CG Vyapam Ward Boy Result 2025: घोषित हुआ सीजी व्यापम परिणाम, यहां से करें vyapamcg.cgstate.gov.in. डाउनलोड

By Priyanka Pal
Nov 13, 2025, 13:19 IST

 CG Vyapam Ward Boy Result 2025: सीजी व्यापम की ओर से 12 नवंबर, 2025 को व्यापम वार्ड बॉय और वार्ड आया परिणाम 2025 जारी कर दिया है। जो उम्मीदवार 12 अक्टूबर, 2025 को आयोजित सीजी व्यापम वार्ड बॉय और वार्ड आया में शामिल हुए थे, वे अपना परिणाम डायरेक्ट लिंक के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं।

CG Vyapam Ward Boy Result 2025
CG Vyapam Ward Boy Result 2025: छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल ( CG Vyapam) की ओर से वार्ड बॉय और वार्ड आया के लिए सीजी व्यापम परिणाम 12 नवंबर, 2025 को जारी कर दिया गया है। जो उम्मीदवार 12 अक्टूबर, 2025 को आयोजित सीजी व्यापम वार्ड बॉय और वार्ड आया में उपस्थित हुए थे, वे ऑफिशियल वेबसाइट vyapamcg.cgstate.gov.in पर जाकर देख सकते हैं। उम्मीदवारों को अपने परिणाम को देखने के लिए रोल नंबर और जन्मतिथि की आवश्यकता होगी। 

CG Vyapam Ward Boy Result 2025: परिणाम लिंक 

सीजी व्यापम वार्ड बॉय और वार्ड आया परिणाम 12 नवंबर को जारी कर दिया गया है। जिसे उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट vyapamcg.cgstate.gov.in पर जाकर देख सकते हैं। सीजी व्यापम ने देश/राज्य के विभिन्न केंद्रों पर वार्ड बॉय और वार्ड आया के लिए परीक्षा आयोजित की थी। उम्मीदवार नीचे दिए डायरेक्ट लिंक पर क्लिक कर अपना परिणाम डाउनलोड कर सकते हैं:

सीजी व्यापम वार्ड बॉय परिणाम 2025

यहां क्लिक करें

CG Vyapam Ward Boy Result 2025: महत्वपूर्ण विवरण 

संबंधित भर्ती परीक्षा के माध्यम से वार्ड बॉय और वार्ड आया के कुल 100 रिक्त पदों को भरना है। जिसमें वार्ड बॉय के 50 पद और वार्ड आया के 50 पदों को भरना है। अधिक जानकारी के लिए नीचे दी गई टेबल देखें:

भर्ती प्राधिकरण का नाम 

छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल ( CG Vyapam) 

पद का नाम 

वार्ड बॉय और वार्ड आया

पदों की संख्या 

100

परीक्षा तिथि 

12 अक्टूबर, 2025

परिणाम तिथि 

12 नवंबर, 2025

ऑफिशियल वेबसाइट 

vyapamcg.cgstate.gov.in 

CG Vyapam Ward Boy Result 2025: ऑनलाइन परिणाम की जांच कैसे करें?

उम्मीदवार छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा आधिकारिक तौर पर जारी किए गए वार्ड बॉय और वार्ड आया पद के लिए सीजी व्यापम परिणाम 2025 की जांच नीचे दिए गए साधारण चरणों के माध्यम से कर सकते हैं:

चरण 1 सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट vyapamcg.cgstate.gov.in पर जाएं। 

चरण 2 होमपेज पर, CG Vyapam Ward Boy and Ward Aaya Result 2025 लिंक पर जाएं। 

चरण 3 अब अपना लॉगिन विवरण दर्ज कर सबमिट बटन पर क्लिक करें। 

चरण 4 अब सीजी व्यापम परीक्षा परिणाम 2025 आपकी स्क्रीन पर दिखाई देगा। 

चरण 5 उम्मीदवार इसे डाउनलोड करें। 

Priyanka Pal
Priyanka Pal

Content Writer

Priyanka Pal is a passionate writer with 2.5 years of experience in creative storytelling and research writing. She is a graduate with a BJMC from Ramlal Anand College, Delhi University. With a strong background in social media handling and education beat coverage, she brings both creativity and insight to her work. Her interests also include general knowledge and current affairs, allowing her to engage a wide range of audiences with compelling and informative content.

... Read More

