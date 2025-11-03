Check Women's ODI World Cup Winners List
Rajasthan VDO Answer Key 2025: राजस्थान वीडीओ उत्तर कुंजी rssb.rajasthan.gov.in पर कब आएगी?, जानें

By Vijay Pratap Singh
Nov 3, 2025, 10:13 IST

Rajasthan VDO Gram Vikas Adhikari Answer Key 2025: राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी (VDO) परीक्षा 2 नवंबर को सुबह 11:00 बजे से दोपहर 2:00 बजे तक आयोजित की गई। परीक्षा में शामिल होने वाले सभी उम्मीदवार   अब राजस्थान VDO परीक्षा की उत्तर कुंजी का इंतजार कर रहे है। उत्तर कुंजी पीडीएफ प्रारूप में आधिकारिक वेबसाइट  rssb.rajasthan.gov.in पर अपलोड की जाएगी। राजस्थान वीडीओ उत्तर कुंजी 2025 कैसे डाउनलोड करें, इसके बारे में सभी जानकारी नीचे लेख में देखें।

Rajasthan VDO Gram Vikas Adhikari Answer Key 2025
Rajasthan VDO Gram Vikas Adhikari Answer Key 2025: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) द्वारा आयोजित Village Development Officer (VDO) भर्ती परीक्षा 2025 की उत्तर कुंजी का अभ्यर्थियों को बेसब्री से इंतजार है। राजस्थान वीडीओ उत्तर कुंजी जल्द ही RSSB की आधिकारिक वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in पर जारी की जाएगी। उत्तर कुंजी PDF फाइल के रूप में सेट वाइज अपलोड की जाएगी, ताकि उम्मीदवार अपने प्रश्नपत्र सेट के अनुसार उत्तर जांच सकें। परीक्षा में शामिल अभ्यर्थी वेबसाइट पर जाकर अपनी VDO Answer Key 2025 डाउनलोड कर सकेंगे।

उत्तर कुंजी डाउनलोड करने के बाद उम्मीदवारों को उसमें दिए गए उत्तर और प्रश्नों का मिलान अवश्य करना चाहिए। यदि किसी प्रश्न या उत्तर में त्रुटि पाई जाती है, तो बोर्ड द्वारा निर्धारित समयावधि में आपत्ति दर्ज करने का अवसर भी प्रदान किया जाएगा।

यहां देखें: Rajasthan VDO Question Paper 2025

Rajasthan VDO Answer Key 2025: राजस्थान वीडीओ उत्तर कुंजी हाइलाइट्स

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) के चेयरमैन आलोक राज द्वारा जारी ट्वीट के अनुसार, वीडीओ भर्ती परीक्षा 2025 के लिए कुल 5 लाख 12 हजार उम्मीदवारों ने पंजीकरण कराया था। इनमें से लगभग 81 प्रतिशत अभ्यर्थी परीक्षा में उपस्थित हुए। राजस्थान वीडीओ परीक्षा 2025 से जुड़ी अन्य महत्वपूर्ण जानकारी नीचे दी गई तालिका में देख सकते हैं।

विवरण

जानकारी

भर्ती संगठन का नाम

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB)

पद का नाम

ग्राम विकास अधिकारी (Village Development Officer - VDO)

कुल पद

850 पद

परीक्षा मोड

ऑफलाइन

परीक्षा तिथि

2 नवम्बर 2025 (सुबह 11:00 बजे से दोपहर 2:00 बजे तक)

सिटी स्लिप तिथि

28 अक्टूबर 2025

एडमिट कार्ड तिथि

30 अक्टूबर 2025

उत्तर कुंजी तिथि

नवम्बर 2025 

आधिकारिक वेबसाइट

rssb.rajasthan.gov.in

नौकरी का स्थान

राजस्थान

Rajasthan VDO Gram Vikas Adhikari Answer Key 2025 Kab Aayegi?

राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी (VDO) भर्ती परीक्षा 2025 की उत्तर कुंजी जल्द ही राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) की आधिकारिक वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in पर अपलोड की जाएगी। उम्मीद है कि परीक्षा समाप्त होने के कुछ दिनों के भीतर यानी नवंबर 2025 के अंत तक उत्तर कुंजी जारी हो सकती है। अभ्यर्थी सेट वाइज PDF फाइल डाउनलोड कर अपने उत्तरों का मिलान कर सकेंगे और आवश्यक होने पर आपत्ति भी दर्ज कर पाएंगे।

Rajasthan VDO Answer Key 2025 कैसे डाउनलोड करें?

Rajasthan VDO आंसर-की 2025 डाउनलोड करने के आसान स्टेप्स यहां नीचे देख सकते हैं।

  1. सबसे पहले राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in ओपन करें।

  2. होमपेज पर “Candidate Corner” सेक्शन पर जाएं।

  3. फिर Answer Key सेक्शन पर क्लिक करें।

  4. वहां “Village Development Officer (VDO) 2025” लिंक पर क्लिक करें।

  5. अब उत्तर कुंजी स्क्रीन पर ओपन हो जाएगी।

  6. इसे डाउनलोड करें और अपने उत्तरों का मिलान करें।

  7. यदि किसी प्रश्न या उत्तर में गलती लगे, तो निर्धारित समय सीमा में आपत्ति दर्ज करें।

