KVS Syllabus 2025: टीजीटी, पीआरटी और पीजीटी KVS सिलेबस, विषय के अनुसार PDF डाउनलोड करें

KVS TGT PGT Syllabus 2025: केंद्रीय विद्यालय संगठन (KVS) जल्द ही आने वाले सत्र के लिए पीआरटी (प्राइमरी टीचर), टीजीटी (ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर) और पीजीटी (पोस्ट ग्रेजुएट टीचर) के पदों के साथ-साथ गैर-शिक्षण पदों के लिए भी आवेदन प्रक्रिया शुरू करने वाला है। उम्मीद है कि कुल 9,156 रिक्तियों की घोषणा की जाएगी। Candidates पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी भर्ती परीक्षा 2025 के लिए नया सिलेबस और परीक्षा पैटर्न देख सकते हैं। जो Candidates केवीएस में पढ़ाना चाहते हैं, उन्हें अपनी तैयारी की रणनीति अच्छी तरह से बनाने के लिए केवीएस सिलेबस को ठीक से समझना चाहिए। इस परीक्षा में चार भाग होते हैं। इसमें जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी, जनरल अवेयरनेस और रीजनिंग, कंप्यूटर लिटरेसी, शिक्षा और नेतृत्व पर दृष्टिकोण, और संबंधित विषय शामिल हैं। KVS Primary Teacher Syllabus 2025: सिलेबस देखें केवीएस प्राइमरी टीचर (पीआरटी) का सिलेबस जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, कंप्यूटर लिटरेसी और संबंधित विषय जैसे टॉपिक में पढ़ाने की क्षमता को परखने के लिए बनाया गया है। इसमें शिक्षण-अधिगम के तरीकों, कक्षा प्रबंधन और एनईपी 2020 पर ज्ञान का आकलन करने के लिए एक एजुकेशनल पर्सपेक्टिव्स पेपर भी शामिल है।

KVS PRT Syllabus 2025: पेपर I: जनरल इंग्लिश और हिंदी पेपर I में दो विषय शामिल हैं - सामान्य अंग्रेजी और सामान्य हिंदी। दोनों विषयों का पाठ्यक्रम नीचे दिया गया है: विषय टॉपिक इंग्लिश Reading Comprehension, Articles, Narration, Prepositions, Tenses, Voice, Sentence Rearrangement, Vocabulary, Antonyms, Synonyms, Idioms, Verbs, Modal, Subject-Verb Agreement सामान्य हिंदी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, वचन, लिंग, उपसर्ग-प्रत्यय, पर्यायवाची, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, समास, संधि, तत्सम-तद्भव, पुष्प चिन्ह KVS PRT Syllabus for Paper II: जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग और कंप्यूटर लिटरेसी पेपर II में जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग एबिलिटी और कंप्यूटर लिटरेसी शामिल हैं। पेपर II का विस्तृत सिलेबस नीचे देखा जा सकता है: विषय टॉपिक सामान्य जागरूकता इतिहास, भूगोल, राजनीति, समसामयिक घटनाएँ, पुस्तकें एवं लेखक, खेल, भारतीय कला एवं संस्कृति तर्क क्षमता रक्त संबंध, कोडिंग-डिकोडिंग, पहेलियाँ, दर्पण प्रतिबिम्ब, बैठने की व्यवस्था, तार्किक तर्क कंप्यूटर साक्षरता कंप्यूटर की मूल बातें, ऑपरेटिंग सिस्टम, इंटरनेट, स्टोरेज डिवाइस, नेटवर्किंग, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, संक्षिप्त रूप

KVS PRT Syllabus for Paper III: शिक्षा और नेतृत्व पर दृष्टिकोण पेपर III में बेसिक पेडागॉजी यानी सीखने वाले को समझना, सीखने के सिद्धांत आदि शामिल हैं। हमने पेपर III के तहत कवर किए जाने वाले टॉपिक यहां दिए हैं। इनमें ये टॉपिक शामिल हैं: सीखने वाले को समझना सीखने के सिद्धांत (व्यवहारवाद, संज्ञानात्मकता, रचनावाद) कक्षा प्रबंधन और सीखने का माहौल स्कूल नेतृत्व और संगठन NEP 2020, करिकुलम, पेडागॉजी और आरटीई एक्ट, 2009 Paper IV: संबंधित विषय पेपर IV में वे विषय शामिल हैं जिनके लिए कोई Candidate आवेदन कर रहे हैं और इसमें मुख्य टॉपिक भी शामिल हैं। विषय टॉपिक हिंदी सर्वनाम, सर्वनाम, विशेषण, वचन, लिंग, क्रिया, काल, पर्यायवाची-विलोम, संख्याएँ, गणित से संबंधित शब्द इंग्लिश Nouns, Pronouns, Tenses, Articles, Prepositions, Punctuation, Determiners, Possessives, Question Words अंक शास्त्र संख्याएं, ज्यामिति, जोड़/घटाव, गुणा, भाग, समय, धन, डेटा प्रबंधन पर्यावरण विज्ञान परिवार, भोजन, आश्रय, यात्रा, जल, वे चीज़ें जो हम बनाते और करते हैं

