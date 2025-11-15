रामायाण के बारे में कितना जानते हैं आप, परखें अपनी जानकारी

रामायण हिंदू धर्म के दो प्रमुख महाकाव्यों में से एक है। इसमें अयोध्या के राजकुमार भगवान राम की कहानी है। हिंदू धर्म के इस सबसे पहले महाकाव्य 'रामायण' के रचयिता महर्षि वाल्मीकि हैं। वे त्रेता युग में रहने वाले एक महान ऋषि थे। इस लेख में हम रामायण महाकाव्य पर आधारित सामान्य ज्ञान के कुछ प्रश्न और उनके उत्तर दे रहे हैं। इसे पढ़ें और हिंदू पौराणिक कथाओं के बारे में अपना ज्ञान बढ़ाएं। 1. रामायण का मुख्य पात्र कौन है? उत्तर: राम 2. रामायण महाकाव्य किसने लिखा? उत्तर: वाल्मीकि 3. राम की पत्नी का क्या नाम है? उत्तर: सीता 4. राम किस राजवंश के थे? उत्तर: इक्ष्वाकु वंश 5. राम का जन्म किस राज्य में हुआ था? उत्तर: अयोध्या 6. भगवान राम के पिता कौन थे? उत्तर: राजा दशरथ 7. राम की माता का क्या नाम था? उत्तर: कौशल्या 8. राजा दशरथ की कितनी रानियां थीं? उत्तर: राजा दशरथ की 3 रानियां थीं: कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। 9. राम के भाई कौन थे?

उत्तर: लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न 10. सीता के पिता कौन थे? उत्तर: राजा जनक 11. सीता से विवाह के लिए राम ने जो धनुष तोड़ा था, उसका क्या नाम था? उत्तर: पिनाक (शिव धनुष) 12. राम के वनवास का क्या कारण था? उत्तर: कैकेयी ने मांग की थी कि उनके बेटे भरत को राजा बनाया जाए और राम को 14 साल के लिए वनवास भेज दिया जाए। 13. वनवास के दौरान राम के साथ कौन गया? उत्तर: सीता और लक्ष्मण 14. किस राक्षस ने सीता का अपहरण किया था? उत्तर: रावण 15. रावण अपहरण के बाद सीता को कहां ले गया? उत्तर: लंका 16. लंका तक पुल बनाने में राम की मदद किसने की? उत्तर: वानर सेना, जिसका नेतृत्व नल और नील ने किया था। 17. लंका पहुंचने के लिए बनाए गए पुल का क्या नाम था? उत्तर: राम सेतु या नल सेतु 18. वह भक्त वानर योद्धा कौन था, जिसने राम की मदद की? उत्तर: हनुमान 19. किष्किंधा का शासक कौन था? उत्तर: सुग्रीव 20. रावण का वह कौन-सा भाई था, जिसने राम का साथ दिया? उत्तर: विभीषण

21. रावण की बहन का क्या नाम था? उत्तर: शूर्पणखा 22. रावण से लड़ने के लिए राम को दिव्य अस्त्र किसने दिए? उत्तर: ऋषि विश्वामित्र 23. रावण के उस बेटे का क्या नाम है, जो युद्ध में लड़ा था? उत्तर: इंद्रजीत (मेघनाद) 24. युद्ध में इंद्रजीत को किसने मारा? उत्तर: लक्ष्मण 25. लक्ष्मण को होश में लाने के लिए हनुमान कौन-सी जड़ी-बूटी लाए थे? उत्तर: संजीवनी बूटी 26. संजीवनी बूटी लाने के लिए हनुमान ने कौन-सा पर्वत उठाया था? उत्तर: द्रोणागिरी (या गंधमादन पर्वत) 27. लंका में सीता को कहां बंदी बनाकर रखा गया था? उत्तर: अशोक वाटिका 28. रावण के कितने सिर थे? उत्तर: दस 29. राम ने रावण को कैसे मारा? उत्तर: उसकी नाभि में तीर मारकर, जो उसकी कमजोरी थी। 30. राम की रावण पर विजय के उपलक्ष्य में कौन-सा त्योहार मनाया जाता है? उत्तर: दशहरा (विजयादशमी) 31. वनवास के दौरान राम, सीता और लक्ष्मण कहां रहते थे? उत्तर: दंडक वन में और बाद में पंचवटी में।