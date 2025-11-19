RBSE Exam Date Sheet 2026 Soon: RBSE बोर्ड एग्जाम 10वीं-12वीं की डेट शीट जल्द होगी rajeduboard.rajasthan.gov.in जारी

राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (RBSE), अजमेर, कक्षा 10वीं (सेकेंडरी) और 12वीं (सीनियर सेकेंडरी) बोर्ड एग्जाम 2026 की डेट शीट किसी भी समय जारी कर सकता है। सभी छात्र डेट शीट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। पिछले वर्षों के अनुसार, बोर्ड एग्जाम की डेट शीट जल्द ही नवंबर-दिसंबर 2025 में जारी हो सकती है।

छात्रों के साथ-साथ पैरेंट्स डेट शीट की लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट rajeduboard.rajasthan.gov.in पर चेक करते रहें। राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (RBSE) के अनुसार ऐसा माना जा रहा है कि 10वीं और 12वीं, दोनों कक्षाओं की डेटशीट नवंबर 2025 के 3 - 4 हफ्ते में जारी की जा सकती है।

RBSE Exam 2026: राजस्थान बोर्ड एग्जाम की संभावित डेट्स

RBSE बोर्ड ने अभी तक एग्जाम की ऑफिशियल डेट्स की घोषणा नहीं की है, लेकिन बोर्ड सूत्रों के आधार पर, एग्जाम का संभावित शेड्यूल हम आपको नीचे दी गई टेबल के जरिए बता रहे है।