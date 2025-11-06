UPSSSC Forest Guard Admit Card 2025 Link [OUT]: यूपी फॉरेस्ट गार्ड एडमिट कार्ड upsssc.gov.in पर जारी, यहां से डाउनलोड करें वन रक्षक हॉल टिकट

UP Forest Guard Admit Card 2025 OUT: उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) आज 6 नवंबर को UPSSSC वन रक्षक परीक्षा 2025 के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। परीक्षा 9 नवंबर 2025 को राज्य के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। जिन उम्मीदवारों ने विज्ञापन संख्या 10-परीक्षा/2023 के तहत 709 पदों के लिए आवेदन किया था, वे अपना UPSSSC वन रक्षक एडमिट कार्ड 2025 आयोग की वेबसाइट upsssc.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं। यूपी वनरक्षक प्रवेश पत्र डाउनलोड लिंक अब ऑफिसियल साइट पर उपलब्ध है। यूपी फॉरेस्ट गार्ड एडमिट कार्ड 2025 डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को लॉगिन डिटेल्स दर्ज करने होंगे।

UPSSSC Forest Guard Admit Card 2025 Link- Active

UPSSSC फ़ॉरेस्ट गार्ड एडमिट कार्ड 2025 लिंक आज 6 नवंबर 2025 को आधिकारिक साइट पर एक्टिव कर दिया गया है। उम्मीदवार अब बिना देरी किए अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं।एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को पंजीकरण संख्या (Registration Number) और जन्म तिथि (Date of Birth) दर्ज करके लॉग इन करना होगा। UPSSSC फ़ॉरेस्ट गार्ड परीक्षा 2025 का आयोजन 9 नवंबर 2025 को सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक किया जाएगा। उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र पर सुबह 8 बजे तक, यानी परीक्षा शुरू होने से कम से कम 2 घंटे पहले पहुंचना अनिवार्य है। परीक्षा में शामिल होने के लिए उम्मीदवारों को अपने साथ UPSSSC फ़ॉरेस्ट गार्ड एडमिट कार्ड 2025 और एक फोटो पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस) लेकर आना होगा।