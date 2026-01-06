JEE Main 2026 City Intimation Slip
Top 50 CBSE Class 10 Hindi A MCQs with Answers for High Score in Board Exam 2026

By Aayesha Sharma
Jan 6, 2026, 12:26 IST

Top 50 CBSE Class 10 Hindi A MCQs with Answers help students prepare effectively for the Board Exam 2026. These questions cover important topics from prose, poetry, grammar, and writing sections. Regular practice improves confidence, strengthens concept clarity, and makes it easier to choose the correct options in the examination.

Top 50 MCQs for CBSE Class 10 Hindi A Pre-Board Exam 2026 are designed for students who are preparing for the upcoming board examination. This MCQ set focuses on helping students practise objective-type questions commonly asked in the exam. All questions are based on the latest CBSE Hindi A syllabus (Code 002) and follow the current exam pattern.

The CBSE Class 10 Hindi A Board Exam 2026 is scheduled for 2 March 2026 (Monday). Regular practice of these MCQs allows students to revise prose, poetry, grammar, and writing sections in a structured way. Solving such questions improves familiarity with question patterns, enhances accuracy, and strengthens the ability to choose correct options under exam conditions. Check this article to practise the Top 50 MCQs for CBSE Class 10 Hindi A Pre-Board Exam 2026 and prepare in a focused manner.

Top 50 MCQs for CBSE Class 10 Hindi A

Students can check the table below for the Top 50 MCQs for CBSE Class 10 Hindi A:

1

‘बड़े भाई साहब’ पाठ के लेखक कौन हैं?

A. प्रेमचंद

B. हरिवंश राय बच्चन

C. मुंशी प्रेमचंद

D. महादेवी वर्मा

2

‘डायरी का एक पन्ना’ किस विधा का पाठ है?

A. कहानी

B. निबंध

C. संस्मरण

D. डायरी

3

‘नेताजी का चश्मा’ पाठ में चश्मा किसका प्रतीक है?

A. शक्ति का

B. देशभक्ति का

C. दिखावे का

D. सच्चाई का

4

‘बालगोबिन भगत’ किस प्रकार का व्यक्ति था?

A. लालची

B. ईमानदार

C. दिखावटी

D. आलसी

5

‘लाख की चूड़ियाँ’ पाठ का मुख्य भाव क्या है?

A. प्रेम

B. त्याग

C. करुणा

D. सामाजिक पीड़ा

6

‘साखी’ के कवि कौन हैं?

A. तुलसीदास

B. कबीरदास

C. सूरदास

D. रहीम

7

‘मीरा के पद’ में मीरा किसकी भक्ति करती हैं?

A. राम

B. शिव

C. कृष्ण

D. विष्णु

8

‘मनुष्यता’ कविता के कवि कौन हैं?

A. मैथिलीशरण गुप्त

B. निराला

C. सुमित्रानंदन पंत

D. जयशंकर प्रसाद

9

‘पर्वत प्रदेश में पावस’ कविता में किस ऋतु का वर्णन है?

A. शीत

B. ग्रीष्म

C. वर्षा

D. बसंत

10

‘तोप’ कविता के कवि कौन हैं?

A. नागार्जुन

B. केदारनाथ अग्रवाल

C. अज्ञेय

D. दिनकर

11

‘राम ने फल खाया’ वाक्य में कारक कौन-सा है?

A. कर्म

B. कर्ता

C. करण

D. संप्रदान

12

निम्नलिखित में से ‘कुरूप’ शब्द का विलोम कौन-सा है?

A. सुंदर
B. साधारण
C. सामान्य
D. आकर्षक

13

‘जल’ शब्द का पर्यायवाची कौन-सा है?

A. अग्नि

B. नीर

C. वायु

D. पृथ्वी

14

‘जो पढ़ने में तेज हो’ के लिए एक शब्द क्या होगा?

A. परिश्रमी

B. बुद्धिमान

C. ज्ञानी

D. मेधावी

15

‘वह स्कूल जा रहा है’ – काल बताइए।

A. भूतकाल

B. भविष्यकाल

C. वर्तमानकाल

D. पूर्ण भूत

16

‘चाँद सा मुखड़ा’ में कौन-सा अलंकार है?

A. अनुप्रास

B. उपमा

C. रूपक

D. यमक

17

जहाँ शब्दों की पुनरावृत्ति हो, वह अलंकार कहलाता है—

A. उपमा

B. अनुप्रास

C. रूपक

D. श्लेष

18

पत्र लेखन में सबसे पहले क्या लिखा जाता है?

A. विषय

B. संबोधन

C. दिनांक

D. पता

19

सूचना लेखन का मुख्य उद्देश्य क्या है?

A. कहानी सुनाना

B. जानकारी देना

C. मनोरंजन

D. विवरण बढ़ाना

20

अनुच्छेद लेखन में क्या आवश्यक है?

A. चित्र

B. शीर्षक

C. संवाद

D. कविता

21

‘हरिहर काका’ पाठ में काका की समस्या क्या थी?

A. बीमारी

B. जमीन विवाद

C. गरीबी

D. अकेलापन

22

‘राम-लक्ष्मण-परशुराम संवाद’ किस ग्रंथ से लिया गया है?

