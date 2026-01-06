RSSB Exam Calendar 2026 OUT: आरएसएसबी CET और Non-CET भर्ती परीक्षा कैलेंडर जारी, देखें आधिकारिक शेड्यूल नोटिस

RSSB Exam Calendar 2026 OUT: राजस्थान में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए बड़ी खबर है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSMB) ने RSSB एग्जाम कैलेंडर 2026 अपनी वेबसाइट पर जारी कर दिया है। इस कैलेंडर में एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, लेबोरेटरी असिस्टेंट, जूनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट, फीमेल सुपरवाइजर और फॉरेस्ट गार्ड जैसी भर्ती परीक्षाओं की संभावित तारीखें दी गई हैं। ये एग्जाम अप्रैल से जून के बीच होने वाले हैं। उम्मीदवार यह एग्जाम कैलेंडर बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in से देख और डाउनलोड कर सकते हैं।

RSSB एग्जाम कैलेंडर 2026

राजस्थान के युवा उम्मीदवार, जो इन भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, वे नीचे दी गई तालिका में RSSB CET और Non-CET भर्ती परीक्षाओं की संभावित तारीखें देख सकते हैं।