CG Vyapam Ward Boy Result 2025: घोषित हुआ सीजी व्यापम परिणाम, यहां से करें vyapamcg.cgstate.gov.in. डाउनलोड

CG Vyapam Ward Boy Result 2025: परिणाम लिंक

सीजी व्यापम वार्ड बॉय और वार्ड आया परिणाम 12 नवंबर को जारी कर दिया गया है। जिसे उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट vyapamcg.cgstate.gov.in पर जाकर देख सकते हैं। सीजी व्यापम ने देश/राज्य के विभिन्न केंद्रों पर वार्ड बॉय और वार्ड आया के लिए परीक्षा आयोजित की थी। उम्मीदवार नीचे दिए डायरेक्ट लिंक पर क्लिक कर अपना परिणाम डाउनलोड कर सकते हैं: