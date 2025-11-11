MAHA TET Hall Ticket 2025 Out
One Liners Current Affairs 11 Nov 2025: भारत किस देश के साथ "अभ्यास मित्र शक्ति-2025" का आयोजन कर रहा है?

By Bagesh Yadav
Nov 11, 2025, 13:36 IST

Current Affairs One-Liners: 11 Nov 2025 यहां एक नए प्रारूप में आज के वन-लाइनर करेंट अफेयर्स प्रस्तुत किए गए हैं। ये अपडेट परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं और आपकी तैयारी में सहायक सिद्ध होंगे। आज के मुख्य हाई लाइट्स में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2025, संयुक्त सैन्य अभ्यास "अभ्यास मित्र शक्ति-2025", आईएनएस सावित्री, और अन्य से संबंधित विषय शामिल हैं।

One Liners Current Affairs 11 Nov 2025: वन लाइनर करेंट अफेयर्स को एक नए अंदाज में प्रस्तुत किया जा रहा है. ये सभी अपडेट परीक्षा की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण हैं और आपकी तैयारी के लिए मददगार साबित होंगे. आज के हाईलाइट्स में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस2025, संयुक्त सैन्य अभ्यास "अभ्यास मित्र शक्ति-2025" आईएनएस सावित्री आदि से जुड़े टॉपिक शामिल है. 

भारत किस देश के साथ मिलकर संयुक्त सैन्य अभ्यास "अभ्यास मित्र शक्ति-2025" का आयोजन कर रहा है- श्रीलंका 

भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2025 का आयोजन किस शहर में किया जायेगा- चंडीगढ़   

भारतीय नौसेना का जहाज आईएनएस सावित्री अपतटीय गश्ती पोत (ओपीवी) हाल ही में किस देश की यात्रा पर है- मोजाम्बिक 

राष्ट्रीय शिक्षा दिवस हर साल कब मनाया जाता है- 11 नवंबर

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस देश की दो दिवसीय (11-12 नवंबर) राजकीय यात्रा पर है- भूटान    

केंद्रीय ग्रामीण विकास तथा कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हाल ही में किस राज्य में ‘वाटरशेड महोत्सव’ का उद्घाटन किया- आंध्र प्रदेश

भारतीय कॉरपोरेट कार्य संस्थान (आईआईसीए) ने किस मंत्रालय के साथ साझेदारी में वरिष्ठ रक्षा अधिकारियों के लिए प्रमाणन कार्यक्रम के तीसरे बैच का उद्घाटन किया- रक्षा मंत्रालय

