BPSC 71st Admit Card 2025 OUT: बीपीएससी 71वीं एडमिट कार्ड bpsc.bih.nic.in पर जारी, ये रहा हॉल टिकट Direct Link

BPSC Admit Card 2025 OUT: बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) ने 6 सितंबर 2025 को 71वीं संयुक्त (प्रारंभिक) प्रतियोगिता परीक्षा (CCE) के एडमिट कार्ड (हॉल टिकट) जारी कर दिए हैं। उम्मीदवार अब आधिकारिक वेबसाइट www.bpsc.bih.nic.in पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीदवारों को बीपीएससी 71वीं परीक्षा का एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए अपना यूज़रनेम और पासवर्ड डालना होगा। परीक्षा के दिन हॉल में प्रवेश के लिए हॉल टिकट की प्रिंट कॉपी साथ ले जाना जरूरी है, इसके बिना परीक्षा देने की अनुमति नहीं मिलेगी।

BPSC 71st Admit Card 2025 Download Link

बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) ने 71वीं प्रारंभिक परीक्षा 2025 का एडमिट कार्ड आधिकारिक वेबसाइट bpsconline.bihar.gov.in पर जारी कर दिया है। उम्मीदवार अपने यूज़रनेम और पासवर्ड के माध्यम से लॉगिन कर हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं। इस लेख में एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए सीधा लिंक भी उपलब्ध कराया गया है। ध्यान रहे, परीक्षा हॉल में प्रवेश के लिए एडमिट कार्ड की प्रिंटेड कॉपी साथ ले जाना अनिवार्य होगा।