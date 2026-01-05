EMRS Answer Key 2025: टीजीटी, पीजीटी OMR शीट यहां से nests.tribal.gov.in करें PDF डाउनलोड

EMRS Answer Key 2025 TGT PDF Download: राष्ट्रीय जनजातीय छात्र शिक्षा समिति (NESTS) की ओर से एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (EMRS) कर्मचारी चयन परीक्षा (ESSE) की उत्तर कुंजी 2026 जारी कर दी है। यह भर्ती प्रधानाचार्य, पीजीटी, टीजीटी, छात्रावास वार्डन, लेखाकार, क्लर्क, प्रयोगशाला परिचारक और अन्य सहायक कर्मचारियों जैसी कई श्रेणियों में अवसर प्रदान करता है। इस परीक्षा का आयोजन 13, 14 और 21 दिसंबर, 2025 को किया गया था। उत्तर कुंजी उम्मीदवारों को परिणाम जारी होने से पहले अपने अनुमानित अंकों की गणना करने में मदद करती है। उत्तर कुंजी पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आगे लेख में दिया गया विवरण देखें।

EMRS Official Answer Key 2025: महत्वपूर्ण विवरण

ईएमआरएस उत्तर कुंजी 2025 आज यानि 5 जनवरी, 2026 को जारी की गई है। एनईएसटीएस ने शिक्षण और गैर-शिक्षण दोनों पदों के लिए उत्तर कुंजी लिंक एक्टिव कर दिया है। अधिक विवरण के लिए नीचे दी गई टेबल देखें: