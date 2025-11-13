CG Vyapam Ward Boy Result 2025: घोषित हुआ सीजी व्यापम परिणाम, यहां से करें vyapamcg.cgstate.gov.in. डाउनलोड

CG Vyapam Ward Boy Result 2025: छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल ( CG Vyapam) की ओर से वार्ड बॉय और वार्ड आया के लिए सीजी व्यापम परिणाम 12 नवंबर, 2025 को जारी कर दिया गया है। जो उम्मीदवार 12 अक्टूबर, 2025 को आयोजित सीजी व्यापम वार्ड बॉय और वार्ड आया में उपस्थित हुए थे, वे ऑफिशियल वेबसाइट vyapamcg.cgstate.gov.in पर जाकर देख सकते हैं। उम्मीदवारों को अपने परिणाम को देखने के लिए रोल नंबर और जन्मतिथि की आवश्यकता होगी।
|
सीजी व्यापम वार्ड बॉय परिणाम 2025
CG Vyapam Ward Boy Result 2025: महत्वपूर्ण विवरण
संबंधित भर्ती परीक्षा के माध्यम से वार्ड बॉय और वार्ड आया के कुल 100 रिक्त पदों को भरना है। जिसमें वार्ड बॉय के 50 पद और वार्ड आया के 50 पदों को भरना है। अधिक जानकारी के लिए नीचे दी गई टेबल देखें:
|
भर्ती प्राधिकरण का नाम
|
छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल ( CG Vyapam)
|
पद का नाम
|
वार्ड बॉय और वार्ड आया
|
पदों की संख्या
|
100
|
परीक्षा तिथि
|
12 अक्टूबर, 2025
|
परिणाम तिथि
|
12 नवंबर, 2025
|
ऑफिशियल वेबसाइट
|
vyapamcg.cgstate.gov.in
CG Vyapam Ward Boy Result 2025: ऑनलाइन परिणाम की जांच कैसे करें?
उम्मीदवार छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा आधिकारिक तौर पर जारी किए गए वार्ड बॉय और वार्ड आया पद के लिए सीजी व्यापम परिणाम 2025 की जांच नीचे दिए गए साधारण चरणों के माध्यम से कर सकते हैं:
चरण 1 सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट vyapamcg.cgstate.gov.in पर जाएं।
चरण 2 होमपेज पर, CG Vyapam Ward Boy and Ward Aaya Result 2025 लिंक पर जाएं।
चरण 3 अब अपना लॉगिन विवरण दर्ज कर सबमिट बटन पर क्लिक करें।
चरण 4 अब सीजी व्यापम परीक्षा परिणाम 2025 आपकी स्क्रीन पर दिखाई देगा।
चरण 5 उम्मीदवार इसे डाउनलोड करें।
