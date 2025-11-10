UP Home Guard Bharti 2025: यूपी पुलिस होम गार्ड भर्ती के लिए OTR रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया हुई शुरू

UP Home Guard Bharti 2025: उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती व प्रोन्नति बोर्ड (UPPBPB) की ओर से होमगार्ड के पदों पर बंपर भर्ती निकलने जा रही है। इस भर्ती अभियान के तहत राज्य के सभी जिलों में होमगार्ड के कुल 45,000 रिक्त पदों को भरा जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, भर्ती नोटिफिकेशन इसी महीने जारी किया जा सकता है।

लेकिन, इससे पहले यूपीपीबीपीबी की ओर से वन टाइम रजिस्ट्रेशन (OTR) की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इच्छुक व योग्य उम्मीदवारों को ऑफिशियल वेबसाइट uppbpb.gov.in या पोर्टल upprpb.in पर जाकर समय से पहले ओटीआर पूरा करने की सलाह दी जाती है।

UP Home Guard Bharti 2025: महत्वपूर्ण विवरण

यूपी होमगार्ड पदों पर आवेदन के लिए उम्मीदवारों का कक्षा 10वीं पास होना अनिवार्य है। आवेदन प्रक्रिया नोटिफिकेशन जारी होने के बाद शुरू की जाएगी। अन्य जानकारी के लिए विवरण उम्मीदवार नीचे टेबल में देख सकते हैं: