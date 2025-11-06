UP Board Exam Date 2026 Released
Focus
Quick Links

दुनिया की अब तक की 7 सबसे बड़ी व्हेल कौन सी है? देखें यहां

By Bagesh Yadav
Nov 6, 2025, 18:38 IST

ब्लू व्हेल (Balaenoptera musculus) अब तक का सबसे बड़ा जानवर है। यह सबसे बड़े डायनासोर से भी बड़ी है। अब तक दर्ज किया गया सबसे बड़ा नमूना एक मादा व्हेल का था। इसे दक्षिणी महासागर में पकड़ा गया था, जिसका वजन 190 मीट्रिक टन और लंबाई 27.6 मीटर (91 फीट) थी। हालांकि, हाल ही में खोजे गए एक विलुप्त व्हेल, पेरुसेटस कोलोसस (Perucetus colossus) के बारे में पहले अनुमान लगाया गया था कि वह ज्यादा भारी थी।

Add as a preferred source on Google
Join us

व्हेल समुद्र के विशालकाय जीव हैं। ये अद्भुत जीव दुनिया भर के समुद्रों और महासागरों में रहते हैं। कुछ व्हेल हर साल हजारों मील का सफर तय करती हैं। इंसानों की तरह, ये भी स्तनधारी जीव हैं। वे अपने सिर के ऊपर बने ब्लोहोल से हवा में सांस लेती हैं। व्हेल कई आकार और प्रकार की होती हैं। कुछ चंचल और मिलनसार होती हैं, जबकि दूसरी शांत और रहस्यमयी होती हैं। वे क्रिल कहे जाने वाले झींगे जैसे छोटे जानवरों या छोटी मछलियों को खाती हैं। व्हेल पोषक तत्वों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाकर समुद्र को स्वस्थ रखने में मदद करती हैं। वे गहरी डुबकी लगा सकती हैं और लंबे समय तक पानी के नीचे रह सकती हैं। कुछ व्हेल ऐसे गीत गाती हैं, जो मीलों दूर तक सुनाई देते हैं।

उनकी आवाजें उन्हें एक-दूसरे से बात करने में मदद करती हैं। सदियों से व्हेल ने लोगों को आकर्षित किया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी व्हेल कौन सी है? यह अब तक जीवित रहे किसी भी डायनासोर से भी बड़ी है। इस लेख में, हम सबसे बड़ी व्हेल और उनकी खासियतों के बारे में जानेंगे।

दुनिया की सबसे बड़ी व्हेलों की लिस्ट 

दुनिया के महासागर विशालकाय जीवों का घर हैं, और अब तक के सबसे बड़े जानवर व्हेल प्रजातियों में से हैं। नीचे दुनिया की 10 सबसे बड़ी व्हेलों की एक सूची दी गई है:

रैंक

सामान्य नाम

वैज्ञानिक नाम

औसत अधिकतम लंबाई

औसत अधिकतम वजन

1

ब्लू व्हेल

Balaenoptera musculus

27–30 मीटर (88–98 फीट)

150–180 टन

2

फिन व्हेल

Balaenoptera physalus

20–25 मीटर (66–82 फीट)

40–80 टन

3

स्पर्म व्हेल

Physeter macrocephalus

16–20 मीटर (52–67 फीट)

35–57 टन

4

बोहेड व्हेल

Balaena mysticetus

14–18 मीटर (46–59 फीट)

75–100 टन

5

सेई व्हेल

Balaenoptera borealis

15–18 मीटर (49–59 फीट)

20–45 टन

6

हंपबैक व्हेल

Megaptera novaeangliae

12–16 मीटर (39–52 फीट)

25–40 टन

7

ग्रे व्हेल

Eschrichtius robustus

13–15 मीटर (43–49 फीट)

20–40 टन

8

राइट व्हेल (सभी प्रजातियां)

Eubalaena spp.

13–18 मीटर (43–59 फीट)

36–70 टन

9

ब्राइड्स व्हेल

Balaenoptera brydei

12–14 मीटर (39–46 फीट)

13–25 टन

10

मिंक व्हेल

Balaenoptera acutorostrata

7–10 मीटर (23–33 फीट)

5–10 टन

ब्लू व्हेल

ब्लू व्हेल अब तक का सबसे बड़ा ज्ञात जानवर है, जिसकी पहचान उसके लंबे, पतले, धब्बेदार नीले-स्लेटी शरीर और एक छोटे, मोटे पृष्ठीय पंख (dorsal fin) से होती है। यह अपने भोजन को छानकर खाती है, और इसके आहार में लगभग पूरी तरह से क्रिल यानी झींगे जैसे छोटे जीव शामिल होते हैं। जब ये सबसे ज्यादा खाती हैं, तो एक दिन में 3,600 किलोग्राम (7,900 पाउंड) तक क्रिल खा सकती हैं।

