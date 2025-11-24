BRO Recruitment 2025 Last Date: वाहन मैकेनिक सहित 542 पदों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि आज, तुरंत करें अप्लाई

BIhar STET Answer Key 2025
BRO Recruitment 2025: बॉर्डर रोड ऑर्गनाइजेशन (BRO) की ओर से वाहन मैकेनिक और एमएसडब्ल्यू (पेंटर और डीईएस) के 542 पदों पर आवेदन की अंतिम तिथि समाप्त होने जा रही है। इस भर्ती अभियान के तहत ड्राइवर, ड्राफ्टसमैन, सुपरवाइजर, ऑपरेटर, टर्नल, मशीनिस्ट सहित पदों को भरा जाएगा।

BRO Recruitment 2025 Last Date
BRO Recruitment 2025 Last Date

BRO Recruitment 2025 Apply Online: बॉर्डर रोड ऑर्गनाइजेशन (BRO) की ओर से वाहन मैकेनिक और एमएसडब्ल्यू (पेंटर और डीईएस) के 542 पदों पर आवेदन की प्रक्रिया 11 अक्टूबर, 2025 को शुरू की गई थी। जिसकी अंतिम तिथि आज यानी 24 नवंबर को समाप्त होने जा रही है। इच्छुक उम्मीदवारों को ऑफिशियल वेबसाइट bro.gov.in पर जाकर आवेदन समय से पूरा करने की सलाह दी जाती है। 

संबंधित भर्ती के लिए चयन प्रक्रिया लिखित परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षण, ट्रेड टेस्ट/कौशल टेस्ट के आधार पर पूरी की जाएगी। इस भर्ती अभियान के तहत ड्राइवर, ड्राफ्टसमैन, सुपरवाइजर, ऑपरेटर, टर्नल, मशीनिस्ट सहित पदों को भरा जाएगा। 

BRO Recruitment 2025 last date: महत्वपूर्ण विवरण 

आवेदन की अंतिम तिथि, पदों की संख्या सहित विवरण उम्मीदवार नीचे टेबल में देख सकते हैं:

भर्ती प्राधिकरण का नाम 

बॉर्डर रोड ऑर्गनाइजेशन (BRO)

पद का नाम 

वाहन मैकेनिक और एमएसडब्ल्यू (पेंटर और डीईएस) 

पदों की संख्या 

542

नोटिफिकेशन जारी होने की तिथि 

6 अक्टूबर, 2025 

आवेदन की अंतिम तिथि 

11 अक्टूबर से 24 नवंबर, 2025 

आवेदन शुल्क 

जनरल, OBC, EWS - 50 रुपये

नौकरी का स्थान 

ऑल इंडिया 

शैक्षणिक योग्यता 

10वीं पास, ITI या समकक्ष योग्यता 

ऑफिशियल नोटिफिकेशन 

bro.gov.in

BRO Recruitment 2025 Eligibility Criteria: पात्रता मानदंड

बॉर्डर रोड ऑर्गनाइजेशन (BRO) की ओर से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार, उम्मीदवारों को पात्रता मानदंड पूरा करना आवश्यक है। पात्रता मानदंड को पूरा ना करने वाले उम्मीदवारों का आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा:

शैक्षणिक योग्यता - 10वीं पास, ITI या समकक्ष योग्यता 

आयु सीमा - 18 से 25 वर्ष 

चयन प्रक्रिया - लिखित परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षण, ट्रेड टेस्ट/कौशल टेस्ट। अधिक जानकारी के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन पढ़ने की सलाह दी जाती है। 

BRO Recruitment 2025: आवेदन कैस करें?

इच्छुक उम्मीदवार नीचे दिए गए सिंपल स्टेप को फॉलो कर अपना आवेदन पूरा कर सकते हैं:

स्टेप 1 सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट bro.gov.in पर जाएं। 

स्टेप 2 होमपेज पर, Apply Online पर जाएं। 

स्टेप 3 अबBRO Recruitment 2025 Application Form पर क्लिक करें। 

स्टेप 4 मांगे गए डॉक्यूमेंट अटैच कर “Commandant, GREF Centre, Dighi Camp, Pune, Maharashtra-411015” पर भेजें

स्टेप 5 आवेदन शुल्क जमा कर प्रिंट आउट लेना ना भूलें।

Priyanka Pal
Priyanka Pal

Content Writer

Priyanka Pal is a passionate writer with 2.5 years of experience in creative storytelling and research writing. She is a graduate with a BJMC from Ramlal Anand College, Delhi University. With a strong background in social media handling and education beat coverage, she brings both creativity and insight to her work. Her interests also include general knowledge and current affairs, allowing her to engage a wide range of audiences with compelling and informative content.

... Read More

