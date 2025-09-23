UP Home Guard Vacancy 2025: यूपी के 12वीं पास युवाओं के लिए जल्द, नोटिफिकेशन होगा जारी

UP Home Guard Vacancy 2025: उत्तर प्रदेश में जल्द होम गार्ड भर्ती 2025 का नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, संबंधित भर्ती के लिए लगभग 44 लाख पदों के लिए आयोग की ओर से नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है। इस भर्ती अभियान में 12वीं पास उम्मीदवार आवेदन करने के लिए योग्य होंगे।
प्राप्त जानकारी के लिए अनुसार, संबंधित भर्ती के लिए 45 वर्ष की जगह अब अधिकतम 30 वर्ष तक के उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं।
इस भर्ती के लिए उम्मीदवारों का चयन दो चरणों यानी लिखित और फिजिकल टेस्ट के आधार पर किया जा सकता है। लिखित परीक्षा को पास करने वाले उम्मीदवार आगे की प्रक्रियाओं में शामिल हो सकेंगे।
UP Home Guard Vacancy 2025: पात्रता मापदंड
संबंधित भर्ती के लिए उम्मीदवार जिन्होंने कक्षा 12वीं पास कर ली है, वे यूपी होम गार्ड भर्ती 2025 के लिए योग्य होंगे। बताया जा रहा है, जहां पहले कक्षा 10वीं पास उम्मीदवार भी इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। वहीं अब नियमों में बदलाव किया गया जा रहा है।
आयु सीमा - मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार यूपी होमगार्ड भर्ती में आवेदन करने के लिए आयु सीमा में भी बदलाव किया जा रहा है। जहां पहले 45 वर्ष आयु सीमा निर्धारित थी, वहीं अब 30 साल से अधिक के उम्मीदवार इसके लिए पात्र नहीं होंगे।
UP Home Guard Vacancy 2025: फिजिकल टेस्ट
जो उम्मीदवार लिखित परीक्षा पास कर लेंगे उसके बाद उन्हें फिजिकल टेस्ट के लिए हाजिर होना होगा। प्राप्त जानकारी के अनुसार, फिजिकल टेस्ट में अब उम्मीदवारों को 25 मिनट में 4.8 किलोमीटर की (Running) पूरी करनी होगी। वहीं महिला उम्मीदवारों को 14 मिनट में 2.4 किलोमीटर की दौड़ को पूरा करना होगा।
नोट : लेकिन अभी तक आयोग की ओर से किसी भी प्रकार का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है। नोटिफिकेशन जारी होने के बाद यहां पीडीएफ जारी कर दी जाएगी।
