AIBE Admit Card 2025
Focus
Quick Links

दिल्ली की सबसे लंबी नहर कौन-सी है, पढ़ें यहां

By Kishan Kumar
Nov 16, 2025, 14:52 IST

दिल्ली को देश का दिल कहा जाता है। यह शहर भारत का वह शहर है, जिसे सात बार उजाड़ा गया और सात बार बसाया गया। इस कड़ी में यहां अलग-अलग शासकों के समय अलग-अलग शहर बसे। शहरों के साथ-साथ यहां नदी और नहरों का भी इतिहास बदला। ऐसे में क्या आप जानते हैं कि दिल्ली की सबसे लंबी नहर कौन-सी है,यदि नहीं, तो इस लेख के माध्यम से हम इस बारे में जानेंगे। 

Add as a preferred source on Google
Join us
दिल्ली की सबसे लंबी नहर
दिल्ली की सबसे लंबी नहर

दिल्ली देश की दिल कही जाती है। इतिहास के पन्ने पलटें, तो हमें दिल्ली का गौरवशाली इतिहास देखने को मिलता है। यह वह शहर है, जिसे 7 बार बसाया गया और 7 बार उजाड़ा गया। ऐसे में समय-समय के साथ इस शहर ने कई शासकों की सत्ता बदलते हुए देखी है। अलग-अलग शहरों के बसने के साथ-साथ यहां नदी और नहरों की आवश्यकता हुई।

इस कड़ी में यहां नदियों से नहरों का निर्माण भी हुआ है। आज दिल्ली में नदियों के साथ-साथ नहर भी है। हालांकि, क्या आप जानते हैं कि दिल्ली की सबसे लंबी नहर कौन-सी है, यदि नहीं, तो इस लेख के माध्यम से हम इस बारे में जानेंगे। 

कहां से आती है मूनक नहर

दिल्ली में मूनक नहर हरियाणा के करनाल जिले के मूनक गांव से आती है। इसका वास्तविक नाम कैरिज सिस्टम ऑफ वॉटर फॉर दिल्ली(CSWD) है। इसे पश्चिमी यमुना नहर भी कहा जाता है। 

कुल कितनी लंबी है मूनक नहर

दिल्ली में आने वाली मूनक नहर की कुल लंबाई 102 किलोमीटर है, जो कि हरियाणा से बहती हुई दिल्ली के हैदरपुर ट्रीटमेंट प्लांट तक पहुंचती है।

दिल्ली में कहां से प्रवेश करती है नहर 

दिल्ली में मूनक नहर का पानी बाहरी इलाके यानि कि झड़ौदा कलां से आता है। यहां से होते हुए यह हैदरपुर प्लांट तक पहुंचता है, जहां इसके पानी को शोधित कर पीने लायक बनाया जाता है।  

दिल्ली के लिए क्यों जरूरी है नहर

दिल्ली के लिए मूनक नहर का विशेष महत्त्व है। इस नहर का निर्माण दिल्ली में पेयजल की समस्या को देखते हुए किया गया था। इतिहासकार बताते हैं कि दिल्ली में शुरू से ही यमुना का पानी नहीं पिया गया है। शुरू से ही यहां नहरों का पानी पिया गया है। आपको बता दें कि पुरानी पश्चिमी यमुना नहर खुली थी, जिसमें पानी चोरी और प्रदूषण की समस्या हुआ करती थी। ऐसे में इस नहर को निर्माण हुआ।

सीलबंद किया गया था निर्माण

मूनक नहर का निर्माण सीलबंद जलमार्ग के रूप में किया गया था। यह नहर पुरानी नहर के समानांतर चलती है, लेकिन यह ऊपर के ढकी हुई होती है। ऐसे में इसमें पानी चोरी और गंदगी की समस्या नहीं होती है।

कितना पहुंचता है दिल्ली में पानी

दिल्ली में मूनक नहर के माध्यम से 800 क्यूसेक पानी दिल्ली तक पहुंचाया जाता है। ऐसे में इससे दिल्ली की एक बड़ी आबादी को पानी पहुंचता है।

हम उम्मीद करते हैं कि यह लेख आपको पसंद आया होगा। इसी तरह सामान्य अध्ययन से जुड़ा अन्य लेख पढ़ने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें।

पढ़ेंःहिंदू पौराणिक कथाओं के बारे में कितनी है आपकी जानकारी, परखें यहां

Kishan Kumar
Kishan Kumar

Senior content writer

A seasoned journalist with over 7 years of extensive experience across both print and digital media, skilled in crafting engaging and informative multimedia content for diverse audiences. His expertise lies in transforming complex ideas into clear, compelling narratives that resonate with readers across various platforms. At Jagran Josh, Kishan works as a Senior Content Writer (Multimedia Producer) in the GK section. He can be reached at Kishan.kumar@jagrannewmedia.com
... Read More

Latest Stories

आप जागरण जोश पर भारत, विश्व समाचार, खेल के साथ-साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए समसामयिक सामान्य ज्ञान, सूची, जीके हिंदी और क्विज प्राप्त कर सकते है. आप यहां से कर्रेंट अफेयर्स ऐप डाउनलोड करें.

Trending

Popular Searches

Latest Education News