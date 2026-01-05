UPSSSC ANM Admit Card 2026: यूपी ANM एडमिट कार्ड upsssc.gov.in पर आज, ऐसे डाउनलोड करें हॉल टिकट

UPSSSC ANM Admit Card 2026: विज्ञापन संख्या 11-परीक्षा/2024 के तहत UP हेल्थ वर्कर (महिला) मुख्य परीक्षा 11 जनवरी 2026 (रविवार) को आयोजित की जाएगी। इसी के लिए UPSSSC ANM एडमिट कार्ड 2026 आज, 5 जनवरी 2026 को जारी किया जाएगा। जो उम्मीदवार इस भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन कर चुके हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट upsssc.gov.in पर जाकर अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं। इस भर्ती अभियान के माध्यम से कुल 5272 रिक्तियों को भरा जाएगा। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा में शामिल होने के लिए एडमिट कार्ड की प्रिंटेड कॉपी साथ लेकर जाएं।

UPSSSC ANM एडमिट कार्ड 2026

UP ANM परीक्षा 11 जनवरी 2026 को राज्य के तीन जिलों – बरेली, लखनऊ और झांसी में अलग-अलग परीक्षा केंद्रों पर सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक एक ही शिफ्ट में आयोजित की जाएगी। जो उम्मीदवार परीक्षा में शामिल होंगे, उन्हें UP ANM एडमिट कार्ड 2026 रखना जरूरी है। इसमें परीक्षा केंद्र, समय, पता, उम्मीदवार का रोल नंबर, नाम, जन्म तिथि और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी दी होगी।