रामायाण के बारे में कितना जानते हैं आप, परखें अपनी जानकारी

By Kishan Kumar
Nov 15, 2025, 09:00 IST

रामायण हिंदू धर्म के दो महत्त्वपूर्ण महाकाव्यों में से एक है। इसमें अयोध्या के राजकुमार, भगवान राम की कहानी बताई गई है। इस क्विज के साथ रामायण महाकाव्य पर अपने ज्ञान को परखें।

रामायण
रामायण

रामायण हिंदू धर्म के दो प्रमुख महाकाव्यों में से एक है। इसमें अयोध्या के राजकुमार भगवान राम की कहानी है। हिंदू धर्म के इस सबसे पहले महाकाव्य 'रामायण' के रचयिता महर्षि वाल्मीकि हैं। वे त्रेता युग में रहने वाले एक महान ऋषि थे।

इस लेख में हम रामायण महाकाव्य पर आधारित सामान्य ज्ञान के कुछ प्रश्न और उनके उत्तर दे रहे हैं। इसे पढ़ें और हिंदू पौराणिक कथाओं के बारे में अपना ज्ञान बढ़ाएं।

1. रामायण का मुख्य पात्र कौन है?

उत्तर: राम

2. रामायण महाकाव्य किसने लिखा?

उत्तर: वाल्मीकि

3. राम की पत्नी का क्या नाम है?

उत्तर: सीता

4. राम किस राजवंश के थे?

उत्तर: इक्ष्वाकु वंश

5. राम का जन्म किस राज्य में हुआ था?

उत्तर: अयोध्या

6. भगवान राम के पिता कौन थे?

उत्तर: राजा दशरथ

7. राम की माता का क्या नाम था?

उत्तर: कौशल्या

8. राजा दशरथ की कितनी रानियां थीं?

उत्तर: राजा दशरथ की 3 रानियां थीं: कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा।

9. राम के भाई कौन थे?

उत्तर: लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न

10. सीता के पिता कौन थे?

उत्तर: राजा जनक

11. सीता से विवाह के लिए राम ने जो धनुष तोड़ा था, उसका क्या नाम था?

उत्तर: पिनाक (शिव धनुष)

12. राम के वनवास का क्या कारण था?

उत्तर: कैकेयी ने मांग की थी कि उनके बेटे भरत को राजा बनाया जाए और राम को 14 साल के लिए वनवास भेज दिया जाए।

13. वनवास के दौरान राम के साथ कौन गया?

उत्तर: सीता और लक्ष्मण

14. किस राक्षस ने सीता का अपहरण किया था?

उत्तर: रावण

15. रावण अपहरण के बाद सीता को कहां ले गया?

उत्तर: लंका

16. लंका तक पुल बनाने में राम की मदद किसने की?

उत्तर: वानर सेना, जिसका नेतृत्व नल और नील ने किया था।

17. लंका पहुंचने के लिए बनाए गए पुल का क्या नाम था?

उत्तर: राम सेतु या नल सेतु

18. वह भक्त वानर योद्धा कौन था, जिसने राम की मदद की?

उत्तर: हनुमान

19. किष्किंधा का शासक कौन था?

उत्तर: सुग्रीव

20. रावण का वह कौन-सा भाई था, जिसने राम का साथ दिया?

उत्तर: विभीषण

21. रावण की बहन का क्या नाम था?

उत्तर: शूर्पणखा

22. रावण से लड़ने के लिए राम को दिव्य अस्त्र किसने दिए?

उत्तर: ऋषि विश्वामित्र

23. रावण के उस बेटे का क्या नाम है, जो युद्ध में लड़ा था?

उत्तर: इंद्रजीत (मेघनाद)

24. युद्ध में इंद्रजीत को किसने मारा?

उत्तर: लक्ष्मण

25. लक्ष्मण को होश में लाने के लिए हनुमान कौन-सी जड़ी-बूटी लाए थे?

उत्तर: संजीवनी बूटी

26. संजीवनी बूटी लाने के लिए हनुमान ने कौन-सा पर्वत उठाया था?

उत्तर: द्रोणागिरी (या गंधमादन पर्वत)

27. लंका में सीता को कहां बंदी बनाकर रखा गया था?

उत्तर: अशोक वाटिका

28. रावण के कितने सिर थे?

उत्तर: दस

29. राम ने रावण को कैसे मारा?

उत्तर: उसकी नाभि में तीर मारकर, जो उसकी कमजोरी थी।

30. राम की रावण पर विजय के उपलक्ष्य में कौन-सा त्योहार मनाया जाता है?

उत्तर: दशहरा (विजयादशमी)

31. वनवास के दौरान राम, सीता और लक्ष्मण कहां रहते थे?

उत्तर: दंडक वन में और बाद में पंचवटी में।

32. अपनी पवित्रता साबित करने के लिए सीता को कौन-सी परीक्षा देनी पड़ी?

उत्तर: अग्नि परीक्षा

33. सीता की माता कौन थीं?

उत्तर: रानी सुनयना

34. किस पक्षी ने रावण को सीता का अपहरण करने से रोकने की कोशिश की थी?

उत्तर: जटायु

35. जब शूर्पणखा ने सीता पर हमला किया तो लक्ष्मण ने क्या किया?

उत्तर: उन्होंने उसकी नाक काट दी।

36. सीता को जो सोने का हिरण चाहिए था, उसका क्या नाम था?

उत्तर: मारीच (हिरण के भेष में एक राक्षस)

37. सुग्रीव का भाई कौन था, जिसे हराने में राम ने मदद की थी?

उत्तर: बाली

38. हनुमान की माता कौन थीं?

उत्तर: अंजना

39. हनुमान के पिता का क्या नाम था?

उत्तर: केसरी

40. भरत की माता कौन थीं?

उत्तर: कैकेयी

41. राम के वनवास के दौरान उनकी अनुपस्थिति में अयोध्या पर किसने शासन किया?

उत्तर: भरत, जिन्होंने सिंहासन पर राम की पादुकाएं रखकर शासन किया।

42. लंका में सीता की देखभाल करने वाली राक्षसी का क्या नाम था?

उत्तर: त्रिजटा

43. रावण का सबसे बड़ा पुत्र कौन था?

उत्तर: इंद्रजीत (मेघनाद)

44. लंका किस द्वीप पर स्थित थी?

उत्तर: त्रिकुटा द्वीप

45. राम ने रावण को मारने के लिए किस अस्त्र का प्रयोग किया?

उत्तर: ब्रह्मास्त्र

46. रावण से पहले लंका का शासक कौन था?

उत्तर: कुबेर

47. राम और सीता के दो पुत्र कौन थे?

उत्तर: लव और कुश

48. लव और कुश का पालन-पोषण किस ऋषि ने किया?

उत्तर: ऋषि वाल्मीकि

49. जब हनुमान ने पहली बार लंका में प्रवेश किया, तो उनकी क्या परीक्षा हुई?

उत्तर: उन्हें सुरसा नाम की एक समुद्री राक्षसी को पार करना था, जिसने उनकी बुद्धि की परीक्षा ली।

50. रामायण में कितने कांड हैं?

उत्तर: 7 कांड। बालकांड, अयोध्याकांड, अरण्यकांड, किष्किंधाकांड, सुंदरकांड, युद्धकांड और उत्तरकांड।

