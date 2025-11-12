RSSB Rajasthan VDO Answer Key 2025 OUT: राजस्थान वीडीओ उत्तर कुंजी rssb.rajasthan.gov.in पर जारी, डाउनलोड करें ग्राम विकास अधिकारी आंसर-की PDF

RSSB Rajasthan VDO Answer Key 2025 OUT: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) ने ग्राम विकास अधिकारी (VDO) भर्ती परीक्षा 2025 की उत्तर कुंजी आज 12 नवंबर 2025 को जारी कर दी है। परीक्षा में शामिल सभी अभ्यर्थी अब आधिकारिक RSSB की वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in पर जाकर अपनी आंसर-की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा में प्रदेशभर में 2 नवंबर 2025 को आयोजित की गई थी जिसमें कुल 5 लाख 12 हजार उम्मीदवारों ने भाग लिया था, जो अब अपने उत्तरों की जांच कर सकते हैं और संभावित अंक का अनुमान लगा सकते हैं। राजस्थान वीडीओ उत्तर कुंजी 2025 में प्रश्न-पुस्तिका सेट A, B, C और D के अनुसार सही उत्तर दिए गए हैं। उम्मीदवार अपनी बुकलेट सेट के अनुसार RSSB VDO आंसर की 2025 डाउनलोड करके उसका मिलान कर सकते हैं। इससे उम्मीदवारों को यह पता लगाने में मदद मिलेगी कि उन्होंने परीक्षा में कितने प्रश्न सही किए हैं और उनकी अनुमानित स्कोर क्या हो सकती है।

यहां देखें: Rajasthan VDO Question Paper 2025 इसके अलावा, यदि किसी प्रश्न के उत्तर को लेकर उम्मीदवारों को कोई आपत्ति है, तो वे निर्धारित समय सीमा के भीतर ऑनलाइन माध्यम से अपनी आपत्तियाँ दर्ज करा सकते हैं। आपत्ति दर्ज करने की प्रक्रिया 18 नवंबर से 20 नवंबर 2025 तक निर्धारित की गई है। बोर्ड सभी आपत्तियों पर विचार करने के बाद अंतिम उत्तर कुंजी (Final Answer Key) जारी करेगा। Rajasthan VDO Answer Key 2025- आरएसएसबी ग्राम विकास अधिकारी उत्तर कुंजी 2025 हाइलाइट्स उम्मीदवार राजस्थान वीडीओ परीक्षा उत्तर कुंजी 2025 से संबंधित सभी जानकारी नीचे दी तालिका में देख सकते हैं। परीक्षा बोर्ड का नाम राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) परीक्षा का नाम राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी (VDO) परीक्षा 2025 विज्ञापन संख्या 03/2025 पद का नाम ग्राम विकास अधिकारी (Village Development Officer - VDO) कुल रिक्त पदों की संख्या 850 आरएसएसबी राजस्थान VDO उत्तर कुंजी 2025 जारी तिथि 12 नवम्बर 2025 आपत्ति तिथि 18 नवंबर से 20 नवंबर 2025 तक राजस्थान VDO परीक्षा तिथि 2 नवम्बर 2025 निगेटिव मार्किंग प्रत्येक गलत उत्तर पर ⅓ अंक की कटौती आधिकारिक वेबसाइट www.rssb.rajasthan.gov.in

RSSB VDO Answer Key 2025 PDF Download Link-Active राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) ने आज 12 नवंबर 2025 को आधिकारिक वेबसाइट www.rssb.rajasthan.gov.in पर राजस्थान VDO उत्तर कुंजी 2025 पीडीएफ अपलोड कर दी है। RSSB Gram Vikas Adhikari Answer Key 2025 सेट A, B, C और D डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए लिंक पर क्लिक करें। Rajasthan Gram Vikas Adhikari Answer Key 2025 PDF (K23L) यहां क्लिक करें राजस्थान वीडीओ उत्तर कुंजी 2025 कैसे डाउनलोड करें? RSSB राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी (VDO) उत्तर कुंजी 2025 डाउनलोड करने के आसान चरण यहां से प्राप्त करें:- सबसे पहले आप RSSB की आधिकारिक वेबसाइट https://rssb.rajasthan.gov.in पर जाएं।

होमपेज पर उपलब्ध "Candidate Corner" सेक्शन में Answer Key ऑप्शन पर क्लिक करें।

अब "ग्राम विकास अधिकारी परीक्षा 2025 उत्तर कुंजी पीडीएफ" लिंक पर क्लिक करें

राजस्थान वीडीओ उत्तर कुंजी डाउनलोड करें और अपने उत्तरों का मिलान करें।