CTET Notification 2026 Soon: जारी होने वाला है सीटीईटी परीक्षा का नोटिफिकेशन, जानें पात्रता परीक्षा तिथि और एग्जाम पैटर्न

CTET Notification 2026 Soon: सीबीएसई जल्द ही सीटीईटी 2026 की अधिसूचना जारी करने वाला है मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ये अधिसूचना नवम्बर के अंतिम तक जारी हो सकती है. जो उम्मीदवार इस परीक्षा के लिए आवेदन करना चाहते हैं उन्हें परीक्षा के लिए पात्रता और एग्जाम पैटर्न पता होना जरुरी है. बोर्ड ने सीटीईटी परीक्षा 2026 की तारीखें पहले ही जारी कर दिन हैं. इसलिए नोटिफिकेशन जल्द ही ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड होने की उम्मीद है। एक बार जारी होने के बाद, उम्मीदवार CTET नोटिफिकेशन PDF डाउनलोड कर पाएंगे, जिसमें उन्हें एग्जाम की तारीखें, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, फीस पेमेंट, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, एडमिट कार्ड और दूसरी जानकारी सहित सभी ज़रूरी डिटेल्स मिलेंगी। ऑफिशियल वेबसाइट- ctet.nic.in पर जारी होने के बाद, आपको CTET नोटिफिकेशन की डिटेल्स PDF यहां मिल जाएगी।





CTET एग्जाम 2026





सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट (CTET) एक नेशनल लेवल का टीचिंग एग्जाम है जिसे सेंट्रल बोर्ड ऑफ़ सेकेंडरी एजुकेशन दिल्ली देश के सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में टीचरों की एलिजिबिलिटी चेक करने के लिए आयोजित करता है। यह एग्जाम साल में दो बार होता है।