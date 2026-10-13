वाराणसी में 25 अक्टूबर को मेगा एयर शो, शामिल होंगे PM मोदी, फ्लाइट से लेकर ट्रैफिक तक जानें हर एक अपडेट

Varanasi Air Show 2026: वाराणसी में अक्टूबर के आखिरी सप्ताह में आसमान में भारतीय वायुसेना की ताकत देखने को मिलेगी। शहर में 22, 24 और 25 अक्टूबर को प्रस्तावित एयर शो को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। इस खास आयोजन में पीएम नरेंद्र मोदी भी शामिल होने वाले है। उनके दौरे को देखते हुए जिला प्रशासन और पुलिस सुरक्षा व्यवस्था से लेकर ट्रैफिक मैनेजमेंट तक की तैयारियों में जुटे हैं। वहीं, एयर शो का असर हवाई यातायात पर भी पड़ेगा। ऐसे में वाराणसी आने-जाने वाले यात्रियों के लिए फ्लाइट शेड्यूल और ट्रैफिक से जुड़ी जानकारी जानना जरूरी है। 25 अक्टूबर को वाराणसी पहुंच रहे PM मोदी सूत्रों के मुताबिक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 अक्टूबर को वाराणसी पहुंच रहे हैं। उनके सुबह करीब 11 बजे बाबतपुर स्थित लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचने की संभावना है। यहां से वह सीधे नमो घाट जा सकते हैं और एयर शो में शामिल होने के बाद वापस लौट सकते हैं।

प्रधानमंत्री के संभावित कार्यक्रम को ध्यान में रखते हुए पुलिस और प्रशासन ने सुरक्षा इंतजामों पर काम तेज कर दिया है। एयर शो में करीब 4,000 वीआईपी के शामिल होने की संभावना जताई जा रही है। इनमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के भी पहुंचने की उम्मीद है। हालांकि, इन नेताओं के कार्यक्रम की आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है। वाराणसी, प्रयागराज और गोरखपुर से उड़ान भरेंगे विमान इस एयर शो की खास बात यह होगी कि इसमें केवल वाराणसी ही नहीं, बल्कि प्रयागराज और गोरखपुर एयरपोर्ट की भी अहम भूमिका रहेगी। तय योजना के मुताबिक, तीनों एयरपोर्ट से उड़ान भरने के बाद वायुसेना के विमान दक्षिण दिशा में आसमान में एक साथ मिलेंगे। इसके बाद विमान संयुक्त रूप से एयर शो में करतब दिखाएंगे। उधर, बाबतपुर एयरपोर्ट पर वायुसेना के विमानों की पार्किंग के लिए विशेष व्यवस्था की जा रही है। यहां कुल 20 विमानों को खड़ा करने की तैयारी है।