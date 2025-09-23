UP Home Guard Vacancy 2025: यूपी के 12वीं पास युवाओं के लिए जल्द, नोटिफिकेशन होगा जारी

UP Home Guard Vacancy 2025: उत्तर प्रदेश में जल्द होम गार्ड भर्ती 2025 का नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, संबंधित भर्ती के लिए लगभग 44 लाख पदों के लिए आयोग की ओर से नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है। इस भर्ती अभियान में 12वीं पास उम्मीदवार आवेदन करने के लिए योग्य होंगे।

प्राप्त जानकारी के लिए अनुसार, संबंधित भर्ती के लिए 45 वर्ष की जगह अब अधिकतम 30 वर्ष तक के उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं।

इस भर्ती के लिए उम्मीदवारों का चयन दो चरणों यानी लिखित और फिजिकल टेस्ट के आधार पर किया जा सकता है। लिखित परीक्षा को पास करने वाले उम्मीदवार आगे की प्रक्रियाओं में शामिल हो सकेंगे।

UP Home Guard Vacancy 2025: पात्रता मापदंड

संबंधित भर्ती के लिए उम्मीदवार जिन्होंने कक्षा 12वीं पास कर ली है, वे यूपी होम गार्ड भर्ती 2025 के लिए योग्य होंगे। बताया जा रहा है, जहां पहले कक्षा 10वीं पास उम्मीदवार भी इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। वहीं अब नियमों में बदलाव किया गया जा रहा है।