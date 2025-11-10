SSC CHSL Exam Pattern 2025: देखें टियर 1 और टियर 2 पेपर पैटर्न

MAHA TET Hall Ticket 2025 Out
By Vijay Pratap Singh
Nov 10, 2025, 19:55 IST

SSC CHSL Exam Pattern 2025 में दो चरण होते हैं: टियर 1 और टियर 2। टीयर 1 में चार सेक्शन होते हैं, जबकि टियर 2 को आगे अलग-अलग मॉड्यूल में बांटा गया है। आने वाली एसएससी सीएचएसएल टियर 1 परीक्षा की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों को पेपर पैटर्न और मार्किंग स्कीम जरूर देखनी चाहिए, ताकि उनके अंक न कटें। यहां एसएससी सीएचएसएल एग्जाम पैटर्न के बारे में विस्तार से जानकारी पाएं।

SSC CHSL Exam Pattern 2025 in hindi
SSC CHSL Exam Pattern 2025 in hindi

कर्मचारी चयन आयोग (SSC) आधिकारिक अधिसूचना के साथ एसएससी सीएचएसएल एग्जाम पैटर्न जारी करता है। अच्छी तैयारी के लिए पेपर पैटर्न को जानना जरूरी है। एसएससी सीएचएसएल परीक्षा दो चरणों में आयोजित की जाती है — टियर 1 और टियर 2। जहां टियर 1 CBT मोड में होता है, वहीं टियर 2 में कई मॉड्यूल और एक टाइपिंग टेस्ट शामिल होता है।

एसएससी सीएचएसएल टियर 1 परीक्षा 12 नवंबर से शुरू होने वाली है। इसलिए, उम्मीदवारों को परीक्षा के दौरान गैर-जरूरी गलतियों से बचने के लिए एसएससी सीएचएसएल 2025 एग्जाम पैटर्न को ध्यान से देख लेना चाहिए। पैटर्न को समझने से एक अच्छी रणनीति बनाने और समय का सही तरीके से प्रबंधन करने में भी मदद मिलेगी। इस लेख में, आप टियर 1 और टियर 2 के लिए विस्तृत एसएससी सीएचएसएल एग्जाम पैटर्न के साथ-साथ मार्किंग स्कीम और निगेटिव मार्किंग की जानकारी देख सकते हैं।

एसएससी सीएचएसएल एग्जाम पैटर्न 2025

कर्मचारी चयन आयोग (SSC) 3131 रिक्तियों को भरने के लिए 12 नवंबर से एसएससी सीएचएसएल टियर 1 परीक्षा शुरू करेगा। सरकारी कार्यालयों में लोअर डिवीजन क्लर्क (LDCs), जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर (JSOs), या डेटा एंट्री ऑपरेटर (DEOs) बनने की इच्छा रखने वाले उम्मीदवारों को एसएससी सीएचएसएल सिलेबस और एग्जाम पैटर्न को ध्यान से देखना चाहिए। एग्जाम पैटर्न को समझने से उम्मीदवारों को प्रश्नों की संख्या, मार्किंग स्कीम और परीक्षा की समय-सीमा से परिचित होने में मदद मिलती है। इन जानकारियों को जानने से न केवल उनकी परीक्षा की तैयारी बेहतर होगी, बल्कि उन्हें अपने समय और रणनीति की योजना प्रभावी ढंग से बनाने में भी मदद मिलेगी।

टियर

प्रकार

मोड

टियर – I

ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस

Online

टियर – II

ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस + स्किल टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट

Online

एसएससी सीएचएसएल टियर 1 एग्जाम पैटर्न 2025

यह पहला चरण है जिसे भर्ती प्रक्रिया में आगे बढ़ने के लिए उम्मीदवारों को पास करना होता है। यह Online मोड में आयोजित किया जाता है, जिसमें 200 अंकों के लिए 100 ऑब्जेक्टिव-टाइप प्रश्न पूछे जाते हैं। हर सही उत्तर के लिए, उम्मीदवारों को 2 अंक मिलेंगे। हर गलत उत्तर के लिए 0.50 अंकों की निगेटिव मार्किंग है। एसएससी सीएचएसएल टियर 1 परीक्षा की अवधि 60 मिनट है।

विषय

प्रश्नों की संख्या

अधिकतम अंक

परीक्षा की अवधि

जनरल इंटेलिजेंस

25

50

60 मिनट (PWD उम्मीदवारों के लिए 80 मिनट)

जनरल अवेयरनेस

25

50

  

क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड (बेसिक अरिथमैटिक स्किल)

25

50

  

इंग्लिश लैंग्वेज (बेसिक नॉलेज)

25

50

  

कुल

100

200

  

