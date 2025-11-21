CTET Notification 2026 Soon: जारी होने वाला है सीटीईटी परीक्षा का नोटिफिकेशन, जानें पात्रता परीक्षा तिथि और एग्जाम पैटर्न

RRB NTPC Result 2025 OUT
By Sonal Mishra
Nov 21, 2025, 17:02 IST

CTET Notification 2026: सीटीईटी दिसम्बर सत्र 2026 की अधिसूचना जल्द ही जारी होने वाली है.सीबीएसई ने सीटीईटी परीक्षा का ऐलान पहले ही कर दिया था, और अब किसी भी समय परीक्षा की अधिसूचना जारी हो सकती है. जो उम्मीदवार परीक्षा में शामिल होने वाले वाले है वो पात्रता, परीक्षा का पैटर्न और एग्जाम तिथि यहाँ पर चेक कर सकते हैं.

CTET Notification 2026 Soon: सीबीएसई जल्द ही सीटीईटी 2026 की अधिसूचना जारी करने वाला है मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ये अधिसूचना नवम्बर के अंतिम तक जारी हो सकती है. जो उम्मीदवार इस परीक्षा के लिए आवेदन करना चाहते हैं उन्हें परीक्षा के लिए पात्रता और एग्जाम पैटर्न पता होना जरुरी है. बोर्ड ने सीटीईटी परीक्षा 2026 की तारीखें पहले ही जारी कर दिन हैं. इसलिए नोटिफिकेशन जल्द ही ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड होने की उम्मीद है। एक बार जारी होने के बाद, उम्मीदवार CTET नोटिफिकेशन PDF डाउनलोड कर पाएंगे, जिसमें उन्हें एग्जाम की तारीखें, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, फीस पेमेंट, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, एडमिट कार्ड और दूसरी जानकारी सहित सभी ज़रूरी डिटेल्स मिलेंगी। ऑफिशियल वेबसाइट- ctet.nic.in पर जारी होने के बाद, आपको CTET नोटिफिकेशन की डिटेल्स PDF यहां मिल जाएगी।


CTET एग्जाम 2026 


सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट (CTET) एक नेशनल लेवल का टीचिंग एग्जाम है जिसे सेंट्रल बोर्ड ऑफ़ सेकेंडरी एजुकेशन दिल्ली देश के सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में टीचरों की एलिजिबिलिटी चेक करने के लिए आयोजित करता है। यह एग्जाम साल में दो बार होता है।

        

CTET नोटिफिकेशन 2025 PDF


CTET नोटिफिकेशन 2026  जारी होने के बाद, कैंडिडेट सभी डिटेल्स पा सकेंगे और एक ऑनलाइन एप्लीकेशन लिंक एक्टिवेट हो जाएगा। आप ऑफिशियल वेबसाइट पर मौजूद लिंक के ज़रिए CTET के लिए ऑनलाइन मोड में अप्लाई कर सकते हैं।

CTET 2026  नोटिफिकेशन

हालांकि CTET नोटिफिकेशन जारी करने की सही तारीख अभी कन्फर्म नहीं हुई है, लेकिन उम्मीद है कि नोटिफिकेशन PDF फॉर्मेट में नवम्बर, 2025 में जारी किया जाएगा। जो कैंडिडेट सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, वे नीचे दी गई सभी ज़रूरी डिटेल्स देख सकते हैं-

परीक्षा का नाम  

सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट (CTET) 

संचालन निकाय 

सेंट्रल बोर्ड ऑफ़ सेकेंडरी एजुकेशन (CBSE)

अधिसूचना जारी होने की तिथि  

नवम्बर (संभावित)  2025  

परीक्षा की तारीख 

8 फरवरी 2026  

आधिकारिक वेबसाइट 

https://ctet.nic.in


CTET 2026 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया

क्लास 1 से 5 और क्लास 6 से 8 के लिए टीचर की पोस्ट के लिए कैंडिडेट चुनने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग-अलग हैं। आइए इन दोनों सेक्शन के लिए कैंडिडेट के लिए ज़रूरी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पर एक नज़र डालते हैं:


