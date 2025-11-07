वोटर ID में फोटो, नाम और पता बदलने की क्या है प्रक्रिया, और लगता है कितना टाइम, यहाँ जानें सब कुछ

यदि आपके वोटर आईडी कार्ड में फोटो, नाम या पता गलत है, तो अब आपको दफ्तरों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं। वर्ष 2025 में आप घर बैठे ऑनलाइन सुधार कर सकते हैं। चुनाव आयोग ने इसके लिए Form 8 की सुविधा दी है, जिससे आप आधिकारिक पोर्टल voters.eci.gov.in पर जाकर कुछ आसान स्टेप्स में अपने वोटर आईडी की जानकारी अपडेट या सुधार कर सकते हैं।
भारत निर्वाचन आयोग (Election Commission of India) ने वोटर आईडी कार्ड में किसी भी प्रकार के सुधार या अपडेट के लिए Form 8 की सुविधा दी है। अब आप घर बैठे ऑनलाइन अपने फोटो, नाम या पते में बदलाव आसानी से कर सकते हैं, नीचे पूरी प्रक्रिया स्टेप-बाय-स्टेप समझिए।
वोटर आईडी में फोटो बदलने की प्रक्रिया (Change Photo in Voter ID)
-
आधिकारिक वेबसाइट voters.eci.gov.in पर जाएँ।
-
अपने मोबाइल नंबर, ईमेल या EPIC नंबर से लॉगिन करें या नया रजिस्ट्रेशन करें।
-
“Correction of Entries in Existing Electoral Roll” विकल्प चुनें और Form 8 खोलें।
-
सुधार के लिए “Photo” विकल्प सेलेक्ट करें।
-
नया, पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करें (निर्दिष्ट फॉर्मेट में)।
-
आवेदन सबमिट करें और रिफरेंस नंबर नोट कर लें ताकि बाद में ट्रैक कर सकें।
वोटर आईडी में नाम सुधारने की प्रक्रिया (Update Name in Voter ID)
-
Voters’ Services Portal में लॉगिन करें।
-
“Correction of Entries” विकल्प में जाकर Form 8 भरें।
-
“Name” फ़ील्ड को चुनें और सही नाम दर्ज करें।
-
आवश्यक प्रमाण पत्र अपलोड करें (जैसे आधार कार्ड, पासपोर्ट, या सरकारी राजपत्र सूचना)।
-
फॉर्म पूरा भरने के बाद सबमिट करें और रिफरेंस नंबर सुरक्षित रखें।
वोटर आईडी में पता बदलने की प्रक्रिया (Change Address in Voter ID)
-
National Voters’ Services Portal पर जाएँ।
-
“Shifting of Residence/Correction of Entries” विकल्प चुनें (Form 8)।
-
बताएं कि पता बदलाव उसी विधानसभा क्षेत्र में है या दूसरे क्षेत्र में।
-
नया पता दर्ज करें और कोई एक वैध दस्तावेज अपलोड करें (जैसे आधार, बिजली बिल, किराया अनुबंध, या पासपोर्ट)।
-
आवेदन जमा करें और ट्रैकिंग फीचर के माध्यम से स्थिति देखें।
जरूरी डाक्यूमेंट्स (Important Documents)
-
फोटो अपडेट: पासपोर्ट साइज फोटो
-
नाम अपडेट: पहचान प्रमाण (आधार, पैन, पासपोर्ट, राजपत्र सूचना)
-
पता अपडेट: निवास प्रमाण (आधार, बिजली बिल, किराया अनुबंध, पासपोर्ट)
आवेदन का स्टेटस कैसे करें ट्रैक (Track Application Status)
बता दें कि आवेदन जमा करने के बाद प्राप्त रिफरेंस नंबर का उपयोग करें, और पोर्टल में “Track Application Status” विकल्प पर जाकर स्टेटस चेक कर सकते है।
समय सीमा और शुल्क (Processing Time & Fees)
इन सभी सुधारों और अपडेट्स के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाता। साथ ही सत्यापन के बाद आवेदन आमतौर पर 2 से 3 हफ्तों में प्रक्रिया पूरी कर ली जाती है।
Comments
All Comments (0)
Join the conversation