KVS TGT Syllabus 2025: सेक्शन-वाइज जो Candidates केवीएस में टीजीटी पद के लिए आवेदन करने जा रहे हैं, उन्हें अपनी तैयारी को बेहतर करने के लिए सिलेबस जरूर देखना चाहिए। किसी भी परीक्षा की तैयारी के लिए सिलेबस बहुत जरूरी होता है। यहां हम केवीएस टीजीटी पदों के लिए सिलेबस दे रहे हैं। इसमें तीन पेपर होते हैं। पेपर I भाषा में कुशलता का है, जिसमें जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी शामिल हैं। पेपर II जनरल अवेयरनेस और लॉजिकल एप्टीट्यूड का है और पेपर III में शिक्षा और नेतृत्व पर दृष्टिकोण शामिल हैं। KVS TGT Syllabus for Paper I: भाषा में कुशलता केवीएस टीजीटी पदों के लिए पेपर I में जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी शामिल हैं। विस्तृत सिलेबस नीचे दी गई टेबल में दिया गया है: विषय टॉपिक General English Grammar, Articles, Tenses, Modal, Narration, Prepositions, Vocabulary, Idioms, Antonyms, Synonyms, Reading Comprehension General Hindi संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, वचन, लिंग, उपसर्ग, प्रत्यय, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, समास, संधि, तत्सम-तद्भव

KVS TGT Syllabus for Paper II: जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग और कंप्यूटर लिटरेसी केवीएस टीजीटी पद के लिए, दूसरे पेपर में जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग और कंप्यूटर लिटरेसी शामिल हैं। विस्तृत सिलेबस के लिए नीचे देखें: विषय टॉपिक सामान्य ज्ञान और समसामयिक मामले भारतीय इतिहास, भूगोल, राजनीति, अर्थव्यवस्था, संविधान, विज्ञान, कला और संस्कृति, संगठन तर्क क्षमता मौखिक और अशाब्दिक तर्क, सादृश्य, रक्त संबंध, पहेलियाँ, कोडिंग-डिकोडिंग, न्यायवाक्य कंप्यूटर साक्षरता कंप्यूटर का इतिहास, मूल बातें, भंडारण उपकरण, इंटरनेट, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, वेब प्रौद्योगिकी KVS TGT Syllabus for Paper III: शिक्षा और नेतृत्व पर दृष्टिकोण पेपर III में शिक्षा और नेतृत्व पर दृष्टिकोण शामिल हैं। यहां हमने पेपर III के लिए पढ़े जाने वाले टॉपिक दिए हैं: इनमें शामिल हैं: बाल विकास, सीखने के सिद्धांत (व्यवहारवाद, संज्ञानात्मकता, रचनावाद)

कक्षा का माहौल और प्रबंधन समावेश, विविधता और विकलांगता स्कूल नेतृत्व और संगठन NEP 2020 का कार्यान्वयन KVS PGT Syllabus 2025: पीजीटी सिलेबस केवीएस पीजीटी परीक्षा 2025 कुल 180 अंकों के लिए आयोजित की जाती है। इसमें 180 ऑब्जेक्टिव-टाइप प्रश्न होते हैं। परीक्षा की अवधि 3 घंटे (180 मिनट) है। परीक्षा का माध्यम अंग्रेजी और हिंदी दोनों है। PAPER I: जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी पीजीटी पेपर I के सिलेबस में जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी शामिल हैं। नीचे आप पेपर I का विस्तृत सिलेबस देख सकते हैं। विषय टॉपिक General English Articles, Modals, Narration, Pronoun, Adverb, Adjective, Verb, Preposition, Tenses, Punctuation, Voice, Vocabulary, Idioms & Phrases, Antonyms & Synonyms, Passage जनरल हिंदी भाषा, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, वचन, लिंग, उपसर्ग-प्रत्यय, वाक्य निर्माण, पर्यायवाची, विपरीतार्थक, मुहावरे, अलंकार, सन्धि, समास, तत्सम-तद्भव, शब्द सामर्थ्य

PAPER II: जनरल नॉलेज, रीजनिंग एबिलिटी और कंप्यूटर लिटरेसी पीजीटी पेपर II के सिलेबस में जनरल नॉलेज, रीजनिंग एबिलिटी और कंप्यूटर लिटरेसी शामिल हैं। आप विस्तृत सिलेबस के लिए नीचे देख सकते हैं। विषयों कवर किए गए विषय सामान्य ज्ञान और समसामयिक मामले पुरस्कार, पुस्तकें एवं लेखक, खेल, इतिहास (प्राचीन से आधुनिक), भूगोल, समसामयिक घटनाएँ, राजनीति, अर्थव्यवस्था, संविधान, विज्ञान, संगठन तर्क क्षमता मौखिक और अशाब्दिक तर्क, न्यायवाक्य, रक्त संबंध, दिशाएँ, दर्पण प्रतिबिम्ब, कोडिंग-डिकोडिंग, श्रृंखला, क्रम और रैंकिंग, पहेलियाँ कंप्यूटर साक्षरता संक्षिप्ताक्षर, कंप्यूटर मूल बातें, इंटरनेट, सोशल नेटवर्किंग, मेमोरी डिवाइस, ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, डीबीएमएस, वेब तकनीक PAPER III: शिक्षा और नेतृत्व पर दृष्टिकोण पेपर III के सिलेबस में वह सेक्शन शामिल है जो शिक्षण पद्धतियों, शैक्षिक मनोविज्ञान, स्कूल नेतृत्व और प्रमुख शैक्षिक सुधारों पर केंद्रित है।