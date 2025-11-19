RRB NTPC Result 2025
BSEB ने मुफ्त गैर-आवासीय JEE और NEET 2028 कोचिंग के लिए आवेदन मांगे, जानकारी यहां देखें

Akshara Verma
By Akshara Verma
Nov 19, 2025, 18:55 IST

बिहार बोर्ड ने 2028 में होने वाली JEE और NEET परीक्षाओं के लिए मुफ्त गैर-आवासीय कोचिंग प्रोग्राम की आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इच्छुक कैंडिडेट आधिकारिक वेबसाइट पर दिए गए लिंक के जरिए अपने आवेदन जमा कर सकते हैं।

BSEB Invites Applications for Free Non-Residential JEE and NEET 2028 Coaching
BSEB मुफ्त कोचिंग प्रोग्राम: बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड ने मुफ्त गैर-आवासीय JEE Main और NEET 2028 परीक्षा कोचिंग के लिए आवेदन शुरू कर दिए हैं। जारी की गई आधिकारिक सूचना के अनुसार, जो कैंडिडेट JEE Main, JEE Advanced और NEET UG परीक्षाओं में शामिल होना चाहते हैं, वे आवेदन कर सकते हैं।

यह प्रोग्राम दो साल का होगा। जो लोग 2028 में राष्ट्रीय स्तर की प्रवेश परीक्षा देना चाहते हैं, वे इसके लिए योग्य हैं।

जारी सूचना के अनुसार, इस मुफ्त कोचिंग प्रोग्राम के लिए कैंडिडेट के रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 30 नवंबर, 2025 है। कैंडिडेट आधिकारिक वेबसाइट coaching.biharboardonline.com/index पर दिए गए लिंक के जरिए इस कोचिंग प्रोग्राम के लिए आवेदन कर सकते हैं।

यह कोचिंग पटना, मुजफ्फरपुर, छपरा, दरभंगा, सहरसा, पूर्णिया, भागलपुर, मुंगेर और गया के जिला केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। छात्रों को इस कोचिंग प्रोग्राम में एडमिशन, प्रवेश परीक्षा और इंटरव्यू में उनके स्कोर के आधार पर दिया जाएगा। छात्रों को दो साल तक हर महीने 1000 रुपये भी दिए जाएंगे।

यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि मुफ्त गैर-आवासीय कोचिंग प्रोग्राम के साथ-साथ, BSEB ने JEE और NEET UG 2028 परीक्षाओं के लिए BSEB सुपर 50 रेजिडेंशियल फ्री कोचिंग प्रोग्राम के लिए भी आवेदन मांगे हैं। जो कैंडिडेट इस रेजिडेंशियल कोचिंग प्रोग्राम में रुचि रखते हैं, उन्हें भी 30 नवंबर, 2025 तक अपना आवेदन जमा करना होगा।

