Rajasthan Conductor Answer Key 2025: राजस्थान परिचारक उत्तर कुंजी rssb.rajasthan.gov.in पर आज, ऐसे डाउनलोड करें कंडक्टर आंसर-की PDF

RSMSSB Rajasthan Conductor Answer Key 2025: Rajasthan Staff Selection Board (RSSB) ने 2025 की ओर से आयोजित परिचालक (Conductor) भर्ती परीक्षा की आंसर-की आज 12 नवंबर 2025 को अपनी आधिकारिक वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in पर जारी की जाएगी।राजस्थान कंडक्टर भर्ती परीक्षा 6 नवंबर 2025 को राज्य के 14 जिलों में आयोजित की गई थी, जिसमें लगभग 1.08 लाख उम्मीदवार शामिल हुए थे। अब अभ्यर्थी अपनी प्रश्न पुस्तिका सेट (A/B/C/D) के अनुसार उत्तर कुंजी (Answer Key) डाउनलोड कर सकते हैं और अपने संभावित अंकों का अनुमान लगा सकते हैं।

यहां देखें: Rajasthan VDO Answer Key 2025 PDF

राजस्थान परिचालक उत्तर कुंजी 2025 पीडीएफ प्रारूप में जारी की जाएगी, जिसमें सभी प्रश्नों के सही उत्तर दिए होंगे। यदि किसी प्रश्न के उत्तर पर आपत्ति हो, तो उम्मीदवार निर्धारित समय सीमा के भीतर ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। इसके लिए उन्हें तय आपत्ति शुल्क भी जमा करना होगा।