2026 (शनिवार)

3.

प्रयोगशाला सहायक एवं कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा (विज्ञान)–2026

Non CET

10.05.2026 (रविवार)

4.

पर्यवेक्षक महिला सीधी भर्ती परीक्षा–2026

CET (Graduation)

18.06.2026 (गुरुवार)

5.

वनपाल सीधी भर्ती परीक्षा–2026

CET (SR.SEC.)

28.06.2026 (रविवार)

RSSB Exam Calendar 2026 PDF Download Link

RSSB एग्जाम कैलेंडर 2026 PDF बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है। उम्मीदवार इसे डाउनलोड करके परीक्षा की तारीखें देख सकते हैं। RSSB परीक्षा कैलेंडर देखने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें।

RSSB Exam Calendar 2026 PDF

यहां क्लिक करें

बोर्ड ने नोटिस में कहा है कि कैंडिडेट्स को भर्तियों से जुड़ी लेटेस्ट जानकारी के लिए रेगुलर तौर पर बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट चेक करनी चाहिए।

Vijay Pratap Singh
Vijay Pratap Singh

Senior Executive

Vijay Pratap Singh specializes in covering government exams, results and other educational news, helping students and aspirants stay informed with accurate and well-researched updates. He has a Master's degree in Journalism and Mass Communication (MJMC) from Jaipur National University. With a strong academic base in journalism, his writing focuses on exam notifications, result updates, eligibility criteria, course details and preparation strategies to help aspirants make informed career decisions. He covers all the exams conducted by SSC, UPPSC, MPPSC, BPSC and other Govt. Organizations. With a passion for educational journalism, he strives to provide timely, relevant and useful content that benefits students and job seekers.

... Read More

Latest Stories

आप जागरण जोश पर सरकारी नौकरी, रिजल्ट, स्कूल, सीबीएसई और अन्य राज्य परीक्षा बोर्ड के सभी लेटेस्ट जानकारियों के लिए ऐप डाउनलोड करें।

Trending

Popular Searches

Latest Education News