Weekly Current Affairs Quiz Hindi: 03 नवंबर से 09 नवंबर 2025

Weekly Current Affairs Quiz: जागरण जोश प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों एवं पाठकों के लिए साप्ताहिक करेंट अफेयर्स क्विज प्रस्तुत कर रहा है. इसमें मुख्य रूप से आर्मी स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव 2025, यूनेस्को क्रिएटिव सिटी ऑफ़ गैस्ट्रोनॉमी आदि से सम्बंधित प्रश्न शामिल है. 1. हाल ही में आर्मी स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन भारतीय सेना द्वारा कहाँ किया गया? A. हैदराबाद B. नई दिल्ली C. पुणे D. लखनऊ 1. B. नई दिल्ली भारतीय सेना ने आज नई दिल्ली के मानेकशॉ सेंटर में आर्मी स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन किया। यह कार्यक्रम भारत की खेल यात्रा के एक महत्वपूर्ण मोड़ पर आयोजित हुआ, जिसने ओलंपिक मिशन 2036 के प्रति देश की प्रतिबद्धता में भारतीय सेना के योगदान और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने की भावना को पुनः मजबूत किया। कार्यक्रम में लेफ्टिनेंट जनरल अजय रामदेव, निदेशक जनरल (इंटीग्रेटेड ट्रेनिंग), ने स्वागत भाषण दिया।

2. हाल ही में भारत के किस शहर को यूनेस्को क्रिएटिव सिटी ऑफ़ गैस्ट्रोनॉमी घोषित किया गया है? A. जयपुर B. नासिक C. गुवाहाटी D. लखनऊ 2. D. लखनऊ उज़्बेकिस्तान के समरकंद में आयोजित यूनेस्को महासम्मेलन के 43वें सत्र के दौरान, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को आधिकारिक तौर पर यूनेस्को क्रिएटिव सिटी ऑफ़ गैस्ट्रोनॉमी घोषित किया गया है। लखनऊ अब हैदराबाद (2019) के बाद यह सम्मान पाने वाला दूसरा भारतीय शहर है। यह सम्मान लखनऊ के समृद्ध अवधी व्यंजनों को सम्मानित करता है, जो इसकी पाक कला, आतिथ्य और सांस्कृतिक विरासत को दर्शाता है। 3. हाल ही में ड्रोन-रोधी अभ्यास, "वायु समन्वय-II" का सफल परिक्षण किसके द्वारा आयोजित किया गया? A. भारतीय सेना B. भारतीय वायुसेना C. भारतीय नौसेना D. इंडियन कोस्ट गार्ड 3. A. भारतीय सेना भारतीय सेना ने पुणे स्थित दक्षिणी कमान के तत्वावधान में 28 से 29 अक्टूबर तक रेगिस्तानी क्षेत्र के अग्रिम इलाकों में बड़े पैमाने पर ड्रोन और ड्रोन-रोधी अभ्यास, "वायु समन्वय-II" (Vayu Samanvay) का सफलतापूर्वक आयोजन किया। यह अभ्यास विभिन्न हवाई और ज़मीनी संसाधनों को एकीकृत करके और एक यथार्थवादी, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध और प्रतिस्पर्धी परिचालन वातावरण में बहु-क्षेत्रीय कमान एवं नियंत्रण केंद्रों के संयोजन द्वारा अगली पीढ़ी के युद्ध के लिए सेना की तैयारियों को प्रमाणित करने के लिए डिज़ाइन किया गया था।

4. इंटरनेशनल कोऑपरेटिव एलायंस (ICA) वर्ल्ड कोऑपरेटिव मॉनिटर 2025 की रैंकिंग में विश्व स्तर पर प्रथम स्थान किस भारतीय सहकारी संस्था ने प्राप्त किया? A. IFFCO B. अमूल (GCMMF) C. नाबार्ड D. A और B दोनों 4. B. अमूल (GCMMF) साल 2025 में, दुनिया की शीर्ष सहकारी संस्थाओं की रैंकिंग में भारत की अमूल (GCMMF) और IFFCO ने क्रमशः पहला और दूसरा स्थान हासिल किया है। यह जानकारी इंटरनेशनल कोऑपरेटिव एलायंस (ICA) की वर्ल्ड कोऑपरेटिव मॉनिटर 2025 रिपोर्ट में दी गई, जिसे दोहा, क़तर में जारी किया गया। इन रैंकिंग्स का निर्धारण राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति GDP के अनुपात में टर्नओवर के आधार पर किया गया है, जो आर्थिक प्रदर्शन और सामाजिक प्रभाव दोनों को दर्शाती हैं, और सहकारी सिद्धांतों के अनुरूप हैं। 5. किस संगठन ने EPFO के साथ मिलकर पेंशनभोगियों के लिए घर-घर डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट (DLC) सेवा शुरू की है? A. भारतीय स्टेट बैंक (SBI)

B. इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (IPPB) C. नाबार्ड D. रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया (RBI) 5. B. इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (IPPB) इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (IPPB) और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने मिलकर पेंशनभोगियों के लिए घर-घर डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट (DLC) सेवा शुरू की है। यह सुविधा कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 (EPS-95) के तहत प्रदान की जाएगी। इस पहल के माध्यम से EPFO के पेंशनभोगी अब अपने घर से ही जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकेंगे, जिससे उन्हें बैंकों या EPFO कार्यालयों में जाने की आवश्यकता नहीं होगी। 6. राष्ट्रीय एफपीओ कॉन्क्लेव 2025 (National FPO Conclave 2025) का उद्घाटन किसने किया? A. नरेंद्र सिंह तोमर B. राजनाथ सिंह C. शिवराज सिंह चौहान D. पीयूष गोयल 6. C. शिवराज सिंह चौहान केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने आज दिल्ली में राष्ट्रीय एफपीओ कॉन्क्लेव 2025 (National FPO Conclave 2025) का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम में देशभर के 24 राज्यों और 140 जिलों से आए 500 से अधिक प्रगतिशील किसान, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन (FPOs), इंप्लिमेंटिंग एजेंसियां (IAs) और क्लस्टर आधारित बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन (CBBOs) ने हिस्सा लिया।

7. मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड ने हाल ही में किस कंपनी के साथ लैंडिंग प्लेटफॉर्म डॉक के डिज़ाइन और निर्माण के लिए समझौता किया है? A. लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड B. हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड C. स्वान डिफेंस एंड हेवी इंडस्ट्रीज लिमिटेड (SDHI) D. गोवा शिपयार्ड लिमिटेड 7. C. स्वान डिफेंस एंड हेवी इंडस्ट्रीज लिमिटेड (SDHI) मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड (MDL) ने भारतीय नौसेना के लिए लैंडिंग प्लेटफॉर्म डॉक (LPDs) के डिज़ाइन और निर्माण हेतु स्वान डिफेंस एंड हेवी इंडस्ट्रीज लिमिटेड (SDHI) के साथ एक विशेष साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस सहयोग का उद्देश्य भारतीय नौसेना की आधुनिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उन्नत नौसैनिक प्लेटफॉर्म का विकास और निर्माण करना है। 8. एशिया पैसिफिक सिटीज़ समिट (2025 APCS) 2025 का आयोजन पहली बार किस स्थान पर किया गया है? A. सिंगापुर B. टोक्यो C. दुबई D. सियोल 8. C. दुबई एशिया पैसिफिक सिटीज़ समिट 2025 (2025 APCS) का उद्घाटन 27 अक्टूबर 2025 को एक्सपो सिटी दुबई में हुआ, और यह कार्यक्रम 29 अक्टूबर 2025 तक आयोजित किया गया। यह पहली बार है जब इस समिट का आयोजन मध्य पूर्व, अफ्रीका और दक्षिण एशिया क्षेत्र में किया जा रहा है। इस शिखर सम्मेलन में दुनिया भर के 600 से अधिक शहरों से आए 15,000 से अधिक शहरी नेता, नीतिनिर्माता और नवप्रवर्तक शामिल हुए।

9. भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BPCL) ने किस प्राधिकरण के साथ ₹500 करोड़ का MoU एलएनजी बंकरिंग सुविधाओं के विकास के लिए किया है?

A. मुंबई पोर्ट ट्रस्ट

B. चेन्नई पोर्ट प्राधिकरण

C. कोचीन पोर्ट प्राधिकरण

D. पारादीप पोर्ट ट्रस्ट 9. C. कोचीन पोर्ट प्राधिकरण भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BPCL) और कोचीन पोर्ट प्राधिकरण ने ₹500 करोड़ का एक समझौता ज्ञापन (MoU) हस्ताक्षरित किया है, जिसके तहत कोच्चि में एलएनजी बंकरिंग सुविधाओं (LNG Bunkering Facilities) का विकास किया जाएगा। यह पहल भारत के ग्रीन पोर्ट और क्लीन फ्यूल मिशन को समर्थन करती है। 10. कोयला क्षेत्र में पारदर्शिता और डिजिटल शासन को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय कोयला और खान मंत्री ने कौन से दो डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किए? A. कोयला दृष्टि और खान सुगम B. कोयला शक्ति डैशबोर्ड और क्लैम्प पोर्टल C. खान डेटा पोर्टल और कोल ट्रैक सिस्टम D. ई-कोल ऐप और माइनलिंक प्लेटफॉर्म