ये व्हेल दुनिया के सभी प्रमुख महासागरों में पाई जाती हैं, ध्रुवीय से लेकर उष्णकटिबंधीय पानी तक। ये गर्मियों में ठंडे भोजन वाले इलाकों और सर्दियों में गर्म प्रजनन वाले इलाकों के बीच लंबा सफर तय करती हैं।

एक कम जानी-पहचानी बात यह है कि इसका दिल एक छोटी कार के आकार का होता है। इसकी आवाजें धरती पर किसी भी जानवर द्वारा की गई सबसे तेज आवाजें हैं। इन आवाजों को दूसरी ब्लू व्हेल 1,600 किलोमीटर (1,000 मील) दूर से भी सुन सकती हैं।

फिन व्हेल

इसे अक्सर 'समुद्र का ग्रेहाउंड' कहा जाता है, क्योंकि इसका शरीर पतला और सुव्यवस्थित होता है और इसकी गति बहुत तेज होती है। फिन व्हेल दूसरी सबसे बड़ी व्हेल प्रजाति है। इसका शरीर भूरा-स्लेटी होता है और निचला हिस्सा हल्का होता है। लेकिन, इसके शरीर का रंग अनोखे ढंग से असंतुलित होता है: इसके निचले जबड़े और बलीन का दाहिना हिस्सा सफेद या हल्का स्लेटी होता है, जबकि बायां हिस्सा गहरा होता है।

फिन व्हेल मुख्य रूप से झुंड में रहने वाली छोटी मछलियों, स्क्विड और क्रिल और कोपेपोड जैसे क्रस्टेशियन को खाती हैं। ये सभी प्रमुख महासागरों में पाई जाती हैं। ये समशीतोष्ण और शांत पानी पसंद करती हैं, हालांकि ये अत्यधिक ध्रुवीय बर्फ और बहुत उथले तटीय इलाकों में नहीं पाई जातीं।

एक दिलचस्प बात यह है कि इनकी कम आवृत्ति वाली आवाजें बहुत लंबी दूरी तक जाती हैं। माना जाता है कि इन आवाजों का उपयोग गहरे समुद्र में संचार और सोनार नेविगेशन दोनों के लिए किया जाता है।

स्पर्म व्हेल

स्पर्म व्हेल दांतों वाली व्हेलों में सबसे बड़ी है। इसे इसके विशाल, चौकोर आकार के सिर से तुरंत पहचाना जा सकता है। इसका सिर शरीर की कुल लंबाई का एक तिहाई हिस्सा हो सकता है। इसकी त्वचा गहरे, चारकोल-ग्रे रंग की होती है और अक्सर झुर्रीदार दिखाई देती है।

ये मुख्य रूप से गहरे समुद्र के जीवों का शिकार करती हैं। विशाल और बड़े स्क्विड इनका पसंदीदा भोजन हैं, हालांकि ये मछलियां और स्केट भी खाती हैं। स्पर्म व्हेल का वैश्विक वितरण किसी भी अन्य समुद्री स्तनपायी से ज्यादा व्यापक है। ये भूमध्य रेखा से लेकर पैक बर्फ के किनारे तक सभी गहरे महासागरों में रहती हैं।

इनके अनोखे सिर में स्पर्मेसेटी अंग होता है। यह एक खोखली जगह है जो स्पर्मेसेटी नामक मोम जैसे पदार्थ से भरी होती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह तैरने में संतुलन बनाने में मदद करता है और उनकी शक्तिशाली इकोलोकेशन क्लिक को केंद्रित करता है। इनका मस्तिष्क पृथ्वी पर किसी भी जानवर के मस्तिष्क से बड़ा होता है।

बोहेड व्हेल

बोहेड व्हेल आर्कटिक की एक विशेष प्रजाति है, जो अपना पूरा जीवन आर्कटिक और उप-आर्कटिक के ठंडे, बर्फ से ढके पानी में बिताती है।

इसका नाम इसके धनुष के आकार के बड़े सिर के कारण पड़ा है। यह सिर सांस लेने के लिए 18 सेमी (8 इंच) मोटी समुद्री बर्फ को भी तोड़ सकता है। बोहेड व्हेल बलीन व्हेल हैं और मुख्य रूप से कोपेपोड और क्रिल जैसे छोटे जीवों को खाती हैं। ये अपना मुंह खोलकर धीरे-धीरे तैरती हैं और भोजन करती हैं।

ये पृथ्वी पर सबसे लंबे समय तक जीवित रहने वाले स्तनधारी हैं। कुछ के 200 से अधिक वर्षों तक जीवित रहने का अनुमान है। एक और दिलचस्प बात यह है कि इनके शरीर पर पृष्ठीय पंख नहीं होता है। माना जाता है कि यह बर्फ के नीचे तैरने के लिए एक अनुकूलन है।

सेई व्हेल

सेई व्हेल एक तेज और आकर्षक बलीन व्हेल है। इसे रोरक्वाल्स में सबसे तेज माना जाता है, जो 30 मील प्रति घंटे की रफ्तार से तैर सकती है। इसका शरीर पतला और गहरे नीले-स्लेटी से लेकर काले रंग का होता है। इस पर एक लंबा, घुमावदार पृष्ठीय पंख होता है।

इसके आहार में मुख्य रूप से कोपेपोड और क्रिल जैसे छोटे जीव शामिल हैं, जिन्हें यह छानकर खाती है। यह झुंड में रहने वाली छोटी मछलियां भी खाती है। सेई व्हेल दुनिया भर में सभी प्रमुख महासागरों में पाई जाती हैं। ये आमतौर पर उपोष्णकटिबंधीय और उपध्रुवीय क्षेत्रों के गहरे पानी में रहती हैं और ध्रुवीय बर्फ और उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों से बचती हैं।

एक कम जानी-पहचानी बात यह है कि इनके भोजन करने के तरीके में "स्किमिंग" शामिल है। इसमें ये सतह के पास अपना मुंह खोलकर लगातार शिकार को छानती हैं। ये भोजन के घने झुंडों पर "लंजिंग" यानी झपटकर भी हमला करती हैं।

हंपबैक व्हेल

हंपबैक व्हेल को उनके लंबे पेक्टोरल पंखों से तुरंत पहचाना जा सकता है, जो उनके शरीर की लंबाई का एक तिहाई तक हो सकते हैं। इनका मजबूत शरीर मुख्य रूप से काला होता है, जिस पर अक्सर पेट और फ्लूक पर सफेद निशान होते हैं।

ये अपने कलाबाजी वाले करतबों और नर व्हेल द्वारा गाए जाने वाले जटिल "गीतों" के लिए प्रसिद्ध हैं। ये सामान्य तौर पर सब कुछ खाती हैं, जैसे क्रिल और कई छोटी मछलियां (जैसे हेरिंग और कैपेलिन)। ये अक्सर एक बहुत ही समन्वित "बबल-नेट फीडिंग" तकनीक का उपयोग करती हैं।

ये पूरी दुनिया में पाई जाती हैं और हजारों मील का प्रवास करती हैं। ये गर्मियों में ठंडे पानी वाले भोजन क्षेत्रों और सर्दियों में गर्म, उष्णकटिबंधीय प्रजनन क्षेत्रों के बीच सफर करती हैं। उनकी पूंछ के फ्लूक के नीचे का अनोखा पैटर्न एक अलग "फिंगरप्रिंट" की तरह काम करता है। वैज्ञानिक इसका उपयोग व्यक्तिगत पहचान के लिए करते हैं।

ग्रे व्हेल

ग्रे व्हेल किसी भी स्तनपायी की तुलना में सबसे लंबे वार्षिक प्रवासों में से एक के लिए जानी जाती है। यह आने-जाने में 20,000 किलोमीटर (12,500 मील) तक की यात्रा करती है। इसका स्लेटी-ग्रे शरीर अक्सर बार्नकल और व्हेल जूं के कारण सफेद, नारंगी और ग्रे धब्बों से ढका होता है, जिससे यह धब्बेदार दिखती है।

ग्रे व्हेल बलीन व्हेलों में अनोखी हैं क्योंकि ये मुख्य रूप से तल पर भोजन करती हैं। ये अपनी करवट पर लुढ़ककर समुद्र तल से तलछट उठाती हैं और उसमें से छोटे अकशेरुकी (जैसे एम्फीपोड) को छानकर खाती हैं। ये मुख्य रूप से उत्तरी प्रशांत के तटीय जल में पाई जाती हैं।

एक आश्चर्यजनक तथ्य यह है कि इनके भोजन करने से समुद्र तल पर अलग-अलग अंडाकार "फीडिंग पिट्स" बन जाते हैं, जो ऊपर से दिखाई देते हैं। पूर्वी उत्तरी प्रशांत की आबादी व्हेलों के शिकार के बाद काफी हद तक ठीक हो गई है और इसे अमेरिका की लुप्तप्राय प्रजातियों की सूची से भी हटा दिया गया है।

अब तक की सबसे बड़ी व्हेल कौन सी थी?

