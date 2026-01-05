UPSSSC ANM Admit Card 2026: यूपी ANM एडमिट कार्ड upsssc.gov.in पर आज, ऐसे डाउनलोड करें हॉल टिकट

UPSSSC ANM Admit Card 2026: विज्ञापन संख्या 11-परीक्षा/2024 के तहत UP हेल्थ वर्कर (महिला) मुख्य परीक्षा 11 जनवरी 2026 (रविवार) को आयोजित की जाएगी। इसी के लिए UPSSSC ANM एडमिट कार्ड 2026 आज, 5 जनवरी 2026 को जारी किया जाएगा। जो उम्मीदवार इस भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन कर चुके हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट upsssc.gov.in पर जाकर अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं। इस भर्ती अभियान के माध्यम से कुल 5272 रिक्तियों को भरा जाएगा। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा में शामिल होने के लिए एडमिट कार्ड की प्रिंटेड कॉपी साथ लेकर जाएं।
UPSSSC ANM एडमिट कार्ड 2026
UP ANM परीक्षा 11 जनवरी 2026 को राज्य के तीन जिलों – बरेली, लखनऊ और झांसी में अलग-अलग परीक्षा केंद्रों पर सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक एक ही शिफ्ट में आयोजित की जाएगी। जो उम्मीदवार परीक्षा में शामिल होंगे, उन्हें UP ANM एडमिट कार्ड 2026 रखना जरूरी है। इसमें परीक्षा केंद्र, समय, पता, उम्मीदवार का रोल नंबर, नाम, जन्म तिथि और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी दी होगी।
उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा केंद्र पर एडमिट कार्ड और वैध फोटो ID साथ लेकर जाएं, ताकि किसी भी भ्रम से बचा जा सके। एडमिट कार्ड जारी होने के बाद उम्मीदवारों को सभी डिटेल्स चेक करनी चाहिए। अगर हॉल टिकट पर किसी भी प्रकार की गलती मिले, तो तुरंत संबंधित अधिकारियों को सूचित करें।
UP ANM Admit Card 2026 - हाइलाइट्स
-
सिलेक्शन कमीशन का नाम: उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेट सर्विसेस सिलेक्शन कमीशन (UPSSSC)
-
पद का नाम: महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता (Female Health Workers)
-
रिक्तियों की संख्या: 5272
-
विज्ञापन संख्या: Advertisement No. 11-Examination/2024
-
एडमिट कार्ड जारी होने की तिथि: 5 जनवरी 2026
-
परीक्षा तिथि: 11 जनवरी 2026 (रविवार)
-
शिफ्ट टाइमिंग: सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक
-
आधिकारिक वेबसाइट: upsssc.gov.in
यूपी फीमेल हेल्थ वर्कर एडमिट कार्ड 2026 कैसे डाउनलोड करें?
उम्मीदवार नीचे दिए स्टेप्स की मदद से अपना यूपी एएनएम एडमिट कार्ड 2026 डाउनलोड कर सकते हैं।
-
उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेट सर्विसेज़ सिलेक्शन कमीशन की आधिकारिक वेबसाइट upsssc.gov.in पर जाएं।
-
वेबसाइट के होमपेज पर “नोटिस बोर्ड” सेक्शन खोलें।
-
फिर UPSSSC ANM (फीमेल हेल्थ वर्कर) एडमिट कार्ड 2026 से जुड़ा लिंक ढूंढें और क्लिक करें।
-
अब आपके सामने लॉगिन पेज ओपन होगा।
-
यहां रजिस्ट्रेशन नंबर, जन्मतिथि, लिंग और कैप्चा कोड डालें और सबमिट करें।
- एडमिट कार्ड स्क्रीन पर दिखेगा, इसे डाउनलोड करें और परीक्षा के लिए इसका प्रिंटआउट ले लें।
