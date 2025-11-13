NLSAT 2026 का नोटिफिकेशन nls.ac.in पर जारी, रजिस्ट्रेशन 15 नवंबर से शुरू; यहां देखें पूरी जानकारी

NLSAT 2026 Notification: नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी (NLSIU) बैंगलोर ने नेशनल लॉ स्कूल एप्टीट्यूड टेस्ट (NLSAT) 2026 का आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। कैंडिडेट को नोटिफिकेशन देखने के लिए आधिकारिक वेबसाइट nls.ac.in पर जाना होगा। आवेदन प्रक्रिया 15 नवंबर, 2025 से शुरू होगी। यह परीक्षा 26 अप्रैल, 2026 को आयोजित की जाएगी।
NLSAT 2026 की मुख्य बातें
NLSAT 2026 से जुड़ी जानकारी के लिए नीचे दी गई टेबल देखें:
|
अवलोकन
|
विवरण
|
घटना नाम
|
एनएलएसएटी 2026 अधिसूचना जारी
|
परीक्षा का नाम
|
नेशनल लॉ स्कूल एप्टीट्यूड टेस्ट (एनएलएसएटी) 2026
|
बोर्ड का नाम
|
नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी (एनएलएसआईयू) बैंगलोर
|
शैक्षणिक वर्ष
|
2026-27
|
आधिकारिक वेबसाइट
|
धारा
|
कानून
|
स्तर
|
स्नातकोत्तर पीएचडी
|
प्रोग्राम
|
बी.ए. (ऑनर्स)एलएलबी (ऑनर्स)सार्वजनिक नीति में मास्टर (एमपीपी)पीएचडी
|
अधिसूचना दिनांक
|
13 नवंबर, 2025
|
आवेदन तिथि
|
15 नवंबर, 2025
|
परीक्षा तिथि
|
26 अप्रैल, 2026
NLSAT 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे करें?
NLSAT 2026 के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के लिए कैंडिडेट को नीचे दिए गए स्टेप्स का पालन करना होगा:
- आधिकारिक वेबसाइट nls.ac.in पर जाएं।
- एडमिशन सेक्शन में जाएं।
- 15 नवंबर, 2025 से NLSAT 2026 का आवेदन फॉर्म भरें।
- अपनी व्यक्तिगत जानकारी भरें और कोर्स चुनें।
- अपने जरूरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें।
- ऑनलाइन आवेदन शुल्क का भुगतान करें।
- भविष्य में उपयोग के लिए कन्फर्मेशन पेज को सेव कर लें।
NLSAT 2026 की महत्वपूर्ण तारीखें
कैंडिडेट यहां NLSAT 2026 परीक्षा की महत्वपूर्ण तारीखें देख सकते हैं।
|
घटनाएं
|
विवरण
|
अधिसूचना जारी
|
13 नवंबर, 2025
|
आवेदन प्रारंभ तिथि
|
15 नवंबर, 2025
|
आवेदन की समय सीमा
|
टीबीए
|
एनएलएसएटी 2026 परीक्षा तिथि
|
26 अप्रैल, 2026
NLSAT 2026 Official Announcement