10. B. कोयला शक्ति डैशबोर्ड और क्लैम्प पोर्टल डिजिटल परिवर्तन और पारदर्शी शासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, केंद्रीय कोयला और खान मंत्री जी. किशन रेड्डी ने नई दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दो महत्वपूर्ण डिजिटल प्लेटफॉर्म - ‘कोयला शक्ति डैशबोर्ड (KOYLA SHAKTI Dashboard)’ और ‘कोल लैंड एक्विज़िशन, मैनेजमेंट एंड पेमेंट (CLAMP) पोर्टल’ का शुभारंभ किया। यह पहल कोयला मंत्रालय की दक्षता, पारदर्शिता और डेटा-आधारित शासन की दिशा में एक और बड़ा कदम है। वोटर ID में फोटो, नाम और पता बदलने की क्या है प्रक्रिया, और लगता है कितना टाइम, यहाँ जानें सब कुछ 1. हाल ही में आर्मी स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन भारतीय सेना द्वारा कहाँ किया गया? A. हैदराबाद B. नई दिल्ली C. पुणे D. लखनऊ 1. B. नई दिल्ली भारतीय सेना ने आज नई दिल्ली के मानेकशॉ सेंटर में आर्मी स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन किया। यह कार्यक्रम भारत की खेल यात्रा के एक महत्वपूर्ण मोड़ पर आयोजित हुआ, जिसने ओलंपिक मिशन 2036 के प्रति देश की प्रतिबद्धता में भारतीय सेना के योगदान और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने की भावना को पुनः मजबूत किया। कार्यक्रम में लेफ्टिनेंट जनरल अजय रामदेव, निदेशक जनरल (इंटीग्रेटेड ट्रेनिंग), ने स्वागत भाषण दिया।

2. हाल ही में भारत के किस शहर को यूनेस्को क्रिएटिव सिटी ऑफ़ गैस्ट्रोनॉमी घोषित किया गया है? A. जयपुर B. नासिक C. गुवाहाटी D. लखनऊ 2. D. लखनऊ उज़्बेकिस्तान के समरकंद में आयोजित यूनेस्को महासम्मेलन के 43वें सत्र के दौरान, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को आधिकारिक तौर पर यूनेस्को क्रिएटिव सिटी ऑफ़ गैस्ट्रोनॉमी घोषित किया गया है। लखनऊ अब हैदराबाद (2019) के बाद यह सम्मान पाने वाला दूसरा भारतीय शहर है। यह सम्मान लखनऊ के समृद्ध अवधी व्यंजनों को सम्मानित करता है, जो इसकी पाक कला, आतिथ्य और सांस्कृतिक विरासत को दर्शाता है। 3. हाल ही में ड्रोन-रोधी अभ्यास, "वायु समन्वय-II" का सफल परिक्षण किसके द्वारा आयोजित किया गया? A. भारतीय सेना B. भारतीय वायुसेना C. भारतीय नौसेना D. इंडियन कोस्ट गार्ड 3. A. भारतीय सेना भारतीय सेना ने पुणे स्थित दक्षिणी कमान के तत्वावधान में 28 से 29 अक्टूबर तक रेगिस्तानी क्षेत्र के अग्रिम इलाकों में बड़े पैमाने पर ड्रोन और ड्रोन-रोधी अभ्यास, "वायु समन्वय-II" (Vayu Samanvay) का सफलतापूर्वक आयोजन किया। यह अभ्यास विभिन्न हवाई और ज़मीनी संसाधनों को एकीकृत करके और एक यथार्थवादी, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध और प्रतिस्पर्धी परिचालन वातावरण में बहु-क्षेत्रीय कमान एवं नियंत्रण केंद्रों के संयोजन द्वारा अगली पीढ़ी के युद्ध के लिए सेना की तैयारियों को प्रमाणित करने के लिए डिज़ाइन किया गया था।

4. इंटरनेशनल कोऑपरेटिव एलायंस (ICA) वर्ल्ड कोऑपरेटिव मॉनिटर 2025 की रैंकिंग में विश्व स्तर पर प्रथम स्थान किस भारतीय सहकारी संस्था ने प्राप्त किया? A. IFFCO B. अमूल (GCMMF) C. नाबार्ड D. A और B दोनों 4. B. अमूल (GCMMF) साल 2025 में, दुनिया की शीर्ष सहकारी संस्थाओं की रैंकिंग में भारत की अमूल (GCMMF) और IFFCO ने क्रमशः पहला और दूसरा स्थान हासिल किया है। यह जानकारी इंटरनेशनल कोऑपरेटिव एलायंस (ICA) की वर्ल्ड कोऑपरेटिव मॉनिटर 2025 रिपोर्ट में दी गई, जिसे दोहा, क़तर में जारी किया गया। इन रैंकिंग्स का निर्धारण राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति GDP के अनुपात में टर्नओवर के आधार पर किया गया है, जो आर्थिक प्रदर्शन और सामाजिक प्रभाव दोनों को दर्शाती हैं, और सहकारी सिद्धांतों के अनुरूप हैं। 5. किस संगठन ने EPFO के साथ मिलकर पेंशनभोगियों के लिए घर-घर डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट (DLC) सेवा शुरू की है? A. भारतीय स्टेट बैंक (SBI)

B. इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (IPPB) C. नाबार्ड D. रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया (RBI) 5. B. इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (IPPB) इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (IPPB) और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने मिलकर पेंशनभोगियों के लिए घर-घर डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट (DLC) सेवा शुरू की है। यह सुविधा कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 (EPS-95) के तहत प्रदान की जाएगी। इस पहल के माध्यम से EPFO के पेंशनभोगी अब अपने घर से ही जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकेंगे, जिससे उन्हें बैंकों या EPFO कार्यालयों में जाने की आवश्यकता नहीं होगी। 6. राष्ट्रीय एफपीओ कॉन्क्लेव 2025 (National FPO Conclave 2025) का उद्घाटन किसने किया? A. नरेंद्र सिंह तोमर B. राजनाथ सिंह C. शिवराज सिंह चौहान D. पीयूष गोयल 6. C. शिवराज सिंह चौहान केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने आज दिल्ली में राष्ट्रीय एफपीओ कॉन्क्लेव 2025 (National FPO Conclave 2025) का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम में देशभर के 24 राज्यों और 140 जिलों से आए 500 से अधिक प्रगतिशील किसान, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन (FPOs), इंप्लिमेंटिंग एजेंसियां (IAs) और क्लस्टर आधारित बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन (CBBOs) ने हिस्सा लिया।

7. मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड ने हाल ही में किस कंपनी के साथ लैंडिंग प्लेटफॉर्म डॉक के डिज़ाइन और निर्माण के लिए समझौता किया है? A. लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड B. हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड C. स्वान डिफेंस एंड हेवी इंडस्ट्रीज लिमिटेड (SDHI) D. गोवा शिपयार्ड लिमिटेड 7. C. स्वान डिफेंस एंड हेवी इंडस्ट्रीज लिमिटेड (SDHI) मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड (MDL) ने भारतीय नौसेना के लिए लैंडिंग प्लेटफॉर्म डॉक (LPDs) के डिज़ाइन और निर्माण हेतु स्वान डिफेंस एंड हेवी इंडस्ट्रीज लिमिटेड (SDHI) के साथ एक विशेष साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस सहयोग का उद्देश्य भारतीय नौसेना की आधुनिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उन्नत नौसैनिक प्लेटफॉर्म का विकास और निर्माण करना है। 8. एशिया पैसिफिक सिटीज़ समिट (2025 APCS) 2025 का आयोजन पहली बार किस स्थान पर किया गया है? A. सिंगापुर B. टोक्यो C. दुबई D. सियोल 8. C. दुबई एशिया पैसिफिक सिटीज़ समिट 2025 (2025 APCS) का उद्घाटन 27 अक्टूबर 2025 को एक्सपो सिटी दुबई में हुआ, और यह कार्यक्रम 29 अक्टूबर 2025 तक आयोजित किया गया। यह पहली बार है जब इस समिट का आयोजन मध्य पूर्व, अफ्रीका और दक्षिण एशिया क्षेत्र में किया जा रहा है। इस शिखर सम्मेलन में दुनिया भर के 600 से अधिक शहरों से आए 15,000 से अधिक शहरी नेता, नीतिनिर्माता और नवप्रवर्तक शामिल हुए।

9. भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BPCL) ने किस प्राधिकरण के साथ ₹500 करोड़ का MoU एलएनजी बंकरिंग सुविधाओं के विकास के लिए किया है?

A. मुंबई पोर्ट ट्रस्ट

B. चेन्नई पोर्ट प्राधिकरण

C. कोचीन पोर्ट प्राधिकरण

D. पारादीप पोर्ट ट्रस्ट 9. C. कोचीन पोर्ट प्राधिकरण भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BPCL) और कोचीन पोर्ट प्राधिकरण ने ₹500 करोड़ का एक समझौता ज्ञापन (MoU) हस्ताक्षरित किया है, जिसके तहत कोच्चि में एलएनजी बंकरिंग सुविधाओं (LNG Bunkering Facilities) का विकास किया जाएगा। यह पहल भारत के ग्रीन पोर्ट और क्लीन फ्यूल मिशन को समर्थन करती है। 10. कोयला क्षेत्र में पारदर्शिता और डिजिटल शासन को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय कोयला और खान मंत्री ने कौन से दो डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किए? A. कोयला दृष्टि और खान सुगम B. कोयला शक्ति डैशबोर्ड और क्लैम्प पोर्टल C. खान डेटा पोर्टल और कोल ट्रैक सिस्टम D. ई-कोल ऐप और माइनलिंक प्लेटफॉर्म