One Liners Current Affairs 10 Nov 2025: विश्व विज्ञान दिवस हर साल कब मनाया जाता है?

One Liners Current Affairs 10 Nov 2025: वन लाइनर करेंट अफेयर्स को एक नए अंदाज में प्रस्तुत किया जा रहा है. ये सभी अपडेट परीक्षा की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण हैं और आपकी तैयारी के लिए मददगार साबित होंगे. आज के हाईलाइट्स में विश्व विज्ञान दिवस 2025, आयनी एयरबेस आदि से जुड़े टॉपिक शामिल है.

सहकारी कुंभ 2025 (CoopKumbh 2025) का आयोजन कहां किया जा रहा है- नई दिल्ली

56वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जायेगा- गोवा

भारत का एकमात्र पूर्ण विकसित विदेशी एयरबेस आयनी एयरबेस, किस देश में स्थित था- ताजिकिस्तान

उत्तराखंड ने अपनी राज्य स्थापना की 25वीं वर्षगांठ (सिल्वर जुबिली) किस वर्ष मनाई- 2025

भारत ने हाल ही में किस देश के साथ सांस्कृतिक सहयोग पर द्विपक्षीय समझौता किया- सऊदी अरब

सहकारी कुंभ 2025 (CoopKumbh 2025) का थीम क्या है- "सपनों का डिजिटलीकरण - समुदायों का सशक्तिकरण"

विश्व विज्ञान दिवस हर साल कब मनाया जाता है- 10 नवंबर