BTEUP Odd Semester Admit Card 2025 Link: बीटीईयूपी एडमिट कार्ड bteup.ac.in पर होगा जारी, डाउनलोड करें UPBTE हॉल टिकट

BTEUP Odd Semester Admit Card 2025: राज्य की तकनीकी शिक्षा परिषद् BTEUP जल्द ही अपने विषम सेमेस्टर की परीक्षाओं के लिए एडमिट कार्ड 2025 जारी करने वाली है। एडमिट कार्ड ऑनलाइन मोड में www.bteup.ac.in पर उपलब्ध होगा। अभ्यर्थी अपने रोल नंबर का उपयोग करके हॉल टिकट प्राप्त कर सकेंगे। ऑड सेमेस्टर की परीक्षाएं 17 नवंबर, 2025 से शुरू होगी और 2 जनवरी, 2025 तक चलेगी। जबकि विशेष बैक पेपर के लिए परीक्षाएं 17 नवंबर, 2025 से 5 जनवरी, 2025 तक आयोजित की जाएगी। परीक्षा में बैठने के लिए छात्रों के पास एडमिट कार्ड होना बहुत जरूरी है।

bteup.ac.in admit card Download Link

उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद (BTEUP) ने नवंबर-दिसंबर परीक्षाओं के लिए अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर BTEUP एडमिट कार्ड 2025 लिंक जारी करेगा। एडमिट कार्ड लिंक एक्टिव होने के बाद, छात्र आवश्यक लॉगिन क्रेडेंशियल (नामांकन संख्या और पासवर्ड) भरकर हॉल टिकट प्राप्त कर सकेंगे।