अब तक की सबसे बड़ी व्हेल और धरती पर मौजूद सबसे बड़ा ज्ञात जानवर ब्लू व्हेल (Balaenoptera musculus) है। यह सबसे बड़े ज्ञात डायनासोर से भी बड़ी है, जिसकी लंबाई 30 मीटर (98 फीट) और वजन 180 मीट्रिक टन तक होता है।

दुनिया में अब तक पकड़ी गई सबसे बड़ी व्हेल कौन सी है?

अब तक पकड़ी गई सबसे बड़ी व्हेल एक मादा ब्लू व्हेल थी, जिसे 20 मार्च, 1947 को दक्षिणी महासागर (अंटार्कटिका) में भाले से मारा गया था। इस रिकॉर्ड-धारक व्हेल की लंबाई 27.6 मीटर (91 फीट) थी और इसका वजन 190 मीट्रिक टन (418,878 पाउंड) दर्ज किया गया था।

हालांकि इससे लंबी ब्लू व्हेल (33 मीटर तक) भी देखी गई हैं, लेकिन यह खास नमूना अब तक पकड़े गए सबसे भारी जानवर का रिकॉर्ड रखता है, जिसका वजन सटीक रूप से मापा गया था। यह इन समुद्री स्तनधारियों के अविश्वसनीय आकार को दिखाता है।

ओर्का को किलर व्हेल क्यों कहा जाता है?

ओर्का को "किलर व्हेल" उनके ऐतिहासिक रूप से बड़े समुद्री जानवरों के शक्तिशाली शिकारी होने के कारण कहा जाता है। यह नाम पुराने नाविकों ने रखा था, जिन्होंने ओर्का को बड़ी व्हेल प्रजातियों का शिकार करते हुए देखा था।

उन्होंने मूल रूप से उन्हें "व्हेल किलर" कहा था, जिसे बाद में छोटा करके "किलर व्हेल" कर दिया गया। अपने डरावने नाम के बावजूद, ओर्का डॉल्फिन की सबसे बड़ी प्रजाति हैं और जंगल में इंसानों को मारने का कोई भी दर्ज मामला नहीं है।

क्या ब्लू व्हेल का कोई शिकारी होता है?

ब्लू व्हेल का केवल एक ही ज्ञात प्राकृतिक शिकारी है: ओर्का (किलर व्हेल)। अपने विशाल आकार और गति के कारण, पूरी तरह से विकसित ब्लू व्हेल पर शायद ही कभी हमला होता है। हालांकि, ओर्का के झुंड कभी-कभी मिलकर युवा या कमजोर वयस्क ब्लू व्हेल का शिकार करते हैं।

ऐतिहासिक रूप से, ब्लू व्हेल के लिए सबसे बड़ा खतरा और सबसे प्रभावी शिकारी होमो सेपियन्स (मनुष्य) थे। औद्योगिक व्हेलिंग ने एक समय इस प्रजाति को विलुप्त होने की कगार पर पहुंचा दिया था।

Ladki Bahin Yojana eKYC: लाभ जारी रखने के लिए ऐसे करें ई-केवाईसी, कौन से डॉक्यूमेंट है जरुरी, देखें यहाँ

Bagesh Yadav
Bagesh Yadav

Senior Executive

Bagesh Yadav is an experienced content professional with over 5 years of expertise covering education, national and international affairs, and general news. He has contributed to leading platforms like Ajayvision Education and Only IAS. Bagesh specializes in crafting impactful content, including current news articles, trending stories, sports updates, world affairs, and engaging infographics. Committed to quality and audience engagement, he consistently delivers content that informs, inspires, and drives results. He's currently working as a Senior Content Writer for the Current Affairs sections of Jagranjosh.com. He can be reached at bagesh.yadav@jagrannewmedia.com Languages: Hindi, English Area of Expertise: National, International, and general news beats, Sports writing, Current affairs Honors & Awards: NA Certification: Certified in Web Content Writing, Advanced Google Analytics, IFCN Fact Check, and Professional Writing, with specialized training in Fact Checking and Social Media Management.
... Read More

Latest Stories

आप जागरण जोश पर भारत, विश्व समाचार, खेल के साथ-साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए समसामयिक सामान्य ज्ञान, सूची, जीके हिंदी और क्विज प्राप्त कर सकते है. आप यहां से कर्रेंट अफेयर्स ऐप डाउनलोड करें.

Trending

Popular Searches

Latest Education News