क्लास 1-5 के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन

  • एक कैंडिडेट जिसने अपना सीनियर सेकेंडरी या इसके बराबर का एग्जाम कम से कम 50% मार्क्स के साथ पूरा किया हो और डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन (2 साल का समय) के फाइनल ईयर का एग्जाम पास किया हो या उसमें शामिल हुआ हो या

  • एक कैंडिडेट जिसने सीनियर सेकेंडरी या इसके बराबर का एग्जाम कम से कम 45% मार्क्स के साथ पूरा किया हो और NCTE रेगुलेशन 2002 के अनुसार डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन (2 साल का समय) के फाइनल ईयर का एग्जाम पास किया हो या उसमें शामिल हुआ हो या

  • एक कैंडिडेट जिसने सीनियर सेकेंडरी या इसके बराबर का टेस्ट कम से कम 50% मार्क्स के साथ पूरा किया हो और बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन (4 साल का समय) के फाइनल ईयर का एग्जाम पास किया हो या उसमें शामिल हुआ हो। या

  • ऐसा कैंडिडेट जिसने सीनियर सेकेंडरी या इसके बराबर का टेस्ट कम से कम 50% मार्क्स के साथ पूरा किया हो और डिप्लोमा इन एजुकेशन (2 साल का समय) के फाइनल ईयर का एग्जाम पास किया हो या उसमें शामिल हुआ हो। या

  • ऐसा कैंडिडेट जिसके पास बैचलर डिग्री हो और डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन (2 साल का समय) के फाइनल ईयर का एग्जाम पास किया हो या उसमें शामिल हुआ हो।

क्लास 6-8 के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन

  • ऐसा कैंडिडेट जिसके पास ग्रेजुएशन डिग्री हो और डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन (2 साल का समय) के फाइनल ईयर का एग्जाम पास किया हो या उसमें शामिल हो रहा हो। या

  • ऐसा कैंडिडेट जिसने अपनी ग्रेजुएशन डिग्री 50% मार्क्स के साथ पूरी की हो और बैचलर इन एजुकेशन के फाइनल ईयर का एग्जाम पास किया हो या उसमें शामिल हुआ हो। या

  • ऐसा कैंडिडेट जिसने अपनी ग्रेजुएशन डिग्री 40% मार्क्स के साथ पूरी की हो और NCTE रेगुलेशंस के अनुसार बैचलर इन एजुकेशन के फाइनल ईयर का एग्जाम पास किया हो या उसमें शामिल हुआ हो। या

  • ऐसा कैंडिडेट जिसने सीनियर सेकेंडरी या इसके बराबर का टेस्ट कम से कम 50% मार्क्स के साथ पूरा किया हो और बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन के 4 साल के फाइनल ईयर का एग्जाम पास किया हो या उसमें शामिल हुआ हो। या

  • ऐसा कैंडिडेट जिसने सीनियर सेकेंडरी या इसके बराबर का एग्जाम 50% मार्क्स के साथ पूरा किया हो और B.A.Ed/B.Sc.Ed या B.A/B.Sc.Ed के फाइनल ईयर का एग्जाम पास किया हो या दे रहा हो। या

  • ऐसा कैंडिडेट जिसके पास 50% मार्क्स के साथ ग्रेजुएशन की डिग्री हो और उसने 1 साल के B.Ed प्रोग्राम में पास किया हो या दे रहा हो।

CTET Paper I Exam Pattern

विषय 

प्रश्नों की संख्या 

कुल अंक 

भाषा I (अनिवार्य)

30

30

भाषा II (अनिवार्य)

30

30

बाल विकास और शिक्षणशास्त्र

30

30

पर्यावरण अध्ययन

30

30

गणित 

30

30

कुल 

150

150

Sonal Mishra
Sonal Mishra

Senior Content Writer

Sonal Mishra is an education industry professional with 6+ years of experience. She has previously worked with Dhyeya IAS and BYJU'S as a state PCS and UPSC content creator. She participated UPPCS mains exam in 2018.and is a postgraduate in geography from CSJMU Kanpur. She can be reached at sonal.mishra@jagrannewmedia.com

