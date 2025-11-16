दिल्ली की सबसे लंबी नहर कौन-सी है, पढ़ें यहां

दिल्ली देश की दिल कही जाती है। इतिहास के पन्ने पलटें, तो हमें दिल्ली का गौरवशाली इतिहास देखने को मिलता है। यह वह शहर है, जिसे 7 बार बसाया गया और 7 बार उजाड़ा गया। ऐसे में समय-समय के साथ इस शहर ने कई शासकों की सत्ता बदलते हुए देखी है। अलग-अलग शहरों के बसने के साथ-साथ यहां नदी और नहरों की आवश्यकता हुई। इस कड़ी में यहां नदियों से नहरों का निर्माण भी हुआ है। आज दिल्ली में नदियों के साथ-साथ नहर भी है। हालांकि, क्या आप जानते हैं कि दिल्ली की सबसे लंबी नहर कौन-सी है, यदि नहीं, तो इस लेख के माध्यम से हम इस बारे में जानेंगे। कहां से आती है मूनक नहर दिल्ली में मूनक नहर हरियाणा के करनाल जिले के मूनक गांव से आती है। इसका वास्तविक नाम कैरिज सिस्टम ऑफ वॉटर फॉर दिल्ली(CSWD) है। इसे पश्चिमी यमुना नहर भी कहा जाता है। कुल कितनी लंबी है मूनक नहर दिल्ली में आने वाली मूनक नहर की कुल लंबाई 102 किलोमीटर है, जो कि हरियाणा से बहती हुई दिल्ली के हैदरपुर ट्रीटमेंट प्लांट तक पहुंचती है।

दिल्ली में कहां से प्रवेश करती है नहर दिल्ली में मूनक नहर का पानी बाहरी इलाके यानि कि झड़ौदा कलां से आता है। यहां से होते हुए यह हैदरपुर प्लांट तक पहुंचता है, जहां इसके पानी को शोधित कर पीने लायक बनाया जाता है। दिल्ली के लिए क्यों जरूरी है नहर दिल्ली के लिए मूनक नहर का विशेष महत्त्व है। इस नहर का निर्माण दिल्ली में पेयजल की समस्या को देखते हुए किया गया था। इतिहासकार बताते हैं कि दिल्ली में शुरू से ही यमुना का पानी नहीं पिया गया है। शुरू से ही यहां नहरों का पानी पिया गया है। आपको बता दें कि पुरानी पश्चिमी यमुना नहर खुली थी, जिसमें पानी चोरी और प्रदूषण की समस्या हुआ करती थी। ऐसे में इस नहर को निर्माण हुआ। सीलबंद किया गया था निर्माण मूनक नहर का निर्माण सीलबंद जलमार्ग के रूप में किया गया था। यह नहर पुरानी नहर के समानांतर चलती है, लेकिन यह ऊपर के ढकी हुई होती है। ऐसे में इसमें पानी चोरी और गंदगी की समस्या नहीं होती है।