AIBE Admit Card 2025
Focus
Quick Links

हिंदू पौराणिक कथाओं के बारे में कितनी है आपकी जानकारी, परखें यहां

By Kishan Kumar
Nov 16, 2025, 12:38 IST

क्या आपको हिंदू पौराणिक कथाओं की अच्छी समझ है? इस मजेदार क्विज के साथ हिंदू पौराणिक कथाओं के बारे में अपने ज्ञान को अभी परखें।

Add as a preferred source on Google
Join us
हिंदू पौराणिक कथाओं पर क्विज
हिंदू पौराणिक कथाओं पर क्विज

हिंदू पौराणिक कथाएं हिंदू धर्म में पूजे जाने वाले कई देवी-देवताओं की कहानियों और कथाओं का एक विशाल सागर है। इसमें उनके विकास और दुनिया के निर्माण के बारे में कई विवरण मिलते हैं।

यह क्विज प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों और पौराणिक कथाओं तथा धार्मिक अध्ययन में रुचि रखने वालों के लिए बहुत फायदेमंद होगा।

चलिए, शुरू करते हैं।

हिंदू पौराणिक कथाओं पर उत्तरों के साथ सामान्य ज्ञान के प्रश्न

1. हिंदू त्रिदेवों में "विनाशक" के रूप में किसे जाना जाता है?

(क) गणेश

(ख) शिव

(ग) विष्णु

(घ) काली

सही उत्तर: (ख) शिव

स्पष्टीकरण: शिव, जिन्हें महादेव के नाम से भी जाना जाता है, हिंदू धर्म के त्रिदेवों में से एक हैं। उन्हें हिंदू पौराणिक कथाओं में विनाशक माना जाता है।


2. हिंदू पौराणिक कथाओं में धन और समृद्धि की देवी कौन हैं?

(क) सरस्वती

(ख) दुर्गा

(ग) काली

(घ) लक्ष्मी

सही उत्तर: (घ) लक्ष्मी

स्पष्टीकरण: हिंदू पौराणिक कथाओं में लक्ष्मी को धन की देवी माना जाता है। वह विष्णु नारायण की पत्नी हैं, जो हिंदू धर्म के त्रिदेवों में से एक हैं।


3. कार्तिकेय का वाहन कौन-सा पक्षी है?

(क) हंस

(ख) गरुड़

(ग) मोर

(घ) कौआ

सही उत्तर: (ग) मोर

स्पष्टीकरण: कार्तिकेय, जिन्हें स्कंद या मुरुगन के नाम से भी जाना जाता है, हिंदू पौराणिक कथाओं में देवताओं की सेना के सेनापति हैं। उनका वाहन मोर है।


4. कौन-से हिंदू देवता "त्रिशूल" नामक तीन शूलों वाला भाला धारण करते हैं?

(क) ब्रह्मा

(ख) विष्णु

(ग) शिव

(घ) इंद्र

सही उत्तर: (ग) शिव

स्पष्टीकरण: शिव, या महादेव, त्रिदेवों में से एक हैं। उन्हें त्रिशूल नामक तीन शूलों वाला भाला धारण किए हुए दर्शाया जाता है। भाले के तीन सिरे विनाश, सृजन और संरक्षण का प्रतीक हैं।

5. हिंदू पौराणिक कथाओं में देवताओं का राजा कौन है?

(क) विष्णु

(ख) वरुण

(ग) सूर्य

(घ) इंद्र

सही उत्तर: (घ) इंद्र

स्पष्टीकरण: हिंदू पौराणिक कथाओं में इंद्र को देवताओं का राजा माना जाता है। उन्हें एक सफेद हाथी की सवारी करते हुए दर्शाया गया है।


6. हिंदू पौराणिक कथाओं में पहला मनुष्य किसे माना जाता है?

(क) प्रहलाद

(ख) ययाति

(ग) मनु

(घ) ध्रुव

सही उत्तर: (ग) मनु

स्पष्टीकरण: मनु को हिंदू पौराणिक कथाओं में पहला मनुष्य माना जाता है। उन्हें मानवता के पूर्वज के रूप में भी जाना जाता है।

7. विष्णु के नरसिंह अवतार ने किस राक्षस राजा का वध किया था?

(क) रावण

(ख) हिरण्यकश्यप

(ग) बलि

(घ) दुर्योधन

सही उत्तर: (ख) हिरण्यकश्यप

स्पष्टीकरण: हिरण्यकश्यप प्रहलाद के पिता थे, जिनका वध विष्णु ने नरसिंह अवतार के रूप में किया था।


8. हिंदू पौराणिक कथाओं में किस दिव्य गाय को इच्छाएं पूरी करने वाली माना जाता है?

(क) नंदी

(ख) नंदिनी

(ग) कामधेनु

(घ) सबला

सही उत्तर: (ग) कामधेनु

स्पष्टीकरण: कामधेनु को एक दिव्य गाय देवी माना जाता है, जो सभी इच्छाएं पूरी करने में सक्षम थीं। उन्हें सुरभि के नाम से भी जाना जाता था।


9. वराह किस देवता का अवतार है?

(क) अग्नि

(ख) विष्णु

(ग) शिव

(घ) ब्रह्मा

सही उत्तर: (ख) विष्णु

स्पष्टीकरण: वराह विष्णु का तीसरा अवतार है। इस अवतार में विष्णु को एक जंगली सूअर के रूप में दर्शाया गया है।


10. इंद्र के दिव्य अस्त्र का क्या नाम है?

(क) कौमोदकी

(ख) सुदर्शन चक्र

(ग) अंकुश

(घ) वज्र

सही उत्तर: (घ) वज्र

स्पष्टीकरण: वज्र देवताओं के राजा इंद्र का अस्त्र है। इसे ऋषि दधीचि की हड्डियों से बनाया गया था।

पढ़ेंःरामायाण के बारे में कितना जानते हैं आप, परखें अपनी जानकारी

 

Kishan Kumar
Kishan Kumar

Senior content writer

A seasoned journalist with over 7 years of extensive experience across both print and digital media, skilled in crafting engaging and informative multimedia content for diverse audiences. His expertise lies in transforming complex ideas into clear, compelling narratives that resonate with readers across various platforms. At Jagran Josh, Kishan works as a Senior Content Writer (Multimedia Producer) in the GK section. He can be reached at Kishan.kumar@jagrannewmedia.com
... Read More

Latest Stories

आप जागरण जोश पर भारत, विश्व समाचार, खेल के साथ-साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए समसामयिक सामान्य ज्ञान, सूची, जीके हिंदी और क्विज प्राप्त कर सकते है. आप यहां से कर्रेंट अफेयर्स ऐप डाउनलोड करें.

Trending

Popular Searches

Latest Education News