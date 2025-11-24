BRO Recruitment 2025 Last Date: वाहन मैकेनिक सहित 542 पदों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि आज, तुरंत करें अप्लाई

10वीं पास, ITI या समकक्ष योग्यता

जनरल, OBC, EWS - 50 रुपये

11 अक्टूबर से 24 नवंबर, 2025

आवेदन की अंतिम तिथि

नोटिफिकेशन जारी होने की तिथि

वाहन मैकेनिक और एमएसडब्ल्यू (पेंटर और डीईएस)

बॉर्डर रोड ऑर्गनाइजेशन (BRO)

भर्ती प्राधिकरण का नाम

आवेदन की अंतिम तिथि, पदों की संख्या सहित विवरण उम्मीदवार नीचे टेबल में देख सकते हैं:

BRO Recruitment 2025 last date: महत्वपूर्ण विवरण

संबंधित भर्ती के लिए चयन प्रक्रिया लिखित परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षण, ट्रेड टेस्ट/कौशल टेस्ट के आधार पर पूरी की जाएगी। इस भर्ती अभियान के तहत ड्राइवर, ड्राफ्टसमैन, सुपरवाइजर, ऑपरेटर, टर्नल, मशीनिस्ट सहित पदों को भरा जाएगा।

BRO Recruitment 2025 Apply Online: बॉर्डर रोड ऑर्गनाइजेशन (BRO) की ओर से वाहन मैकेनिक और एमएसडब्ल्यू (पेंटर और डीईएस) के 542 पदों पर आवेदन की प्रक्रिया 11 अक्टूबर, 2025 को शुरू की गई थी। जिसकी अंतिम तिथि आज यानी 24 नवंबर को समाप्त होने जा रही है। इच्छुक उम्मीदवारों को ऑफिशियल वेबसाइट bro.gov.in पर जाकर आवेदन समय से पूरा करने की सलाह दी जाती है।

BRO Recruitment 2025 Eligibility Criteria: पात्रता मानदंड

बॉर्डर रोड ऑर्गनाइजेशन (BRO) की ओर से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार, उम्मीदवारों को पात्रता मानदंड पूरा करना आवश्यक है। पात्रता मानदंड को पूरा ना करने वाले उम्मीदवारों का आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा:

शैक्षणिक योग्यता - 10वीं पास, ITI या समकक्ष योग्यता

आयु सीमा - 18 से 25 वर्ष

चयन प्रक्रिया - लिखित परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षण, ट्रेड टेस्ट/कौशल टेस्ट। अधिक जानकारी के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन पढ़ने की सलाह दी जाती है।

BRO Recruitment 2025: आवेदन कैस करें?

इच्छुक उम्मीदवार नीचे दिए गए सिंपल स्टेप को फॉलो कर अपना आवेदन पूरा कर सकते हैं:

स्टेप 1 सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट bro.gov.in पर जाएं।

स्टेप 2 होमपेज पर, Apply Online पर जाएं।

स्टेप 3 अबBRO Recruitment 2025 Application Form पर क्लिक करें।

स्टेप 4 मांगे गए डॉक्यूमेंट अटैच कर “Commandant, GREF Centre, Dighi Camp, Pune, Maharashtra-411015” पर भेजें