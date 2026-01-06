Top 50 CBSE Class 10 Hindi B MCQs with Answers for High Score in Pre-Board Exam 2026

Top 50 CBSE Class 10 Hindi B MCQs with Answers: CBSE Class 10 Hindi B Board Exam is going to be held on 2 March 2026 (Monday) from 10:30 AM to 1:30 PM for students appearing under Hindi Course-B (Code: 085). To help students score better in this important exam, practising objective questions is extremely useful. Top 50 CBSE Class 10 Hindi B MCQs with Answers for Pre Board are prepared according to the latest CBSE syllabus and exam pattern. These MCQs cover reading comprehension, grammar, literature, poetry, idioms, and sentence structure. Regular practice of these questions helps students improve accuracy, save time during the exam, and boost confidence. This MCQ set is ideal for last-minute revision and high-score preparation in the CBSE Board Class 10 Hindi B Pre-Board Exam 2026. Top 50 CBSE Class 10 Hindi B MCQs

1. अवकाश का समय बच्चों के लिए क्यों आवश्यक बताया गया है?

A. पढ़ाई बढ़ाने के लिए

B. रिश्तों को समझने और मानसिक विकास के लिए

C. केवल मनोरंजन के लिए

D. समय नष्ट करने के लिए 2. गद्यांश के अनुसार अवकाश बच्चों में क्या बढ़ाता है?

A. तनाव

B. आलस्य

C. नई ऊर्जा और उत्साह

D. भय 3. संयुक्त परिवार से दूर होने का मुख्य कारण क्या बताया गया है?

A. गरीबी

B. आधुनिक जीवन की व्यस्तता

C. शिक्षा

D. तकनीक 4. अवकाश के दौरान बच्चों को क्या सीखने का अवसर मिलता है?

A. अकेलापन

B. सामाजिक कौशल

C. प्रतिस्पर्धा

D. अनुशासनहीनता 5. गद्यांश का मुख्य उद्देश्य क्या है?

A. परीक्षा की तैयारी

B. पारिवारिक मूल्यों का महत्व बताना

C. यात्रा का वर्णन

D. खेलों को बढ़ावा देना 6. “मजबूत ताला लटका था” में रेखांकित पदबंध है—

A. संज्ञा पदबंध

B. क्रिया पदबंध

C. विशेषण पदबंध

D. क्रिया-विशेषण पदबंध 7. “धीरे-धीरे चलना” किस प्रकार का पदबंध है?

A. संज्ञा

B. विशेषण

C. क्रिया-विशेषण

D. सर्वनाम

8. “एक बूढ़ा साधु” में कौन-सा पदबंध है?

A. क्रिया

B. विशेषण

C. संज्ञा

D. सर्वनाम 9. “डरते हुए बोला” में पदबंध है—

A. संज्ञा

B. क्रिया

C. क्रिया-विशेषण

D. विशेषण 10. “उसका घर” किस प्रकार का पदबंध है?

A. संज्ञा

B. सर्वनाम

C. विशेषण

D. क्रिया 11. “वह पढ़ता है और लिखता है।” यह वाक्य है—

A. सरल

B. संयुक्त

C. मिश्र

D. सामान्य 12. “जब वर्षा हुई तब किसान खुश हुआ।” यह वाक्य है—

A. सरल

B. संयुक्त

C. मिश्र

D. सामान्य 13. “राम बाजार गया।” यह वाक्य है—

A. सरल

B. संयुक्त

C. मिश्र

D. जटिल 14. “क्योंकि वह बीमार था इसलिए नहीं आया।” वाक्य भेद है—

A. सरल

B. संयुक्त

C. मिश्र

D. सामान्य 15. संयुक्त वाक्य में क्या होता है?

A. एक ही उपवाक्य

B. प्रधान + आश्रित उपवाक्य

C. दो स्वतंत्र उपवाक्य

D. केवल क्रिया 16. ‘नीलकमल’ में कौन-सा समास है?

A. तत्पुरुष

B. कर्मधारय

C. द्वंद्व

D. बहुव्रीहि 17. ‘महात्मा’ का सही विग्रह है—

A. महान आत्मा

B. महा की आत्मा

C. आत्मा महान

D. आत्मा का महा

18. ‘पितामह’ में कौन-सा समास है?

A. द्वंद्व

B. तत्पुरुष

C. कर्मधारय

D. अव्ययीभाव 19. ‘नीलाम्बर’ किस समास का उदाहरण है?

A. बहुव्रीहि

B. द्वंद्व

C. तत्पुरुष

D. अव्ययीभाव 20. ‘राजपुत्र’ का समास है—

A. कर्मधारय

B. द्वंद्व

C. तत्पुरुष

D. बहुव्रीहि 21. ‘नौ-दो ग्यारह होना’ का अर्थ है—

A. भाग जाना

B. सोचना

C. लड़ना

D. रुकना 22. ‘हाथ-पाँव फूलना’ का अर्थ है—

A. खुश होना

B. घबराना

C. थक जाना

D. चलना 23. ‘आँखों का तारा’ का अर्थ है—

A. दुश्मन

B. प्रिय व्यक्ति

C. अजनबी

D. पड़ोसी 24. ‘दाँत खट्टे करना’ का अर्थ है—

A. हराना

B. हँसाना

C. डरना

D. समझाना 25. ‘सिर पर चढ़ाना’ का अर्थ है—

A. सम्मान देना

B. बिगाड़ देना

C. मारना

D. भूल जाना 26. कबीर के अनुसार अज्ञान का प्रतीक क्या है?

A. प्रकाश

B. अंधकार

C. ज्ञान

D. प्रेम 27. ‘सब अंधियारा मिट गया’ पंक्ति में अंधियारा किसका प्रतीक है?

A. धन

B. अहंकार

C. अज्ञान

D. भय 28. कबीर किसे सच्चा सुख मानते हैं?

A. धन

B. ईश्वर भक्ति

C. शक्ति

D. प्रसिद्धि

29. कवि के अनुसार सच्चा मार्ग क्या है?

A. दिखावा

B. आत्मज्ञान

C. संघर्ष

D. भोग 30. कबीर की भाषा शैली कैसी है?

A. संस्कृतनिष्ठ

B. कठिन

C. सरल और लोकभाषा

D. अंग्रेज़ी मिश्रित 31. ‘विकास’ शब्द का विलोम है—

A. उन्नति

B. पतन

C. सुधार

D. वृद्धि 32. ‘सुंदर’ का पर्यायवाची है—

A. कुरूप

B. रमणीय

C. भारी

D. साधारण 33. ‘विद्यार्थी’ शब्द किस लिंग का है?

A. पुल्लिंग

B. स्त्रीलिंग

C. उभयलिंग

D. नपुंसक 34. ‘जो पढ़ता है’ शब्द समूह के लिए एक शब्द है—

A. लेखक

B. पाठक

C. विद्यार्थी

D. शिक्षक 35. ‘स्वतंत्रता’ शब्द में प्रत्यय है—

A. ता

B. त्त्व

C. ई

D. पन 36. ‘ईमानदारी’ में मूल शब्द है—

A. ईमान

B. दार

C. ई

D. ईमानदार 37. ‘चलना’ क्रिया का भाववाचक संज्ञा रूप है—

A. चल

B. चाल

C. चलन

D. चलना 38. ‘वह स्कूल जाता है’ में काल है—

A. भूत

B. वर्तमान

C. भविष्य

D. आज्ञा 39. ‘मैं पढ़ूँगा’ में काल है—

A. भूत

B. वर्तमान

C. भविष्य

D. संदिग्ध 40. ‘जो मेहनत करता है वही सफल होता है’ में संबंध सूचक शब्द है—

A. वही

B. जो

C. है

D. करता

41. ‘नदी जीवनदायिनी है’ वाक्य में विशेषण है—

A. नदी

B. जीवनदायिनी

C. है

D. वाक्य 42. ‘छात्र मेहनती है’ में संज्ञा है—

A. छात्र

B. मेहनती

C. है

D. नहीं 43. ‘तेज़ दौड़ता है’ में क्रिया-विशेषण है—

A. तेज़

B. दौड़ता

C. है

D. नहीं 44. ‘राम और श्याम’ में कौन-सा समास है?

A. तत्पुरुष

B. कर्मधारय

C. द्वंद्व

D. बहुव्रीहि 45. ‘गिरगिट की तरह रंग बदलना’ मुहावरे का अर्थ है—

A. ईमानदार

B. अवसरवादी

C. सच्चा

D. साहसी 46. ‘अति सर्वत्र वर्जयेत’ का अर्थ है—

A. अधिक अच्छा

B. अत्यधिक बुरा

C. अति हर जगह हानिकारक

D. कम मेहनत 47. ‘वह दौड़कर आया’ में क्रिया है—

A. वह

B. दौड़कर

C. आया

D. नहीं 48. ‘पुस्तकालय’ में समास है—

A. द्वंद्व

B. कर्मधारय

C. तत्पुरुष

D. बहुव्रीहि 49. ‘देशभक्ति’ शब्द में भाव है—

A. क्रिया

B. संज्ञा

C. भाववाचक संज्ञा

D. विशेषण 50. हिंदी बी बोर्ड परीक्षा में MCQs क्यों महत्वपूर्ण हैं?

A. कठिन होते हैं

B. समय बचाते हैं

C. अनुमान से होते हैं

D. वैकल्पिक नहीं होते