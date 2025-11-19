Rajasthan Vahan Chalak Syllabus 2025: डाउनलोड करें ड्राइवर भर्ती सिलेबस और परीक्षा पैटर्न PDF

Rajasthan Driver Syllabus 2025: राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड (RSMSSB) 23 नवंबर 2025 को 2756 रिक्तियों के लिए ड्राइवर भर्ती परीक्षा आयोजित करेगा। इस भर्ती के लिए पुरुष और महिला दोनों उम्मीदवारों ने 27 फरवरी 2025 से 28 मार्च 2025 तक आवेदन जमा किए थे। इस प्रक्रिया के माध्यम से कुल 2756 ड्राइवर पद भरे जाएंगे। RSMSSB भर्ती के लिए कई उम्मीदवार तैयारी में जुट गए हैं ताकि उनका चयन सुनिश्चित हो सके। इस पद के लिए आवेदकों को RSMSSB वाहन चालक सिलेबस 2025 और परीक्षा पैटर्न की पूरी जानकारी होना आवश्यक है। इससे उम्मीदवार परीक्षा में शामिल विषयों को समझ पाएंगे और यह जान सकेंगे कि किस प्रकार की तैयारी करनी है।

इस लेख में उम्मीदवारों के लिए लेटेस्ट राजस्थान ड्राइवर भर्ती सिलेबस और परीक्षा पैटर्न साझा किया गया है, ताकि वे प्रत्येक विषय, अनुभाग, प्रश्न वितरण और मार्किंग स्कीम के बारे में विस्तार से जान सकें।

राजस्थान वाहन चालक भर्ती सिलेबस का अवलोकन