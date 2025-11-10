SSC CHSL Exam Pattern 2025: देखें टियर 1 और टियर 2 पेपर पैटर्न

कर्मचारी चयन आयोग (SSC) आधिकारिक अधिसूचना के साथ एसएससी सीएचएसएल एग्जाम पैटर्न जारी करता है। अच्छी तैयारी के लिए पेपर पैटर्न को जानना जरूरी है। एसएससी सीएचएसएल परीक्षा दो चरणों में आयोजित की जाती है — टियर 1 और टियर 2। जहां टियर 1 CBT मोड में होता है, वहीं टियर 2 में कई मॉड्यूल और एक टाइपिंग टेस्ट शामिल होता है।

एसएससी सीएचएसएल टियर 1 परीक्षा 12 नवंबर से शुरू होने वाली है। इसलिए, उम्मीदवारों को परीक्षा के दौरान गैर-जरूरी गलतियों से बचने के लिए एसएससी सीएचएसएल 2025 एग्जाम पैटर्न को ध्यान से देख लेना चाहिए। पैटर्न को समझने से एक अच्छी रणनीति बनाने और समय का सही तरीके से प्रबंधन करने में भी मदद मिलेगी। इस लेख में, आप टियर 1 और टियर 2 के लिए विस्तृत एसएससी सीएचएसएल एग्जाम पैटर्न के साथ-साथ मार्किंग स्कीम और निगेटिव मार्किंग की जानकारी देख सकते हैं।

एसएससी सीएचएसएल एग्जाम पैटर्न 2025

कर्मचारी चयन आयोग (SSC) 3131 रिक्तियों को भरने के लिए 12 नवंबर से एसएससी सीएचएसएल टियर 1 परीक्षा शुरू करेगा। सरकारी कार्यालयों में लोअर डिवीजन क्लर्क (LDCs), जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर (JSOs), या डेटा एंट्री ऑपरेटर (DEOs) बनने की इच्छा रखने वाले उम्मीदवारों को एसएससी सीएचएसएल सिलेबस और एग्जाम पैटर्न को ध्यान से देखना चाहिए। एग्जाम पैटर्न को समझने से उम्मीदवारों को प्रश्नों की संख्या, मार्किंग स्कीम और परीक्षा की समय-सीमा से परिचित होने में मदद मिलती है। इन जानकारियों को जानने से न केवल उनकी परीक्षा की तैयारी बेहतर होगी, बल्कि उन्हें अपने समय और रणनीति की योजना प्रभावी ढंग से बनाने में भी मदद मिलेगी।