एसएससी सीएचएसएल एग्जाम पैटर्न 2025 टियर 2

आयोग ने हाल ही में एसएससी सीएचएसएल टियर 2 परीक्षा के लिए एग्जाम पैटर्न में बदलाव किया है। इस चरण में एक ऑब्जेक्टिव-टाइप परीक्षा और एक टाइपिंग टेस्ट शामिल है। जो उम्मीदवार टियर 1 में एसएससी सीएचएसएल कट ऑफ 2025 से ज्यादा अंक प्राप्त करेंगे, वे टियर 2 में शामिल होने के योग्य होंगे। टियर 2 पेपर पैटर्न के बारे में मुख्य जानकारी यहां दी गई है:

  •    एसएससी सीएचएसएल टियर 2 परीक्षा में तीन सेक्शन होते हैं, और हर सेक्शन में दो मॉड्यूल शामिल हैं।

  •    सेक्शन 1 में, मॉड्यूल I में मैथमेटिकल एबिलिटी और मॉड्यूल II में रीजनिंग और जनरल इंटेलिजेंस शामिल है।

  •    सेक्शन 2 में, मॉड्यूल I इंग्लिश लैंग्वेज और कॉम्प्रिहेंशन पर और मॉड्यूल II जनरल अवेयरनेस पर आधारित है।

  •    सेक्शन 3 में मॉड्यूल I कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट के लिए और मॉड्यूल II स्किल टेस्ट/टाइपिंग टेस्ट के लिए है।

  •    यह परीक्षा एक ही दिन दो सेशन में आयोजित की जाती है — सेशन I और सेशन II।

  •    सेशन I में सेक्शन 1, सेक्शन 2, और सेक्शन 3 का मॉड्यूल I शामिल है।

  •    सेशन II में सेक्शन 3 का मॉड्यूल II होता है, जिसमें स्किल टेस्ट या टाइपिंग टेस्ट शामिल है।

  •    स्किल/टाइपिंग टेस्ट को छोड़कर, सभी मॉड्यूल में ऑब्जेक्टिव-टाइप मल्टीपल-चॉइस प्रश्न होते हैं।

  •    प्रश्न अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में उपलब्ध होते हैं।

  •    सेशन I की अवधि 2 घंटे 15 मिनट है। सेशन II में स्किल/टाइपिंग टेस्ट 10 से 15 मिनट तक चलता है।

विषय (Subject)

प्रश्नों की संख्या (Number of Questions)

अंक (Marks)

समय (Duration)

सेशन-I

      

मैथमेटिकल एबिलिटीज (Mathematical Abilities)

30

180

1 घंटा (1 Hour)

रीजनिंग और जनरल इंटेलिजेंस (Reasoning and General Intelligence)

30

    

इंग्लिश लैंग्वेज और कॉम्प्रिहेंशन (English Language and Comprehension)

40

180

1 घंटा (1 Hour)

जनरल अवेयरनेस (General Awareness)

20

    

कंप्यूटर नॉलेज मॉड्यूल (Computer Knowledge Module)

15

45

15 मिनट (15 Minutes)

सेशन-II

      

स्किल टेस्ट/ टाइपिंग टेस्ट मॉड्यूल (Skill Test/ Typing Test Module)

--

--

DEO: 15 मिनट (15 Minutes) / LDC/JSA: 10 मिनट (10 Minutes)

एसएससी सीएचएसएल मार्किंग स्कीम

नवीनतम एसएससी सीएचएसएल एग्जाम पैटर्न के अनुसार, आयोग टियर 1 में हर सही उत्तर के लिए दो अंक देता है। टियर 2 में, हर सही उत्तर का वेटेज 3 अंक है।

एसएससी सीएचएसएल निगेटिव मार्किंग

SSC ने तुक्केबाजी को रोकने और सही मूल्यांकन सुनिश्चित करने के लिए निगेटिव मार्किंग की नीति बनाई है। एसएससी सीएचएसएल टियर 1 परीक्षा में, हर गलत उत्तर के लिए 0.50 अंक काटे जाते हैं। इसी तरह, टियर 2 में सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3 के मॉड्यूल I में हर गलत उत्तर के लिए 1 अंक की निगेटिव मार्किंग है।

Vijay Pratap Singh
Vijay Pratap Singh

Senior Executive

Vijay Pratap Singh specializes in covering government exams, results and other educational news, helping students and aspirants stay informed with accurate and well-researched updates. He has a Master's degree in Journalism and Mass Communication (MJMC) from Jaipur National University. With a strong academic base in journalism, his writing focuses on exam notifications, result updates, eligibility criteria, course details and preparation strategies to help aspirants make informed career decisions. He covers all the exams conducted by SSC, UPPSC, MPPSC, BPSC and other Govt. Organizations. With a passion for educational journalism, he strives to provide timely, relevant and useful content that benefits students and job seekers.

... Read More

