Rajasthan Vahan Chalak Syllabus 2025: डाउनलोड करें ड्राइवर भर्ती सिलेबस और परीक्षा पैटर्न PDF

By Vijay Pratap Singh
Nov 19, 2025, 17:25 IST

RSMSSB Rajasthan Driver Syllabus, Exam Pattern 2025: राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड (RSSB) ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर ड्राइवर के 2756 पदों के लिए सरकारी भर्ती अधिसूचना जारी की है। इसके साथ ही बोर्ड ने राजस्थान ड्राइवर सिलेबस और परीक्षा पैटर्न 2025 भी उपलब्ध करवा दिया है। RSMSSB वाहन चालक पाठ्यक्रम में सामान्य ज्ञान, गणित, रीजनिंग और अन्य विषय शामिल हैं। उम्मीदवार यहां RSSB राजस्थान वाहन चालक सिलेबस 2025 की पीडीएफ और परीक्षा पैटर्न विस्तार से देख और डाउनलोड कर सकते हैं। आधिकारिक नोटिस के अनुसार, परीक्षा 23 नवंबर 2025 को आयोजित की जाएगी।

RSMSSB राजस्थान वाहन चालक सिलेबस, परीक्षा पैटर्न 2025
RSMSSB राजस्थान वाहन चालक सिलेबस, परीक्षा पैटर्न 2025

Rajasthan Driver Syllabus 2025: राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड (RSMSSB) 23 नवंबर 2025 को 2756 रिक्तियों के लिए ड्राइवर भर्ती परीक्षा आयोजित करेगा। इस भर्ती के लिए पुरुष और महिला दोनों उम्मीदवारों ने 27 फरवरी 2025 से 28 मार्च 2025 तक आवेदन जमा किए थे। इस प्रक्रिया के माध्यम से कुल 2756 ड्राइवर पद भरे जाएंगे। RSMSSB भर्ती के लिए कई उम्मीदवार तैयारी में जुट गए हैं ताकि उनका चयन सुनिश्चित हो सके। इस पद के लिए आवेदकों को RSMSSB वाहन चालक सिलेबस 2025 और परीक्षा पैटर्न की पूरी जानकारी होना आवश्यक है। इससे उम्मीदवार परीक्षा में शामिल विषयों को समझ पाएंगे और यह जान सकेंगे कि किस प्रकार की तैयारी करनी है।

इस लेख में उम्मीदवारों के लिए लेटेस्ट राजस्थान ड्राइवर भर्ती सिलेबस और परीक्षा पैटर्न साझा किया गया है, ताकि वे प्रत्येक विषय, अनुभाग, प्रश्न वितरण और मार्किंग स्कीम के बारे में विस्तार से जान सकें।

राजस्थान वाहन चालक भर्ती सिलेबस का अवलोकन

राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड (RSMSSB) ने वाहन चालक (ड्राइवर) भर्ती 2024 के लिए विस्तृत पाठ्यक्रम और परीक्षा पैटर्न जारी किया है। यह परीक्षा 23 नवंबर 2025 को आयोजित की जाएगी। उम्मीदवार परीक्षा सिलेबस और उससे संबंधित सभी जानकारी यहां से प्राप्त कर सकते हैं।

भर्ती संगठन का नाम

राजस्थान अधीनस्थ कर्मचारी चयन बोर्ड (RSMSSB)

पद का नाम

वाहन चालक

पदों की संख्या

2756

परीक्षा तिथि 

23 नवंबर 2025

वर्ग

राजस्थान वाहन चालक सिलेबस 2025

वेतन

21,700- 39,800/-रुपये

आधिकारिक वेबसाइट

rsmssb.rajasthan.gov.in

RSMSSB Vehicle Driver Syllabus 2025 Download PDF

यहां क्लिक करें

RSMSSB Vehicle Driver Exam Pattern 2025: राजस्थान वाहन चालक परीक्षा पैटर्न

  • प्रश्नों का प्रकार: बहुविकल्पीय (MCQ)
  • कुल प्रश्नों की संख्या: 120
  • कुल अंक: 200
  • परीक्षा अवधि: 2 घंटे
  • मार्किंग स्कीम: प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 अंक की कटौती

