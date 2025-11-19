RRB NTPC Result 2025
RBSE Exam Date Sheet 2026 Soon: RBSE बोर्ड एग्जाम 10वीं-12वीं की डेट शीट जल्द होगी rajeduboard.rajasthan.gov.in जारी

Akshara Verma
By Akshara Verma
Nov 19, 2025, 18:45 IST

RBSE जल्द ही, बोर्ड एग्जाम 10वीं और 12वीं कक्षा की डेट शीट अपनी ऑफिशियल वेबसाइट rajeduboard.rajasthan.gov.in पर जारी करने वाली है।

RBSE Final Board 10th-12th Date Sheet soon
राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (RBSE), अजमेर, कक्षा 10वीं (सेकेंडरी) और 12वीं (सीनियर सेकेंडरी) बोर्ड एग्जाम 2026 की डेट शीट किसी भी समय जारी कर सकता है। सभी छात्र डेट शीट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। पिछले वर्षों के अनुसार, बोर्ड एग्जाम की डेट शीट जल्द ही नवंबर-दिसंबर 2025 में जारी हो सकती है। 

छात्रों के साथ-साथ पैरेंट्स डेट शीट की लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट rajeduboard.rajasthan.gov.in पर चेक करते रहें। राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (RBSE) के अनुसार ऐसा माना जा रहा है कि 10वीं और 12वीं, दोनों कक्षाओं की डेटशीट नवंबर 2025 के 3 - 4 हफ्ते में जारी की जा सकती है। 

RBSE Exam 2026: राजस्थान बोर्ड एग्जाम की संभावित डेट्स 

RBSE बोर्ड ने अभी तक एग्जाम की ऑफिशियल डेट्स की घोषणा नहीं की है, लेकिन बोर्ड सूत्रों के आधार पर, एग्जाम का संभावित शेड्यूल हम आपको नीचे दी गई टेबल के जरिए बता रहे है। 

शेड्यूल

संभावित डेट्स 

डेट शीट जारी होने की डेट 

नवंबर - दिसंबर 2025

प्रैक्टिकल एग्जाम 

जनवरी 2026 

कक्षा 10वीं के थ्योरी एग्जाम 

फरवरी - मार्च 2026

कक्षा 10वीं के थ्योरी एग्जाम 

मार्च - अप्रैल 2026 

रिजल्ट 

मई 2026 

डेट शीट डाउनलोड कैसे करें?

बोर्ड द्वारा डेट शीट जारी किए जाने के बाद, सभी छात्र ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर PDF फॉर्मेट में दी जाने वाली डेट शीट को डाउनलोड कर सकते हैं। डेट शीट डाउनलोड करने के लिए छात्र नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करें। 

  1. सबसे पहले RBSE की ऑफिशियल वेबसाइट rajeduboard.rajasthan.gov.in पर जाएं।
  2. होम पेज पर "News Updates" या "Time Table" सेक्शन में "RBSE Exam Date Sheet 2026" लिंक पर क्लिक करें।
  3. अब छात्र अपनी कक्षा के अनुसार (10वीं-12वीं) दिए गए लिंक पर क्लिक करें।
  4. फिर, डेट शीट आपकी स्क्रिन पर PDF फॉर्मेट में दिखाई देने लगेगी। 
  5. PDF के लिंक पर क्लिक करके आप डेट शीट को डाउनलोड कर लें। 
