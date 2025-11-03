Rajasthan VDO Answer Key 2025: राजस्थान वीडीओ उत्तर कुंजी rssb.rajasthan.gov.in पर कब आएगी?, जानें

Rajasthan VDO Gram Vikas Adhikari Answer Key 2025: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) द्वारा आयोजित Village Development Officer (VDO) भर्ती परीक्षा 2025 की उत्तर कुंजी का अभ्यर्थियों को बेसब्री से इंतजार है। राजस्थान वीडीओ उत्तर कुंजी जल्द ही RSSB की आधिकारिक वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in पर जारी की जाएगी। उत्तर कुंजी PDF फाइल के रूप में सेट वाइज अपलोड की जाएगी, ताकि उम्मीदवार अपने प्रश्नपत्र सेट के अनुसार उत्तर जांच सकें। परीक्षा में शामिल अभ्यर्थी वेबसाइट पर जाकर अपनी VDO Answer Key 2025 डाउनलोड कर सकेंगे। उत्तर कुंजी डाउनलोड करने के बाद उम्मीदवारों को उसमें दिए गए उत्तर और प्रश्नों का मिलान अवश्य करना चाहिए। यदि किसी प्रश्न या उत्तर में त्रुटि पाई जाती है, तो बोर्ड द्वारा निर्धारित समयावधि में आपत्ति दर्ज करने का अवसर भी प्रदान किया जाएगा। यहां देखें: Rajasthan VDO Question Paper 2025 Rajasthan VDO Answer Key 2025: राजस्थान वीडीओ उत्तर कुंजी हाइलाइट्स

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) के चेयरमैन आलोक राज द्वारा जारी ट्वीट के अनुसार, वीडीओ भर्ती परीक्षा 2025 के लिए कुल 5 लाख 12 हजार उम्मीदवारों ने पंजीकरण कराया था। इनमें से लगभग 81 प्रतिशत अभ्यर्थी परीक्षा में उपस्थित हुए। राजस्थान वीडीओ परीक्षा 2025 से जुड़ी अन्य महत्वपूर्ण जानकारी नीचे दी गई तालिका में देख सकते हैं। विवरण जानकारी भर्ती संगठन का नाम राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) पद का नाम ग्राम विकास अधिकारी (Village Development Officer - VDO) कुल पद 850 पद परीक्षा मोड ऑफलाइन परीक्षा तिथि 2 नवम्बर 2025 (सुबह 11:00 बजे से दोपहर 2:00 बजे तक) सिटी स्लिप तिथि 28 अक्टूबर 2025 एडमिट कार्ड तिथि 30 अक्टूबर 2025 उत्तर कुंजी तिथि नवम्बर 2025 आधिकारिक वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in नौकरी का स्थान राजस्थान Rajasthan VDO Gram Vikas Adhikari Answer Key 2025 Kab Aayegi?