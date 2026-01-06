RSSB Exam Calendar 2026 OUT: आरएसएसबी CET और Non-CET भर्ती परीक्षा कैलेंडर जारी, देखें आधिकारिक शेड्यूल नोटिस

RSSB Exam Calendar 2026 OUT: राजस्थान में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए बड़ी खबर है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSMB) ने RSSB एग्जाम कैलेंडर 2026 अपनी वेबसाइट पर जारी कर दिया है। इस कैलेंडर में एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, लेबोरेटरी असिस्टेंट, जूनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट, फीमेल सुपरवाइजर और फॉरेस्ट गार्ड जैसी भर्ती परीक्षाओं की संभावित तारीखें दी गई हैं। ये एग्जाम अप्रैल से जून के बीच होने वाले हैं। उम्मीदवार यह एग्जाम कैलेंडर बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in से देख और डाउनलोड कर सकते हैं।
राजस्थान के युवा उम्मीदवार, जो इन भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, वे नीचे दी गई तालिका में RSSB CET और Non-CET भर्ती परीक्षाओं की संभावित तारीखें देख सकते हैं।
|
क्र.सं.
|
परीक्षा का नाम
|
CET/Non CET
|
आयोजन दिनांक
|
1.
|
कृषि पर्यवेक्षक सीधी भर्ती परीक्षा–2026
|
Non CET
|
18.04.2026 (शनिवार)
|
2.
|
प्रयोगशाला सहायक संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा (भूगोल)–2026
|
Non CET
|
09.05.2026 (शनिवार)
|
3.
|
प्रयोगशाला सहायक एवं कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा (विज्ञान)–2026
|
Non CET
|
10.05.2026 (रविवार)
|
4.
|
पर्यवेक्षक महिला सीधी भर्ती परीक्षा–2026
|
CET (Graduation)
|
18.06.2026 (गुरुवार)
|
5.
|
वनपाल सीधी भर्ती परीक्षा–2026
|
CET (SR.SEC.)
|
28.06.2026 (रविवार)
RSSB Exam Calendar 2026 PDF Download Link
RSSB एग्जाम कैलेंडर 2026 PDF बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है। उम्मीदवार इसे डाउनलोड करके परीक्षा की तारीखें देख सकते हैं। RSSB परीक्षा कैलेंडर देखने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें।
|
RSSB Exam Calendar 2026 PDF
बोर्ड ने नोटिस में कहा है कि कैंडिडेट्स को भर्तियों से जुड़ी लेटेस्ट जानकारी के लिए रेगुलर तौर पर बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट चेक करनी चाहिए।
