CBSE सिंगल गर्ल चाइल्ड स्कॉलरशिप 2025 cbse.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन जल्द ही बंद हो जाएंगे, योग्यता, फीस और अन्य जानकारी देखें

By Priyanka Pal
Nov 19, 2025, 17:33 IST

CBSE Single Girl Child Scholarship 2025: CBSE जल्द ही सिंगल गर्ल चाइल्ड (SGC) स्कॉलरशिप के लिए आवेदन पोर्टल बंद करने वाला है। नए और रिन्यूअल आवेदनों के लिए आखिरी तारीख 20 नवंबर 2025 है। इसका लाभ उठाने के लिए CBSE की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं और जल्द आवेदन करें। CBSE सिंगल गर्ल चाइल्ड स्कॉलरशिप की जानकारी के लिए यह लाइव ब्लॉग पढ़ें।

CBSE Single Girl Child Scholarship 2025
CBSE Single Girl Child Scholarship 2025

CBSE Single Girl Child Scholarship 2025: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) "CBSE मेरिट स्कॉलरशिप फॉर सिंगल गर्ल चाइल्ड" नाम से एक स्कॉलरशिप देता है। यह उन मेधावी छात्राओं की मदद के लिए है, जो अपने परिवार में इकलौती संतान हैं और उन्होंने CBSE से 10वीं कक्षा पास की है। योग्य छात्राएं 20 नवंबर 2025 तक CBSE की आधिकारिक वेबसाइट के जरिए स्कॉलरशिप के लिए आवेदन कर सकती हैं। इस स्कॉलरशिप के तहत, अकादमिक और आय की शर्तों को पूरा करने पर, दो साल तक हर महीने 1,000 रुपये की सहायता दी जाती है।

CBSE Single Girl Child Scholarship 2025: महत्वपूर्ण विवरण

CBSE मेरिट स्कॉलरशिप योजना उन मेधावी छात्राओं को स्कॉलरशिप देने के लिए है, जो अपने माता-पिता की इकलौती संतान हैं। इसके लिए जरूरी है कि उन्होंने CBSE की 10वीं कक्षा की परीक्षा 70% या उससे ज्यादा अंकों से पास की हो और 11वीं तथा 12वीं में अपनी स्कूली पढ़ाई जारी रखी हो। इस योजना का उद्देश्य लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने में माता-पिता के प्रयासों को सम्मानित करना है और मेधावी छात्राओं को प्रोत्साहित करना है।

छात्रवृत्ति का नाम

एकल बालिका के लिए सीबीएसई मेरिट छात्रवृत्ति योजना

द्वारा उपलब्ध कराया गया

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई)

लाभार्थियों

वे लड़कियाँ जो अपने माता-पिता की इकलौती संतान हैं

छात्रवृत्ति राशि

₹1,000/माह

अवधि

अधिकतम 2 वर्ष

आवेदन करने की अंतिम तिथि

20 नवंबर 2025

आधिकारिक वेबसाइट

सीबीएसई.gov.in

CBSE सिंगल गर्ल चाइल्ड स्कॉलरशिप के लिए कौन आवेदन कर सकता है

यह स्कॉलरशिप CBSE कक्षा 10वीं की परीक्षा के Result के आधार पर बनी मेरिट लिस्ट के अनुसार दी जाएगी। इसके लिए योग्यता की शर्तें नीचे दी गई हैं:

10वीं कक्षा में मिले अंक:सभी सिंगल गर्ल स्टूडेंट्स के CBSE की 10वीं कक्षा की परीक्षा में 70% या उससे ज्यादा अंक होने चाहिए। साथ ही, वे CBSE से जुड़े स्कूल में 11वीं और 12वीं कक्षा में पढ़ रही हों।

ट्यूशन फीस: अकादमिक वर्ष के दौरान ट्यूशन फीस 2,500 रुपये प्रति माह से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। 11वीं और 12वीं कक्षा में ट्यूशन फीस 3,000 रुपये प्रति माह से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।

राष्ट्रीयता: यह स्कॉलरशिप केवल भारतीय नागरिकों को ही दी जाएगी।

परिवार की सालाना आय: जिन छात्राओं के परिवार की सालाना आय 8 लाख रुपये तक है, वे इस योजना के तहत स्कॉलरशिप के लिए योग्य हैं।

CBSE सिंगल गर्ल चाइल्ड स्कॉलरशिप: आवेदन करने के स्टेप्स

जो छात्राएं सिंगल गर्ल चाइल्ड स्कॉलरशिप के लिए योग्य हैं, वे CBSE की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकती हैं। आवेदन करने के लिए नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करें:

1.  CBSE की आधिकारिक वेबसाइट - www.cbse.gov.in पर जाएं।

2.  होमपेज पर, नीचे स्क्रॉल करके 'स्कॉलरशिप' कॉलम पर जाएं और उस पर क्लिक करें।

3.  आपको CBSE स्कॉलरशिप ब्रांच के पेज पर भेज दिया जाएगा, जहां स्कॉलरशिप से जुड़ी सारी जानकारी मौजूद है।

4.  'गाइडलाइंस एंड एप्लीकेशन फॉर्म्स फॉर सिंगल गर्ल चाइल्ड स्कॉलरशिप 2025/ अप्लाई ऑनलाइन' पर क्लिक करें।

5.  अब, अगर आप पहली बार आवेदन कर रही हैं, तो 'सिंगल गर्ल चाइल्ड स्कॉलरशिप - 2025 (फ्रेश एप्लीकेशन)' के सामने दिए गए 'अप्लाई ऑनलाइन' पर क्लिक करें। अगर आपको आवेदन रिन्यू करना है, तो 'CBSE मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम फॉर सिंगल गर्ल चाइल्ड ऑफ क्लास X - रिन्यूअल' के सामने दिए गए 'अप्लाई ऑनलाइन' पर क्लिक करें।

6.  इसके बाद, आवेदन फॉर्म भरने के लिए आपको अपना रोल नंबर और जन्मतिथि डालनी होगी।

7.  फॉर्म को सही-सही भरें और जमा करने से पहले उसे ध्यान से जांच लें।