A. रामचरितमानस

B. महाभारत

C. भागवत

D. वेद

23

‘परोपकार’ शब्द में उपसर्ग क्या है?

A. पर

B. उप

C. कार

D. रोप

24

‘विद्यालय’ शब्द में प्रत्यय क्या है?

A. विद्या

B. आलय

C. य

D. लय

25

‘जो दिखाई न दे’ के लिए सही शब्द है—

A. अज्ञात

B. अदृश्य

C. अल्प

D. अनंत

26

‘पतझर में टूटी पत्तियाँ’ पाठ के लेखक हैं—

A. सुभद्राकुमारी चौहान

B. हरिवंश राय बच्चन

C. अज्ञेय

D. प्रेमचंद

27

‘सपनों के-से दिन’ किस प्रकार की रचना है?

A. नाटक

B. आत्मकथा

C. कहानी

D. निबंध

28

‘जो दूसरों का भला करे’ उसे क्या कहते हैं?

A. स्वार्थी

B. परोपकारी

C. निर्दयी

D. आलसी

29

‘वह बहुत धीरे बोलता है’ में क्रिया विशेषण है—

A. वह

B. बहुत

C. धीरे

D. बोलता

30

‘भारत मेरा देश है’ वाक्य का प्रकार है—

A. प्रश्नवाचक

B. आज्ञावाचक

C. विधानवाचक

D. विस्मयादिबोधक

31

‘अट नहीं रही है’ कविता के कवि हैं—

A. निराला

B. पंत

C. महादेवी

D. दिनकर

32

‘रचना’ शब्द का विलोम है—

A. निर्माण

B. विनाश

C. लेखन

D. सृजन

33

‘गंगा’ किस प्रकार की संज्ञा है?

A. जातिवाचक

B. भाववाचक

C. व्यक्तिवाचक

D. समूहवाचक

34

‘हमें समय का सदुपयोग करना चाहिए’ – यह किस भाव को दर्शाता है?

A. उपदेश

B. प्रश्न

C. आदेश

D. विस्मय

35

‘कवि’ शब्द का स्त्रीलिंग है—

A. कवि

B. कवियित्री

C. कवयित्री

D. कविका

36

‘जो मरता नहीं’ के लिए शब्द है—

A. अमर

B. अजर

C. अनंत

D. अटल

37

‘फल’ शब्द का बहुवचन है—

A. फले

B. फलों

C. फलें

D. फली

38

‘मेहनत का फल मीठा होता है’ में मुहावरा है—

A. मेहनत

B. फल

C. फल मीठा होना

D. मीठा

39

‘ईमानदार’ शब्द में प्रत्यय है—

A. ईमान

B. दार

C. नदार

D. मान

40

‘जो डरता नहीं’ उसे कहते हैं—

A. कायर

B. साहसी

C. कमजोर

D. भोला

41

‘विद्यालय जा रहा हूँ’ – पुरुष बताइए।

A. उत्तम

B. मध्यम

C. प्रथम

D. अन्य

42

‘सूरदास’ किस भक्ति धारा के कवि थे?

A. ज्ञान

B. कर्म

C. प्रेम

D. सगुण भक्ति

43

‘रामायण’ के रचयिता हैं—

A. तुलसीदास

B. वाल्मीकि

C. कबीर

D. सूर

44

‘जो देश से प्रेम करे’—

A. देशद्रोही

B. देशप्रेमी

C. स्वार्थी

D. परोपकारी

45

‘वह क्यों रो रहा है?’ वाक्य है—

A. विधानवाचक

B. आज्ञावाचक

C. प्रश्नवाचक

D. विस्मय

46

‘नीला आकाश’ में विशेषण है—

A. नीला

B. आकाश

C. नीला आकाश

D. कोई नहीं

47

‘पानी सिर से गुजरना’ का अर्थ है—

A. नहाना

B. मुसीबत बढ़ जाना

C. खुश होना

D. डर जाना

48

‘बालक खेल रहा है’ – क्रिया है—

A. बालक

B. खेल

C. रहा है

D. खेल रहा है

49

‘जो सब जगह हो’—

A. सर्वव्यापी

B. सर्वज्ञ

C. सर्वशक्तिमान

D. सर्वश्रेष्ठ

50

‘हिंदी’ किस लिपि में लिखी जाती है?

A. रोमन

B. फारसी

C. देवनागरी

D. ब्राह्मी

CBSE Class 10 Hindi A MCQ Answer Key Table

S. No.

Answers

1

C

2

D

3

B

4

B

5

D

6

B

7

C

8

A

9

C

10

B

11

B

12

A

13

B

14

D

15

C

16

B

17

B

18

C

19

B

20

B

21

B

22

A

23

A

24

B

25

B

26

B

27

B

28

B

29

C

30

C

31

B

32

B

33

C

34

A

35

C

36

A

37

B

38

C

39

B

40

B

41

A

42

D

43

B

44

B

45

C

46

A

47

B

48

D

49

A

50

C

To score well in CBSE Class 10 Hindi A, practising MCQs is essential. These Top 50 MCQs help students understand the exam pattern clearly. With regular revision and proper practice, students can achieve better results in the Board Exam 2026.

Top 50 CBSE Class 10 Social Science MCQs with Answers

