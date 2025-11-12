CAT 2025 Admit Card, Download Link Here
Rajasthan Conductor Answer Key 2025: राजस्थान परिचारक उत्तर कुंजी rssb.rajasthan.gov.in पर आज, ऐसे डाउनलोड करें कंडक्टर आंसर-की PDF

By Vijay Pratap Singh
Nov 12, 2025, 12:47 IST

Rajasthan Conductor Answer Key 2025: राजस्थान कंडक्टर परीक्षा 6 नवंबर 2025 को सुबह 11:00 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक आयोजित की गई थी। उम्मीदवार जो इस परीक्षा में उपस्थित हुए थे, वे अपनी उत्तर कुंजी rssb.rajasthan.gov.in पर से डाउनलोड कर सकते हैं। राजस्थान परिचारक उत्तर कुंजी 2025 पीडीएफ प्रारूप में उपलब्ध होगी। इस भर्ती अभियान के माध्यम से कंडक्टर के कुल 500 पद भरे जाएंगे।

Rajasthan Conductor (परिचारक) Answer Key 2025 PDF
Rajasthan Conductor (परिचारक) Answer Key 2025 PDF

RSMSSB Rajasthan Conductor Answer Key 2025: Rajasthan Staff Selection Board (RSSB) ने 2025 की ओर से आयोजित परिचालक (Conductor) भर्ती परीक्षा की आंसर-की आज 12 नवंबर 2025 को अपनी आधिकारिक वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in पर जारी की जाएगी।राजस्थान कंडक्टर भर्ती परीक्षा 6 नवंबर 2025 को राज्य के 14 जिलों में आयोजित की गई थी, जिसमें लगभग 1.08 लाख उम्मीदवार शामिल हुए थे। अब अभ्यर्थी अपनी प्रश्न पुस्तिका सेट (A/B/C/D) के अनुसार उत्तर कुंजी (Answer Key) डाउनलोड कर सकते हैं और अपने संभावित अंकों का अनुमान लगा सकते हैं।

राजस्थान परिचालक उत्तर कुंजी 2025 पीडीएफ प्रारूप में जारी की जाएगी, जिसमें सभी प्रश्नों के सही उत्तर दिए होंगे। यदि किसी प्रश्न के उत्तर पर आपत्ति हो, तो उम्मीदवार निर्धारित समय सीमा के भीतर ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। इसके लिए उन्हें तय आपत्ति शुल्क भी जमा करना होगा।

राजस्थान परिचारक उत्तर कुंजी 2025 - हाइलाइट्स 

RSSB ने 6 नवंबर, 2025 को राजस्थान भर में 500 रिक्तियों के लिए राजस्थान कंडक्टर (परिचारक) लिखित परीक्षा सफलतापूर्वक आयोजित की। नीचे दी गई तालिका में राजस्थान परिचारक भर्ती परीक्षा उत्तर कुंजी से संबंधित अन्य विवरण देखें।

विवरण

जानकारी

संगठन का नाम

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB)

भर्ती का नाम

राजस्थान कंडक्टर भर्ती 2025

पद का नाम

कंडक्टर (Conductor)

कुल रिक्तियों की संख्या

500 पद

परीक्षा तिथि

6 नवम्बर 2025 (सुबह 11:00 बजे से 1:00 बजे तक)

एडमिट कार्ड जारी होने की तिथि

3 नवम्बर 2025

उत्तर कुंजी (Answer Key)

12 नवम्बर 2025

आधिकारिक वेबसाइट

rssb.rajasthan.gov.in

Screenshot 2025-11-12 115610

Rajasthan Conductor Answer Key 2025 PDF कैसे डाउनलोड करें?

उम्मीदवार नीचे दिए आसान चरणों की मदद से राजस्थान कंडक्टर (परिचारक) उत्तर कुंजी 2025 पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं।

  • पहले आप RSSB की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
  • फिर होम पेज पर Candidate Corner में Answer Key पर क्लिक करें।
  • वहां राजस्थान परिचारक भर्ती परीक्षा उत्तर कुंजी पीडीएफ लिंक पर क्लिक करें
  • उत्तर कुंजी डाउनलोड करें और उत्तरों की मिलान करें।

Vijay Pratap Singh
Vijay Pratap Singh

Senior Executive

Vijay Pratap Singh specializes in covering government exams, results and other educational news, helping students and aspirants stay informed with accurate and well-researched updates. He has a Master's degree in Journalism and Mass Communication (MJMC) from Jaipur National University. With a strong academic base in journalism, his writing focuses on exam notifications, result updates, eligibility criteria, course details and preparation strategies to help aspirants make informed career decisions. He covers all the exams conducted by SSC, UPPSC, MPPSC, BPSC and other Govt. Organizations. With a passion for educational journalism, he strives to provide timely, relevant and useful content that benefits students and job seekers.

