Current Affairs One Liners Exam Booster 10-16 Nov 2025: संयुक्त सैन्य अभ्यास "अभ्यास मित्र शक्ति-2025"

यह Current Affairs One Liners Booster उन सभी छात्रों के लिए तैयार किया गया है जो SSC, Bank, Railway, RRB, UPSSSC, STET जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ आपको रोज़ के सबसे महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स बेहद आसान, संक्षिप्त और याद रखने योग्य वन लाइनर फ़ॉर्मेट में है। इसे परीक्षा तैयारी को तेज, सटीक और एग्ज़ाम-ओरिएंटेड बनाने के लिए बनाया गया है, ताकि आप कम समय में अधिक अंक हासिल कर सकें।

भारत किस देश के साथ मिलकर संयुक्त सैन्य अभ्यास "अभ्यास मित्र शक्ति-2025" का आयोजन कर रहा है- श्रीलंका

भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2025 का आयोजन किस शहर में किया जायेगा- चंडीगढ़

भारतीय नौसेना का जहाज आईएनएस सावित्री अपतटीय गश्ती पोत (ओपीवी) हाल ही में किस देश की यात्रा पर है- मोजाम्बिक

राष्ट्रीय शिक्षा दिवस हर साल कब मनाया जाता है- 11 नवंबर

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस देश की दो दिवसीय (11-12 नवंबर) राजकीय यात्रा पर है- भूटान

केंद्रीय ग्रामीण विकास तथा कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हाल ही में किस राज्य में ‘वाटरशेड महोत्सव’ का उद्घाटन किया- आंध्र प्रदेश

भारतीय कॉरपोरेट कार्य संस्थान (आईआईसीए) ने किस मंत्रालय के साथ साझेदारी में वरिष्ठ रक्षा अधिकारियों के लिए प्रमाणन कार्यक्रम के तीसरे बैच का उद्घाटन किया- रक्षा मंत्रालय

हाल ही में भारत ने किस देश के साथ पनडुब्बी खोज और बचाव सहयोग के समझौते पर हस्ताक्षर किए- वियतनाम

भारत ने हाल ही में किस देश के साथ व्यापार और समुद्री क्षेत्र को मजबूत करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए- अंगोला

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कारपोरेट अफेयर्स (आईआईसीए) किसके साथ मिलकर सीएसआर, ईएसजी और सस्टेनेबिलिटी पर वाइब्रैंट कार्यक्रम शुरू किया- डब्ल्यूएनएस ग्लोबल सर्विसेज

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी सचिव श्री एस. कृष्णन ने साइबर प्रत्यास्थता सुदृढ़ करने के लिए किस राज्य में “साइबर भारत सेतु” कार्यशाला का उद्घाटन किया- त्रिपुरा

भारत की सबसे बड़ी और पहली 3 मेगावॉट-घंटे क्षमता वाली वैनेडियम रेडॉक्स फ्लो बैटरी (वीआरएफबी) प्रणाली का उद्घाटन किसने किया- विद्युत व आवास और शहरी कार्य मंत्री श्री मनोहर लाल

यूआईडीएआई ने बच्चों के लिए आधार बायोमेट्रिक अपडेट को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है- बिहेवियरल इनसाइट्स लिमिटेड (रिसर्च फर्म)