विषयवार प्रश्न वितरण

विषय

प्रश्नों की संख्या

सामान्य हिंदी

30

सामान्य अंग्रेजी

15

राजस्थान का भूगोल

10

इतिहास, कला और संस्कृति (राजस्थान)

10

भारतीय संविधान और राजस्थान राज्य के संदर्भ में राजनीतिक और प्रशासनिक प्रणाली

10

सामान्य विज्ञान

5

समसामयिक घटनाएँ

10

बेसिक कंप्यूटर

5

सामान्य गणित

25

Rajasthan Driver Syllabus 2024: विषयवार राजस्थान वाहन चालक सिलेबस 2025

राजस्थान में वाहन चालक (ड्राइवर) भर्ती के लिए विस्तृत पाठ्यक्रम (सिलेबस) में निम्नलिखित विषय शामिल किए जा सकते हैं। यह पाठ्यक्रम मुख्य रूप से राजस्थान सरकार या संबंधित विभाग की आधिकारिक अधिसूचना पर निर्भर करेगा। यह एक अनुमानित सिलेबस है जो सामान्य ड्राइवर भर्ती परीक्षाओं के आधार पर तैयार किया गया है। आप ऊपर दिए लिंक पर क्लिक कर आधिकारिक राजस्थान ड्राइवर भर्ती का सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं।

  • सामान्य हिंदी: संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, पर्यायवाची, विलोम, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, वाक्य सुधार, वर्तनी संबंधी त्रुटियाँ, कार्यालयीन पत्राचार से संबंधित ज्ञान।
  • सामान्य अंग्रेजी: Tenses, Voice (Active and Passive), Narration, Sentence Transformation, Articles, Prepositions, Punctuation, हिंदी से अंग्रेजी और अंग्रेजी से हिंदी में सरल वाक्यों का अनुवाद, कार्यालयीन और तकनीकी शब्दावली।
  • राजस्थान का भूगोल: स्थिति, विस्तार, भौतिक संरचना, मिट्टी, प्राकृतिक वनस्पति, जल संसाधन, जलवायु, प्रमुख सिंचाई परियोजनाएँ, जनसंख्या वितरण, परिवहन, आपदा प्रबंधन।
  • इतिहास, कला और संस्कृति (राजस्थान): मुख्य ऐतिहासिक घटनाएँ, स्वतंत्रता आंदोलन, भाषा और साहित्य, लोक संस्कृति, वेशभूषा, लोक देवता, मेले और त्यौहार, लोक संगीत, नृत्य, स्थापत्य कला, पर्यटन स्थल।
  • भारतीय संविधान और राजस्थान राज्य के संदर्भ में राजनीतिक और प्रशासनिक प्रणाली: संविधान की मूल विशेषताएँ, राज्य सरकार की संरचना, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानसभा, न्यायपालिका, जिला प्रशासन, सूचना का अधिकार अधिनियम।
  • सामान्य विज्ञान: भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, धातु और अधातु, प्रकाश का परावर्तन, आनुवंशिकी से संबंधित सामान्य शब्दावली, मानव शरीर की संरचना, प्रमुख मानव रोग, अपशिष्ट प्रबंधन।
  • समसामयिक घटनाएँ: राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की वर्तमान घटनाएँ, खेल, पुरस्कार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में नवीनतम विकास।
  • बेसिक कंप्यूटर: कंप्यूटर की मूलभूत समझ, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, इंटरनेट, एमएस ऑफिस, ई-मेल, साइबर सुरक्षा।
  • सामान्य गणित: संख्या प्रणाली, प्रतिशत, लाभ-हानि, औसत, अनुपात और समानुपात, समय और कार्य, समय और दूरी, सरल और चक्रवृद्धि ब्याज, ज्यामिति, त्रिकोणमिति, सांख्यिकी।

अधिक जानकारी और आधिकारिक अधिसूचना के लिए, उम्मीदवार RSMSSB की आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं।

